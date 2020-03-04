樂天佈局兩年進軍電信產業的計畫，下一個月終於要正式開始了。

「過去整整兩年，樂天集團和樂天Mobile都在為這一項全球未曾試過的服務努力，」樂天創辦人暨執行長三木谷浩史說道。

這一間成立23年的日本龍頭網路公司，一步步從電商平台，把觸角延伸至金融產業，靠著獨有的「點數回饋」制度，圈起樂天的會員生態圈。就在2020年，樂天終於正式踏入通訊領域，今（3）日對外宣布，樂天電信（Rakuten Mobile）的4G網路將於4月8日正式上線，從二類電信業者轉為一類電信業者。

樂天電信在獲得日本第四張電信執照兩年後，終於將在下一個月開台。 YouTube

但是，要吃下日本以NTT DOCOMO、KKDI、軟銀三大電信巨頭為首，已經霸佔九成的市場，談何容易？因此，無論是在布建策略上，還是面對消費者的資費方案上，三木谷浩史都「不走尋常路」，不僅構建了全球第一個「虛擬雲端原生網路」，還推出了日本全網最低的資費方案。

日本第四家一類電信商，特別在哪？

早在多年前，樂天就已是日本的第二類電信商，當時並未布建自有基地台，而是向NTT DOCOMO租用；直至2018年，趁著樂天20週年慶之際，宣布將自行建設電信網路，並拿下日本第四張電信執照，打破三強稱霸的局面。

樂天電信的網路與日本電信三巨頭，也跟全世界電信商最大的不同，就在於它的布建方式，也是樂天三番兩次強調的「虛擬化雲端原生網路」。

一般來說，電信業者大多數得購買昂貴的專用設備來布建網路架構，但樂天則是在標準的設備上，靠不同的軟體來執行任務，無論是無線基地台，還是到核心網路，完全採用軟體自動化控制。

「這能節省40%的成本，」樂天電信技術長阿敏（Tareq Amin）表示。

可以看到相較2019年9月，2020年3月基地台布建密度發生明顯變化。 YouTube

但事實上，樂天電信原定在2019年10月4G網路就要開台，但當時基站布建進度落後，在開台一個月前，全日本只有約530座基站，因此延後開台時間；而如今，基站數已達3,490個，預計在4月前將達4,400個。

樂天電信指出，在東京、大阪、名古屋等三個城市會採用自家網路，而非都會區則是借用KDDI的網路服務，並預期一年後，自家服務範圍將佈滿全日本。

以價制勝，拚吃到飽、資費不到其他業者一半

毫無疑問，樂天電信最大的原生優勢，無非就是樂天累積23年圈起的大批會員們，三木谷浩史表示，除了電商平台之外，樂天經營的業務高達70多種，全球會員超過13億，光是在日本，就有1億個樂天ID。

有了這張強而有力的王牌，樂天乾脆趁勝追擊，要用全網最低的費用「以價制勝」。

樂天電信推出只要其他電信業者一半價格的吃到飽方案。 YouTube

「我們只有一種方案，就是『UN-LIMIT』方案。」

不給消費者過多選擇，樂天電信只有一種方案：每月2,980日圓（約830元台幣），4G上網、打電話、傳簡訊，通通吃到飽，甚至釋出300萬個名額，第一年能完全免費使用。

在對平價電信資費早已習以為常的台灣，或許這樣的費用，消費者難以產生共鳴，但對比日本電信三雄的資費，NTT DOCOMO網路流量上限60G、費用為6,980日圓（約1,940元台幣），軟銀上限50G、則為7,480日圓（約2,080元台幣），KDDI吃到飽方案則為7650日圓（約2,130元台幣），樂天電信的資費不到它們的一半。

除此之外，樂天也宣布，將於2020年6月正式推出5G網路，預計將斥資約54億美元建設4G網絡、18億美元升級至5G。

在日本5G商用在即的時刻，樂天打破市場規則加入戰局，究竟還會掀起怎樣的軒然大波？

責任編輯：蕭閔云

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