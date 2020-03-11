朔宇科技透過Radware，結合朔宇科技團隊，必能協助企業提升價值以提供最優質的客戶體驗、強化資料安全、降低網路管理成本、確保IT服務連續性。

企業IT解決方案代理商朔宇科技，正式宣佈成為Radware台灣授權代理商。自即日起，朔宇科技可以支援Radware解決方案，提供企業最安全且全面性的資安防護，並同時保障企業網路服務不中斷以提供最優質的客戶體驗。

當前的商業格局中，企業IT需要能夠滿足為使用者提供連續的可用性和優化的用戶體驗的需求。由於同一資源被不同應用分享，缺乏SLA保障，虛擬化、整合和共用雲平臺等發展趨勢使得上述需求變得更加複雜。Radware作為唯一整合了先進下一代ADC服務的解決方案，能夠以最具成本效益的方式說明企業和線上業務應對每天所面臨的新興IT挑戰。另外，目前企業的標準防護技術包括DDoS防護、IPS、異常及行為分析、SSL防護和WAF，這些功能往往由多個單點解決方案提供。但這些系統幾乎不能整合，並且需要由IT經理和安全專家等組成的專用資源來進行維護和同步。Radware攻擊緩解解決方案(AMS)結合了必要的技術，讓企業可以依靠內部系統防禦網路攻擊，並按需求擴展雲端清洗中心。這是一個整合了內部檢測和緩解措施以及雲端大流量攻擊清洗的混合攻擊緩解服務。該解決方案可以幫助企業緩解檢測到的攻擊，並提供整合了檢測和緩解工具的單一廠商安全解決方案。其提供了最大的攻擊覆蓋範圍、精確的檢測和最短防護時間。

Radware台灣區總經理李正為表示 : 「朔宇科技深耕台灣，透過Radware提供網絡安全和應用交付解決方案，結合朔宇科技經驗豐富的技術團隊，必能協助企業提升價值以提供最優質的客戶體驗、強化資料安全、降低網路管理成本、確保IT服務連續性。」數位轉型所帶來的資安問題已成為全球最重要議題；朔宇科技則表示: 「朔宇致力成為跨品牌整合式資安解決方案供應商。但對多數台灣中小企業來說，除資訊部門人力與資安能力不足的問題外，更因資訊系統無法即時進行更新漏洞，往往成為零日攻擊的首要目標。Radware 採用可適應性回饋機制(Adaptive Decision Feedback Engine)，主動地掃描網路上的異常行為、伺服器與用戶端的流量模式。當偵測到新式攻擊時，自動找出攻擊行為特徵碼，並模擬進行阻檔，透過自動學習之動態回饋機制，完全不需人員介入，就可以阻止零時差攻擊，提供企業更簡易、更完善的資安防護機制。」朔宇科技將在未來持續引進合適的資安設備與加值服務，強化資安人員對抗駭客攻擊的能力，藉由朔宇科技團隊以及其母公司零壹科技目前在各產業的滲透與通路經營，協助企業加速邁向轉型之路。

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