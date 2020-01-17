過年就想在家裡看Netflix？靠這三款Netflix追劇小神器，讓你挑片更準，還可以增加追劇CP值！

2019年，Netflix的奧斯卡之路可說是「風生水起」。

在第92屆奧斯卡金像獎入圍名單中，Netflix的入圍獎項數再創新高，打敗迪士尼、SONY、華納兄弟，成為入圍獎項最多的片商。

除了呼聲一直很高的《愛爾蘭人》、《婚姻故事》被提名為最佳影片外，《克勞斯：聖誕節的秘密》則獲得最佳動畫片提名、《教宗的繼承》也有3項提名，四部作品共計入圍20個獎項。

Netflix影集《愛爾蘭人》（The Irishman），是一部2019年美國史詩式犯罪電影，由馬丁·史柯西斯執導，勞勃·狄尼洛、艾爾·帕西諾和喬·派西同台飆戲。 Netflix

想在頒獎典禮前把這些電影追完，或是平常用Netflix追劇時，想讓觀影體驗的CP值發揮到最大，其實有不少第三方平台和應用程式，可以讓用戶「事半功倍」。《數位時代》整理了三款Netflix觀影小工具，身為會員之一的你，不妨可以試試看。

Netflix推薦影片真的準嗎？不如用「awwrated」自己找客觀評價

就跟挑選餐廳一樣，來到沒去過的地方，用戶習慣上Google查查評價。在家看劇也一樣，一部影集、一部電影，用戶得花好上幾個小時、好幾週來看，當然也會想事先知道「他人回饋」。

隨著Netflix讓介面設計越來越簡單、直覺，加上官方兩年前砍掉了用戶對影片的「評論」及「打分」功能，現在只會根據用戶的觀看紀錄，再通過後台數據演算法，顯示每一部影片有「多適合你」的參考訊息，例如「98%適合你」、「65%適合你」⋯⋯，讓用戶可以根據匹配度來選片。

不過，這些被認為適合你的影片，「準確度」如何往往見仁見智。於是，有用戶自行開發了網站awwrated，羅列了Netflix上的影片，並結合IMDb、Rotten Tomatoes爛番茄、Metacritic等網站的評分，計算出「綜合評分」供用戶參考選擇。

除了可以直接搜尋片名查詢，也可按「地區」、「類型」或是各類不同的「排序」查找。 awwrated

除了整合指標型評分網站數字，awwrated也試著整理、自行規劃權威和影壇重要人物相關片單，如《BBC》21世紀影評百大電影、是枝裕和與細田守導演作品等，並在各影片介紹下方提供回「Netflix觀賞」連結，方便影迷使用。

影片滿分10分，並且會根據評價人數的多寡，給出「準確度」參考；不僅能連結到各影評網站看更具體的評價，還能直接連結到Netflix上觀看。 awwrated

邊追美劇邊學英文！外掛就能擁有雙語字幕

美國起家的Netflix，平台上充斥著大量的美劇、英文電影，讓不少用戶可以一邊追劇，一邊練習英文聽力。

Netflix目前光是字幕，已支援28種語言，一部《安眠書店》字幕就有英文、中文、日文、韓文、印尼語、瑞典文、巴西葡萄文⋯⋯眾多選擇，卻一直沒有推出「雙語字幕」的選項，讓不少用戶大嘆可惜。

現在透過Chrome瀏覽器來觀看網頁版Netflix，只要在Chrome程式應用商店下載「Language Learning with Netflix」，就可以在看片時同時顯示雙語字幕，不只英文，韓文、日文、泰文⋯⋯都可以。

在下載好插件後，打開Netflix影片會有「LN」的開關選項，選擇翻譯語言是中文，而Netflix自己顯示的字幕語言則選「英文」，就能開始雙語字幕顯示。 Netflix

透過鍵盤的上、下、左、右鍵，可以針對每一句話，進行「暫停」、「重複」、「上一句」、「下一句」的操作，讓學習事半功倍；針對個別單詞，還可以進行單獨的解釋。 Netflix

用子母浮動視窗，看影片也能「一心二用」

看影片時想一心二用嗎？如果把影片播放的網頁視窗縮小，自己手動DIY一個「浮動視窗」，其實沒辦法固定在特定位置，操作起來相當不便。

儘管Netflix在2019年針對子母視窗功能進行小範圍測試，用戶卻遲遲等不到正式推出，在這種情況下，Chrome的擴充功能「Picture in Picture for every website」就可以幫忙做到。

它的浮動視窗可以隨時放大、縮小，或是拖曳變換位置，也能控制暫停、播放，甚至不只是Netflix，看YouTube、愛奇藝的影片時也能使用，多工變得更加方便！

在下載插件後，播放影片時只要右上方的子母視窗按鈕顯示為黑色，按下就可以進行操作。 Netflix