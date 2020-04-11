音樂貝殼主打「不需要帶耳機即可聽音樂」的特殊防水喇叭。第二代Galedo Beker Pro，增加語音提示、游泳數據追蹤兩大功能，提升產品的功能性。

很多人習慣在運動時聽音樂，除了能舒緩情緒，亦能為單人運動的過程增添樂趣。

對於樂愛運動的人而言，慢跑、健身時聽音樂是再平常不過的，那麼游泳呢？

事實上，過去也有許廠商推出防水型運動耳機，但卻難以符合游泳愛好者的需求，容易出現掉落或進水的情況；另一方面，此種配戴裝置的功能性較為單一，無法透過單一裝置滿足多項功能，如市面上的運動型手環、手錶多以記錄數據、提醒為主，而聽音樂的話就只能選擇耳機類產品。

為解決過去產品的短處，快樂島創辦人黃俊穎推出能涵蓋多項功能的新一代產品，除了能準確紀錄游泳者的姿勢、距離等重要數據外，也能播放音樂。「我們不是一般的喇叭單體，而是結合游泳運動需求與骨傳導聲學科技，透過演算法激勵你每一次游泳計畫，徹底改變你對游泳感覺枯燥無聊的感覺。」黃俊穎提到，快樂島所開發的產品——「Galerdo」以不同的方式處理聲音傳導，將水跟人類骨頭都當作介質，創造出全新的聆聽體驗。

推出游泳語音助理，隨時追蹤游泳數據

四年前，快樂島創辦人黃俊穎推出第一代的產品「快樂島 Beker」，主打「不需要帶耳機即可聽音樂」的特殊防水喇叭，只要放進泳帽或扣在泳鏡束帶上，即可在游泳時享有聽音樂的樂趣。今年黃俊穎更推出第二代產品 Galerdo，增加語音提示、游泳數據追蹤兩大功能，提升產品的功能性。其產品主要有以下四點特色：

AI語音游泳教練：此功能可協助使用者在游泳過程中，透過即時語音提示了解自己「已經游泳多少距離」與「游泳多長時間」，同時，亦可根據使用者設定的目標，訂定系統提示頻率，如：於游20公里時提醒、游泳10趟時提醒等。 整合語音提示、追蹤游泳紀錄、音樂播放：過去，一般游泳智能手錶只能紀錄數據，卻無法聆聽音樂；而防水耳機卻只能聽音樂，缺乏紀錄的功能。相反的，Galerdo 可一次滿足智能游泳語音提示、游泳追蹤紀錄、音樂播放三項功能，同時可支援 MP3、AAC、FLAC、WMA、WAV 等多種檔案形式，內建的 8GB 記憶體、約可儲存2000首歌。 游泳動態數據管理：Galerdo 裝置可全程記錄、分析使用者的游泳動作，游泳完畢後，即可將數據同步於 APP 的訓練管理計畫內，讓使用者的游泳訓練更有效率。其中，可蒐集到的資訊包括：泳姿識別、游泳距離、游泳時間、划水數、划距、划頻、卡路里、配速及游泳 SWOLF 等，基本涵蓋各項專業泳者與一般游泳愛好者所需資訊。 真無線免戴耳機：Galerdo 以創新骨傳導單體結構設計，為泳者量身打造，直接塞入泳帽即可使用，不但能解決過去耳袋式游泳耳機時常脫落、容易進水等問題，對於使用者來說，游泳的過程也能全程不受干擾，保持運動時的專心，同時獲得加成的效果。

今年黃俊穎推出第二代產品 ，增加語音提示、游泳數據追蹤兩大功能，提升產品的功能性。 蔡仁譯攝影。

與泳隊合作蒐集數據，鞏固辨識泳姿的正確性

身為游泳愛好者的黃俊穎分享：「我常常一游都是40、50趟，忘記趟數是很困擾的事情。」而 Galerdo 可以藉由頭部讀出轉身的動作，藉此得知使用者的游泳趟數，並即時語音回饋趟數和時間，成為游泳時的語音助理。另一方面，Galerdo 跟手機 APP 連動，即時紀錄使用者的游泳距離、時間跟姿勢，同時，做到行為的反饋。

而 Galerdo 是如何做到即時記錄游泳者狀態呢？黃俊穎近一步解釋，他們會透過分析大量游泳資料（以初學者、愛好者、選手及不同性別使用者做區分）判斷四種泳姿，包括：自由式、蛙式、仰式和蝶式，同時，使用者在下水前只要鍵入泳道長短，裝置就能藉由計算來回趟數得知游泳總長。

由於游泳運動的行為十分複雜，光是啟動的姿勢就有可能分成蹬牆、跳水、直接游幾種，因此裝置要正確無視的辨別泳者行為具有難度，以自由式為例，使用者可能以左邊或右邊換氣，而每次換氣之間的滑手次數也不同，為了能精密分析多樣行為，快樂島團隊與校方游泳隊合作，以利多方搜集資料。

獲邀參展 CES 2020，擬四月推群眾募資

「Galerdo 這個字本身無意義，只是表達運動的感覺。」談及產品命名，創辦人黃俊穎說道，團隊認為，原先的名字「音樂貝殼 Beker Pro」與專業運動的連結性不強，消費者難以在第一時間聯想到運動用品，而新一代產品希望於「名稱」與「LOGO」兩方面都能吸引運動愛好者的注意。

「其實產品在 2016 年與 Costco 簽訂合作後就打響知名度，接下來我們要做的是自由品牌的經營。」黃俊穎提到，結束與 Costco 簽訂的兩年訂單，未來將會回歸品牌，首先需要做到品牌區隔。面對國際上眾多大廠牌的運動型穿戴裝置，包括小米手錶、Apple Watch、GARMIN SWIM 等，Galerdo 最大的優勢在於價格親民，且能透過一個產品滿足幾乎絕大部分的用戶需求，「大部分的智慧手錶都是高單價的，縱然可以蒐集各種數據，但在運動當下不一定能即時提供語音回饋，在游泳時這個需求就是一個剛需。」創辦人解釋，除了以相對低廉的價格迎戰大廠之外，創新的解決方案更是 Galerdo 一大特色，且裝置本身具有8GB容量，也不需要每次運動完都需要上傳數據，儲存空間也相對足夠。未來，團隊預計於四月在台灣啟動群眾募資專案，以群募的方式行銷產品，藉此吸引更多使用者的加入。

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

創新 專注 持續活著

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

戴在頭部會不會傷害腦部？產品在游泳時，藍芽為關閉狀態,，沒有任何高頻電磁波，電磁波功率遠低於手機與一般藍芽耳機，而本產品使用的骨傳導喇叭在工作時僅會產生輕微的物理震動，原理跟一般的骨傳導喇叭相同，不會對頭部產生任何傷害

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

創業是剩者為王，公司最重要的是能持續生存， 穩定的現金流比淨利更重要

團隊資訊

公司名稱：快樂島股份有限公司

成立時間：2012/3/8

產品名稱：音樂貝殼

上線時間：2014/3/1

團隊人數： 8人

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