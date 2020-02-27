BBC在十多年前原本與另外兩間電視台推出名為「袋鼠」的串流媒體專案，但因被政客阻止，所以此專案最終被長期擱置。

BBC曾有機會狙擊Netflix。

2007年，在Netflix推出串流媒體視訊服務之前，BBC就已經孵化了一個代號為「袋鼠」的串流媒體專案，計劃集英國三大電視台的內容力量，打造英國的次世代流媒體視訊服務。但這個專案遭到了監管機構的封鎖，最終被長期擱置。

相關人員從未在公開場合談起這個專案。直到本月初，英國文化部長妮琪·摩根（Nicky Morgan）警告BBC在目前的市場環境下必須作出改變，否則將被歷史所淘汰。

BBC用公開聲明的方式尖銳回覆了部長的言論，表示他們早在十年前就曾計劃創新，但被政客阻止。

英國版Netflix

BBC是全世界最早擁抱網路的電視網之一。

2007年，它推出了一個名為iPlayer串流媒體服務，用戶可以通過iPlayer在電腦上收看BBC的電視節目，「補看」落下的球賽、電視劇等節目。

第一版iPlayer開發結束之後，BBC技術和新媒體總監阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）立刻意識到網路串流媒體技術不能只用來「補看」電視節目，流媒體很可能會有一個更廣闊的未來。他希望藉助網路，打造一個更完善、商業前景更廣闊的產品。

在與另一家店電視網ITV的戰略主管會面之後，阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）心中的藍圖漸漸清晰起來。他們計劃集合BBC、ITV以及另一家電視網Channel 4（4頻道）的優質原創內容，再想辦法談下一些好萊塢電影的版權，將這些內容打包在一起通過網路，以串流媒體形式分發，專案代號為「袋鼠」。

2007年，網路產業泡沫破裂的陰霾還沒有完全過去。那是iPhone才剛剛誕生的時代，要開發一個網絡流媒體平台，三家傳統電視網面臨著巨大的挑戰，內部阻力也很大。BBC早幾年開發iPlayer時就並不順利。過程中有內部員工都對這個專案表達了自己的不理解，認為沒人會在低分辨率的電腦螢幕上觀看電視節目。也有人擔心串流媒體業務的開展，會影響到BBC的電視主業。

所以BBC決定和ITV、Channel 4合資成立一家新公司。考慮到之前就有開發iPlayer的經驗，加之在電視行業裡的優勢，BBC理所當然地成為了專案的主導方。出身BBC的阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）也得以擔任公司CEO，開始基於iPlayer的技術棧，打造「袋鼠」服務。

阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）組建了一支不大的團隊，在幾十個外包人員的協助下，完成了「袋鼠」的產品開發，並開始和一些內容提供方洽談版權事宜。一切蓄勢待發。

之後回憶起這段經歷，阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）表示自己從iPlayer的開發中吸取了很多經驗，使得「袋鼠」在測試階段的產品體驗就已經非常好。

莫須有的「壟斷」罪名

2008年，雖然Netflix已經推出了自己的串流媒體服務，但這項業務還處於一個「測試」階段，只提供給已經訂閱了租碟服務的用戶，也沒有進入英國市場。對BBC來說，這是「袋鼠」上線的最佳時機。

正當一切準備就緒，「袋鼠」卻被英國政府喊停了。準確地說，是英國政府下屬的「競爭監管委員會」，受當地消費者保護機構的要求，開始調查這個專案。該部門的職責是調查各種企業併購案以及新公司的背景，防止企業通過這些手段過分支配市場，造成壟斷。

三家英國電視巨頭聯合創建一個視訊點播平台，這件事看起來的確很可疑。特別是在移動網路席捲全世界的前夜，很少有人能洞悉未來的發展趨勢。針對此案，英國競爭監管委員會專門成立了一個調查小組，但小組成員中並沒有人具備媒體或網路行業背景。

與此同時，這三家電視台的競爭對手也開始從中做梗。包括天空電視台在內的其他電視網，開始向政府進行遊說，表達它們對「袋鼠」專案的擔心。

在展開調查的半年時間裡，阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）一直試圖向調查小組解釋，傳統電視台，即使擁有巨大的市場份額，在網路領域裡還是相對「無力」的。他在之後接受採訪時表示：「我們與他們（指調查小組）花了很多時間討論這個問題，但他們顯然不了解蘋果智慧裝置、線上串流媒體平台的巨大能量，不理解傳統電視台在這個領域面對的競爭對手有多麼強大。」

2009年2月，負責調查此案的小組得出結論，認為參與「袋鼠」專案的三家電視台在媒體領域佔有巨大市場份額，具有壟斷英國視訊點播市場的可能，直接從監管層面叫停了這家合資公司。

歷史走向了另一種可能。

十年之後

「袋鼠」專案被調查的幾乎同時，Netflix將流媒體服務獨立出來，並開始將流媒體作為自己的主業。

2009年，「袋鼠」專案被扼殺後不久，Netflix流媒體訂閱用戶開始激增。一年後，Netflix啟動了自己的國際化腳步，進入加拿大市場。2012年，Netflix進入英國市場。

直到2017年，Netflix已經席捲全球之後，BBC和ITV才終於建立了流媒體平台Britbox。Britbox其實就是基於「袋鼠」專案發展而來，只不過晚了10年。今天，現在每一家媒體巨頭都想打造自己的流媒體服務，Britbox不可能像10年前那樣「輕易」談下好萊塢電影的版權，也幾乎無法與坐擁1.67億付費用戶的Netflix抗爭。

面對這個問題，BBC內部人士表示，如果十年前「袋鼠」專案順利推出，Netflix永遠不可能獲得像今天這麼大的市場份額，至少在英國不會。而且如果「袋鼠」專案取得一定的成功，它還會吸引更多電視台加入其中，英國的串流媒體視訊市場，不會像今天這樣「四分五裂」。「袋鼠」至少可以集合英國本土的大部分電視節目，成為一個更專注於迎合英國觀眾口味的流媒體平台。

「袋鼠」專案被砍之後的十年裡，Netflix買下了不少英國節目的版權，包括BBC的著名電視劇《福爾摩斯》（Sherlock）。它還徹底買下了Channel 4的迷你劇《黑鏡》（Black Mirror），並續拍到了第五季。

阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）在袋鼠專案夭折後不久就離開BBC，成為了微軟的英國區總經理。三年後，阿什莉·海菲爾德（Ashley Highfield）徹底退出科技行業，現在他是一家豪華遊艇公司的董事長。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：極客公園