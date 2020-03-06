中華電信、台灣大哥大、遠傳電信都將5G吃到飽體驗價格設定在月繳1399元。

今年第三季，是台灣電信業者的5G開台目標。隨著時間逼近，5G資費方案內容也出現線索──每月繳新台幣1399元吃到飽。

中華電信6日宣布5G自動升級方案，至正式開台前，用戶選擇月繳1399（含）以上的4G吃到飽方案，搭配購買5G手機，將享有未來不加價、免換約，自動升級禮遇。

中華電信：月繳1399元，4G上網無痛升5G

此外，中華電信也推出「5G Pass體驗」方案，凡申辦開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，可享開台後不加價、體驗5G上網及應用「12個月」，體驗期間的優惠內容及收費比照4G合約。

搭配三星5G旗艦機S20開賣，電信業者紛紛推出5G體驗方案試水溫。 三星

以中華電信的大4G購機方案來說，若要享有4G吃到飽服務，最低需月付999元，綁約24個月；青春無敵學生方案月付599元，綁約30個月。

遠傳電信：開台前申辦，享5G優先體驗1年

遠傳電信同樣跟進，宣布在開台前申辦5G手機，搭配指定資費，享5G優先體驗12個月；申辦1399元以上方案，再享不加價，開台自動升級為5G客戶禮遇。

台哥大：攜碼、續約1399元指定專案，可換約5G專案

日前，台灣大哥大也低調推出5G早鳥方案，6日亦正式宣布，凡是新申辦、攜碼、續約1,399元4G指定專案，在5G開台後，可換約5G指定專案。

台灣之星同樣提供5G購機體驗方案，搭配指定手機綁約，享有開台後優先升級體驗5G權益。

5G頻譜標金爆高，大家都怕「羊毛出在羊身上」

雖然，各電信業者皆未鬆口5G正式資費是否比照體驗、早鳥方案辦理，但1,399元之所以能成為5G吃到飽的「魔術數字」，除了電信三雄接連表態，也和主管機關態度有關。

台灣5G頻譜首波標金達1,421億元，居全球第三高，在業者成本增加情況下，外界擔心「羊毛出在羊身上」，將拉高5G資費。

對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前曾多次表示，希望5G資費「物美價廉」，他於3月初於立法院備詢時進一步指出，會參考4G開台初期的1,300元價格帶，建議業者規畫5G吃到飽方案不要超過1399元。

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根據台灣經濟研究院調查，國際5G吃到飽方案每月平均資費約89美元（約新臺幣2,765元），較4G吃到飽方案昂貴，各家業者4G與5G每月平均資費，差距為5美元至72美元不等，視方案是否有附加服務而定。

從成本、國際趨勢來看，5G吃到飽價格高於4G似乎是必然結果。另一方面，2018年的「499之亂」用戶合約將陸續於今年5月到期，上百萬的用戶板塊挪動，成為各大電信進補的好時機。

NCC行動通訊市場統計，2019年第三季，各大電信的4G平均ARPU（每用戶每月平均帳單貢獻）為461.9元，隨著今年第三季5G開台，數字可望大幅提升。

另外值得觀察的是，電信業為了提早固樁，除拋出早鳥、體驗方案，也開始變化「合約時間」，如 中華電信、遠傳的5G體驗時間為12個月 ； 亞太電信促銷5G手機，把合約從30個月縮短至18個月 。

今年5G開台之前，還會有母親節檔期，業者是否端出更多紅利搶客，精采可期。

責任編輯：林美欣