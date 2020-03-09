「電視牌照費」是BBC主要資金來源，若觀看民眾沒有付上這筆將可能判刑入獄，但2022年政府可能將拒付電視牌照費除罪化，屆時會讓BBC損失更多資金來源。

標題１：取消電視牌照費！？BBC將如何營運下去？

談到國際新聞，BBC多半是人們心中頭幾個浮現的媒體，它既深又廣的報導形象深植人心。不過未來，BBC如果缺乏資金來源，人們現在熟知的BBC，還會是同樣的BBC嗎？

老牌媒體BBC

BBC一直是英國老牌、知名的公共媒體，是許多人想看國際新聞的頭號選擇之一。自從英國首相強生（Boris Johnson）上台後，圍繞著BBC資金的討論也越來越熱烈。

未來，BBC還會以今天的模樣，出現在下一個世代人們的生活當中嗎？

BBC，98歲了！

BBC這家老字號媒體，成立於1922年，隨後在1927年取得了英國皇家特許狀。這時候的 BBC還只是一家廣播公司。在陸續放送電視和開放網站新聞後，BBC逐步成為現在全球最知名的媒體公司之一。

不過，BBC每年大量製作節目的經費是怎麼來的呢？

BBC收取的「電視牌照費」是什麼？

BBC的主要資金來源，就是1927年皇家特許狀允許他們向電視觀眾收取的「電視牌照費」。在英國，想要看電視的觀眾在接收電視訊號以前，必須先花一筆錢取得合法的「電視牌照」，才能收訊看電視，而這筆錢就稱為「電視牌照費」。

每年，BBC有大約75％的資金來自電視牌照費，這筆資金大約是150億英鎊（約新台幣5741億元）。剩餘的25％，則是來自其他收入，包括節目銷售等。

拒絕支付這筆錢的人會因此被起訴，甚至有可能被判刑入獄。雖然每年都有許多人因此被起訴，但是真進到監獄的人並不多。2018年，只有5個人因為拒付牌照費和因此而生的罰款而入獄。

重新審核電視牌照費

英國首相強生在上台後不久，就宣布要對BBC的收費機制展開調查。強生政府認為，目前廣播產業早已產生變化，因此警告BBC可能面臨像租片公司百視達（Blockbuster）一樣的命運。當年，百視達並沒有意識到Netflix的崛起，失去先機，最終被Netflix淘汰。

英國首相強生宣布要對BBC的收費機制展開調查。 shutterstock

另一方面，強生也認為BBC應該要縮減規模、銷售部分頻道及地方廣播電台。

前數位、文化、媒體及體育大臣摩根（Nicky Morgan）提醒BBC道：「現在有更多小孩聽過Netflix、YouTube的名字，這應該是對BBC一個明顯的警示。」

《倫敦旗幟晚報》（London Evening Standard）的編輯奧斯本（George Osborne）也警告BBC：「未來20年，BBC在50年前設立的收費系統將無法繼續運作。」

終結對BBC的政治操作

英國前保守黨內閣成員格林（Damian Green）表示，下議院的議員們雖然有時候會被BBC的舉動惹腦，也接受BBC的舉動有時愚蠢、甚至傲慢，但議員們同意BBC是一個值得被保護的機構。

BBC的董事長克萊門帝（David Clementi）認為如果轉而採用訂閱制，會降低BBC團結英國的影響力。

目前，已經有超過10萬人請願，要求政治人物終結對BBC的政治攻擊，希望政治人物們能支持BBC以獨立的角色，繼續監督政府執政。

首相方面，在被問及是否會要求BBC必須關閉部分頻道，首相發言人僅以「BBC的經營問題交由BBC自行決定」回應。

BBC的建議：保留電視牌照費

一直以來，BBC在資金來源的討論上，都很積極表達意見。BBC認為，電視牌照費是確保他們作為獨立、適合所有人觀賞的媒體公司最好的辦法。

BBC表示：「如果我們想要一個健壯的BBC協助維持英國的海外地位、團結整個國家、引導創意產業邁向成功，以及大量投資英國有天賦的人才，人們需要說明其它收費制度勝過現行電視牌照費的理由。」

即便如此，該來的改變仍然躲不掉。

拒付電視牌照費除罪化

BBC的第一個挑戰，可能出現在2022年，也就是BBC100周年的時候。屆時，政府有可能將拒付電視牌照費除罪化。有些專家認為，這項改變會導致更多用戶拒付電視牌照費，讓BBC每年損失更多資金來源。

不過相較於下一個挑戰，拒付牌照費除罪化顯得微不足道。

2027年…電視牌照費將消失？

到了2027年，1927年BBC從英國政府取得的皇家特許狀到期，必須更新。很可能將導致BBC資金來源全面改變，也是電視牌照費可能被政府完全取消的一年。

不收電視牌照費，BBC還能怎麼辦？

既然資金來源勢必要作出改革，BBC可以怎麼做？

其中一種做法是「累進牌照費」。將英國的家戶按照年所得分級，不同的級別課徵不同的電視牌照費。

或是也能藉由付費訂閱的方式，提供額外的BBC服務，例如Podcast以及其他頻道等。當然，單純地降低電視牌照費也是一個辦法。

訂閱制很吸引人

從電視牌照費轉換成訂閱制，是許多媒體建議BBC可以考慮的方向。

維持使用電視牌照費的缺點，就是BBC永遠必須要提供部分「適合所有人」觀賞的節目。

轉換成訂閱制，意味著BBC可以將旗下不同的頻道組合在一起，依照不同的頻道組合收取不同的訂閱費用，並允許海外的用戶一起訂閱。相較於現在BBC在不同國家銷售節目的方式，轉換成訂閱制的BBC將能獲得更多利潤。

BBC不是公共媒體嗎？

不過，BBC作為一個公共媒體，負責提供觀眾獨立、客觀中立的報導，若是轉換成訂閱制，BBC還能繼續提供這類服務嗎？

知名媒體《每日電訊報》（The Telegraph）認為，未來，政府可以繼續用提供公共頻譜的方式，讓英國第四台（Channel 4）等公司持續扮演公共媒體的角色。或是在類似條件下，要求轉換成訂閱制的BBC一同提供該服務。

免於跟政客打交道

另一項可以為BBC帶來的好處是：避免現在每隔一段時間，就必須和政府討論電視牌照費金額的麻煩。

擺脫電視牌照費後，BBC將可以專注在節目製作上，免於受到政治盤算的影響。

未來，人們希望從BBC看到什麼？

BBC雖然是世界上最大、最知名的媒體之一，但它所面對的問題也是十分棘手。

即便如此，前BBC董事長格瑞德勛爵（Michael Ian Grade）說：「真正的問題是：如果未來20年公共廣播服務仍然存在，我們想看到什麼？」

安德斯分析（Enders Analysis）研究公司的創辦人安德斯（Claire Enders）說：「我相信BBC會撐過這一切，只是我真的不知道它要如何撐過。」

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：地球圖輯隊