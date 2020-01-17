2019年，Netflix的奧斯卡之路可說是「風生水起」。
在第92屆奧斯卡金像獎入圍名單中，Netflix的入圍獎項數再創新高，打敗迪士尼、SONY、華納兄弟，成為入圍獎項最多的片商。
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除了呼聲一直很高的《愛爾蘭人》、《婚姻故事》被提名為最佳影片外，《克勞斯：聖誕節的秘密》則獲得最佳動畫片提名、《教宗的繼承》也有3項提名，四部作品共計入圍20個獎項。
想在頒獎典禮前把這些電影追完，或是平常用Netflix追劇時，想讓觀影體驗的CP值發揮到最大，其實有不少第三方平台和應用程式，可以讓用戶「事半功倍」。《數位時代》整理了三款Netflix觀影小工具，身為會員之一的你，不妨可以試試看。
Netflix推薦影片真的準嗎？不如用「awwrated」自己找客觀評價
就跟挑選餐廳一樣，來到沒去過的地方，用戶習慣上Google查查評價。在家看劇也一樣，一部影集、一部電影，用戶得花好上幾個小時、好幾週來看，當然也會想事先知道「他人回饋」。
隨著Netflix讓介面設計越來越簡單、直覺，加上官方兩年前砍掉了用戶對影片的「評論」及「打分」功能，現在只會根據用戶的觀看紀錄，再通過後台數據演算法，顯示每一部影片有「多適合你」的參考訊息，例如「98%適合你」、「65%適合你」⋯⋯，讓用戶可以根據匹配度來選片。
不過，這些被認為適合你的影片，「準確度」如何往往見仁見智。於是，有用戶自行開發了網站awwrated，羅列了Netflix上的影片，並結合IMDb、Rotten Tomatoes爛番茄、Metacritic等網站的評分，計算出「綜合評分」供用戶參考選擇。
除了整合指標型評分網站數字，awwrated也試著整理、自行規劃權威和影壇重要人物相關片單，如《BBC》21世紀影評百大電影、是枝裕和與細田守導演作品等，並在各影片介紹下方提供回「Netflix觀賞」連結，方便影迷使用。
邊追美劇邊學英文！外掛就能擁有雙語字幕
美國起家的Netflix，平台上充斥著大量的美劇、英文電影，讓不少用戶可以一邊追劇，一邊練習英文聽力。
Netflix目前光是字幕，已支援28種語言，一部《安眠書店》字幕就有英文、中文、日文、韓文、印尼語、瑞典文、巴西葡萄文⋯⋯眾多選擇，卻一直沒有推出「雙語字幕」的選項，讓不少用戶大嘆可惜。
現在透過Chrome瀏覽器來觀看網頁版Netflix，只要在Chrome程式應用商店下載「Language Learning with Netflix」，就可以在看片時同時顯示雙語字幕，不只英文，韓文、日文、泰文⋯⋯都可以。
用子母浮動視窗，看影片也能「一心二用」
看影片時想一心二用嗎？如果把影片播放的網頁視窗縮小，自己手動DIY一個「浮動視窗」，其實沒辦法固定在特定位置，操作起來相當不便。
儘管Netflix在2019年針對子母視窗功能進行小範圍測試，用戶卻遲遲等不到正式推出，在這種情況下，Chrome的擴充功能「Picture in Picture for every website」就可以幫忙做到。
它的浮動視窗可以隨時放大、縮小，或是拖曳變換位置，也能控制暫停、播放，甚至不只是Netflix，看YouTube、愛奇藝的影片時也能使用，多工變得更加方便！