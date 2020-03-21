Qbi創辦人蔡蓬淵定義自家「益智磁吸軌道玩具」的設計理念，希望成為一款讓爸媽與孩子能夠一起玩、一起學習的玩具。

玩具有一種「魔力」，除了可以激發想像力、創造力，最重要的是扮演家長與孩子之間培養互動關鍵的最佳橋樑。 塊樂方程式創辦人蔡蓬淵

人稱阿蓬的塊樂方程式創辦人蔡蓬淵這樣定義「Qbi益智磁吸軌道玩具」的設計理念，希望成為一款讓爸媽與孩子能夠一起玩、一起學習的玩具。工業設計背景出身的他，最早在電玩產業擔任遊戲企劃，也曾參與多項產品設計，而後在華創車電、華碩電腦等企業累積的經歷幫助他更加了解市場需求，以及如何透過數據進行消費者洞察。

2016 年 10 月甫成立公司，所開發設計的Qbi 款益智磁吸軌道玩具品歷經幾次改良，於 2017 年獲得台灣發明專利認證；並在 2018 年正式開模，出海至美國Indiegogo完成第一次的群眾募資。看似平順的創業歷程，事實上飽含將近三年以來，創辦人在打造世界級玩具的使命感，以及價格與價值間拉扯的決斷。阿蓬對於公司未來的想望是：「Qbi的夢想是將台灣製造的產品帶向世界，打造一款媲美樂高的國際級軌道玩具！」

終於，在去年（2019年）通過美國 STEM.org機構認證，並符合歐盟、美國及日本的玩具檢驗規範，包含多項物理測試、化學測試，確保玩具不會對兒童造成傷害。為了提供學齡前孩童安全、且具有科學思維的遊玩體驗，塊樂方程式邀請超過 100 多位小朋友與其家長參與實玩、實測，並從中搜集使用者回饋，成為團隊改良及精進產品的資訊來源。

Qbi產品示意圖。 賀大新攝影

親子共學共玩，享受「軌道方塊玩具世界」

提到創業契機，阿蓬回憶2015年與太太一同往高雄發展，當中萌生轉換跑道的想法：「既然我做過電玩產業、熟悉小朋友的愛好，本身又懂工業設計，為甚麼不嘗試自己做出一個模型？」得到太太的支持，隨即進入一年的創業籌備期，利用3D 列印方塊模型，反覆推敲產品的可行性，「我印了六百多顆方塊，一顆方塊就需要花費8小時；也舉辦多次現場測試，傾聽小朋友與家長的回饋。」

根據一個方塊六個面，Qbi 設計出每個面都有自己的軌道，且裡面都附有強力磁鐵，「只要將方塊排在一起、串接軌道，就可以開始挑戰！不管是直線、轉彎、迴轉、爬坡、過橋，或是飛過跳台，通通沒有問題。」阿蓬補充，Qbitoy可以搭配由淺到深的任務卡，「破解任務」增加遊戲的挑戰與趣味。

Qbi產品示意圖。 賀大新攝影

團隊指出玩具市場所存在的一項痛點：「我們發現玩具『不耐玩』的原因，通常是因為找不到人一起玩。」也因此 Qbi 的產品造型訴求是簡單好懂，「希望打造一個軌道方塊玩具世界，提供全新的親子共玩、共創、共學體驗，從此爸媽不再怕燒腦陪小孩，小孩也不會感到無聊。」

此外，為了讓玩具「不被丟在角落」、「不失去關愛」，團隊持續開發新的擴充配件，能與舊有的磁吸軌道方塊輕鬆地組合在一起，藉由提供百變玩法，讓玩具的新鮮感不易消退。

選擇海外市場作為創業起點，關鍵是建立消費者信心

因為開發與設計的成本高，所以Qbi初期的定價鎖定中高價位，也因此決定先登上美國的群眾集資平台，累積歐美市場的經驗，希望以國際口碑回頭建立台灣消費者的信任。

阿蓬也分享在 Indiegogo 的群眾募資經驗，「當時委外撰寫產品文案，但當中的訴求、理念沒有很到位。」所幸首次的募資結果順利，而 Qbi 也在過程中累積不少經驗。2019 年團隊回到國內嘖嘖募資平台展開集資活動，他提到：「這次的文案腳本全部親自操刀，一切盡量做到精準，結果超出我們預期。」最終，產品於平台上完成新台幣2399萬元群眾募資、7000組以上的玩具銷售。與此同時，Qbi 亦得到日本贊助者的正向回饋，對團隊而言是一大鼓舞。

2019 年，Qbi 參加世界玩具領域知名度最高、影響力最廣的德國紐倫堡玩具展，產品入圍最佳新創玩具獎前三名。「這是個超大加分！」團隊難掩興奮之情，原先目的是讓更多人認識自家產品，卻意外在展覽中受到各國經銷商青睞。今年（2020年）起，Qbi 完成第二次紐倫堡參展，將玩具帶到世界舞台爭取更多曝光及銷售的機會。阿蓬認為，「參展」對一家新創而言有其必要，除了建立經銷商對本身的信心，也有更多機會認識業界前輩。

Qbi團隊，左起：行銷專員Marli、創辦人蔡蓬淵、經理吳怡臻。 賀大新攝影

現階段積極增資、擴編，有意增強「品牌力」

「我們現在在台中擁有一間加工廠，玩具 100% 台灣製造與生產。」阿蓬認為這項決定很值得，理由是產品定價礙於原物料成本、台灣製造的人力成本等因素，價格很難再壓低；如果要做到品質保證、彈性調度、自由決定訂單大小，就有成立加工廠的必要性。至於加工廠是否有「產能閒置」的疑慮？團隊回應，台中加工廠偏向小型規模，也漸漸轉型成研發基地，而外銷訂單則交由國內其他工廠負責。

目前超過9000個家庭擁有Qbi的玩具，台灣市場就佔8000多家。繼群眾募資之後，未來的路要怎麼走？團隊表示，由於實體店面的成本負擔較高，最後決定通過電商通路（例如Qbi官網、博客來）、部落客推薦等方式推廣產品。不僅如此，Qbi與誠品信義店的Backers合作，「對方提供我們很好的曝光機會。透過實體通路、品牌置入的方式，讓大家到現場試玩、體驗。」創辦人提到。

Qbi與信義誠品的Backers合作。 Qbi

除了創辦人信用貸款與政府補助，Qbi正積極尋找新的渠道。阿蓬補充：「我們已經擁有『產品力』，接下來目標是增加產品豐富度、慎選模具，並且持續累積國內的銷售經驗，打造『品牌力』，以及找到產品的『價格甜蜜點』。」Qbi 預計今年暑假推出第二代產品，且主要針對 3～5 歲的小朋友進行設計。未來，也希望自家產品定位「不只是玩具」，往教育市場拓展，達到寓教於樂的效果。

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

產品具獨特性，全球尚無一樣或類似的產品。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

產品怎麼賣這麼貴？

A：跟那種便宜但小孩只玩幾次就不玩的玩具比起來，一點都不貴。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

我們想成為全球知名的玩具品牌公司。下一步目標是增資，採取分階段模式，初期用本夢比募資，後期用成績募資。

團隊資訊

公司名稱：塊樂方程式股份有限公司

成立時間：2016/10/28

產品名稱：Qbi 益智磁吸軌道玩具

上線時間：2019/10/15

團隊人數：10名

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