justfont推出開源字型「粉圓」，這套字型除了能免費下載使用，也不需知會或標明作者，可自由商用、傳布與改作。

打造「金萱」字型，募資總額超過2500萬的justfont團隊，14日宣布釋出開源字型「粉圓」，這套字型除了可免費下載使用，且不需知會或標明作者，可自由商用、傳布與改作。

回饋外界對「字型」支持，金萱團隊推免費開源字體

justfont創立於2010年，推出了世界第一個中文的網頁字型（web font）服務。2012年開始透過線上社群平台經營字體相關知識內容。於2014年底，將內容集成《字型散步》一書。

2015年9月，justfont在flyingV平台上推出「金萱」字型募資計畫，獲得廣大迴響，有近萬名贊助者支持。不僅是第一個以中文字型為主題的群眾募資計畫，也是全世界相關計畫的紀錄保持者。

「Kosugi Maru」原為日文標點符號設置，「jf open 粉圓」則改為繁體中文設置，並將歐文部分替換為開源字型 Varela Round。 justfont

2019年，justfont提出了「粉圓」計畫，基於日本Motoya公司的開源字體Kosugi Maru（小杉圓體）改作、升級成新字型。

justfont創辦人葉俊麟指出，2015年金萱募資案中，團隊曾表示「要優化或改作一套開源字型」，這段期間，雖然沒有人來催促，但並沒有忘記這段承諾，於是在2018年金萱製作完成後，開始著手規劃粉圓設計。

由於開源圓體字型屈指可數，justfont團隊在原日文字型基礎上，額外設計了1,477個台灣常用字、注音符號與台羅拼音（編按：台灣閩南語羅馬字拼音方案，簡稱台羅拼音），並修訂排版設定，以適應台灣的使用需求。同時，也改進了灰度品質（編按：灰度指一個版面中，字體墨色深淺程度的視覺印象）。

justfont開源計畫「粉圓」。 justfont

justfont字型設計師簡國庭指出，因為小杉圓體年代較久遠，團隊發現有很多為了早期低解析度螢幕妥協的設計，例如圍起來的字都是外面偏粗，裡面偏細。這些設計不一定會適合現在的印刷與高解析度螢幕，因此做出調整。

另外，像是日文的標點符號不會在方格置中，所以會把標點符號放到格子中間來適應台灣的排版規則。

justfont表示，歡迎外界基於粉圓做出新的字型，可至粉圓計畫的github頁面嘗試，期待透過自由開源的中文字型，讓公眾更能近用字型設計的心血結晶。

責任編輯：蕭閔云