台灣之星表示，競標過後還未跟任何一家業者洽談5G合作，目前看來，應該是等大家開台後，才會有討論出現。

台灣之星昨（10日）舉辦年度發佈會，公布2019年營運成果，受到手機銷售下滑影響，總營收新台幣131億，年減3%；其中行動服務營收為107億，是五大電信中唯一正成長業者。2020年目標，是自由現金流轉正，逐步朝獲利前進。

5G合作何時有譜，台灣之星看第三季後有機會

為了取得5G頻譜，台灣之星砸下197億元，在3.5GHz頻段取得40MHz頻寬，董事長林清棠也在發表會公開讚揚，認為頻寬位置落在「魚頭」（頻譜前段），性價比相當高，如同鮭魚頭一樣，美味且好吃。

不過，在二月份甫結束的5G標金大戰中，台灣之星一度被認為可能與台灣大「位置緊鄰」，方便未來共享頻譜，沒想到，最終結果卻是頭、尾相望。

賴弦五表示，台灣之星2019年12月單月營業利益轉正、2019年全年電信服務營收市場正成長。 台灣之星

台灣之星總經理賴弦五笑說，「 人家一直說要跟我們在一起，但男女之間的關係不是只有誠心，也會被錢影響，有人看不慣璧人一對，就選擇破壞。 」

他表示，台灣之星在競標過後還未跟任何一家業者洽談5G合作，目前看來，應該是等大家開台後，才會有討論出現。

「NCC（國家通訊傳播委員會）規定3.5GHz頻譜共用上限，頻寬不能超過100MHz。」 賴弦五強調，業者之間不要只有競爭關係，自己會保持開放態度，無論遠傳、台灣大、中華電信都有合作可能存在。

他強調，5G頻譜標金帶來的資本壓力，加上「499之亂」影響，讓後4G時期的價值崩壞，消費者面對5G，只願意付出跟4G差不多的費用，「這可能會是台灣電信市場最黑暗時代，卻也代表還有機會。」

5G機會何在？台灣之星搶消費者市場

賴弦五回顧，2014年4G開台時，三大電信業者的資費高達2,600元，且並沒有吃到飽服務，但當時台灣之星推出599吃到飽後，業者資費方案就開始陸續跟進，這就是挑戰者的生存方式。

面對三大電信業者日前拋出的「1,399元5G吃到飽升級體驗方案」，台灣之星做出回應，10日宣布即日起至5G開台前，凡新申辦、攜碼、續約、目前合約資費在599元以上客戶，可依照資費、合約時間不同，享有最少3個月，最多2年的免費體驗時間。

特別的是，台灣之星在「升級時間」和「手機選擇」兩方面給了用戶彈性。前者，指的是用戶可在2023年3月底之前，自由選擇體驗5G方案的時間點，再決定是否真正升級；後者，指5G體驗方案不限制搭配現有5G手機（S20），購機優惠可留到未來使用。

近三年來，台灣之星的財務狀況逐漸改善，虧損逐步縮小，2017全年營業利益虧54億，至2019減少至18億。邁向5G後，他們的消費者市場優勢，能否成功複製至5G，將成為發展關鍵。

台灣之星資深副總經理朱曉幸補充，台灣之星2019的物聯網門號數成長13倍，並在台電標案有所斬獲，企業發展不見得弱勢。台灣之星目前有235萬用戶，分得40MHz頻寬，相較於其他電信業者用戶為700-1000萬，自家5G頻寬相當充裕，可用來經營企業專網。

賴弦五解釋，5G應用還未成熟，究竟要不要大規模建置基地台、覆蓋可用範圍，是電信業者都在思考的問題，建設速度或許無法跟4G相提並論，重點還是要讓企業對5G有所想像。

責任編輯：陳映璇