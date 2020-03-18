遠傳電信總經理井琪表示，從用戶數、規模來看，5G資費走向要看中華電信如何思考，但推估中華可能會支持NCC先前拋出的「期待價格帶」1300元。

電信三雄本月初公布5G早鳥體驗方案，吃到飽「升級價」落在1,399元。距離各業者開台目標—今年第三季，時間所剩無幾，屆時資費門檻會就此沿用、塵埃落定嗎？

遠傳電信總經理井琪表示，今年將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」為策略重點。 遠傳電信

「中華電信會是market-setter。」遠傳電信總經理井琪表示，無論從用戶數、規模來看，5G資費走向依舊要看老大哥如何思考，但從國家通訊傳播委員會（NCC）先前拋出「期待價格帶」在1,300元左右，她認為中華電信很可能會支持政府立場。

17日舉辦媒體茶敘，遠傳提出「新經濟」、「5G應用」、「多元合作」的三箭策略，目標2020年的新經濟營收占比達15%。

不過，井琪並未鬆口自家方案規劃，僅強調從取得頻寬（3.5GHz頻段）來比較，遠傳拿下80MHz，和獲得90MHz的中華屬於「第一梯隊」，會互相觀察怎麼做，同時會考慮負擔性，畢竟價格越高、越不容易推動。

她認為，電信業的5G成本都很重，相信大家會從中學到教訓，理應不至於再打價格戰。

她以台灣之星舉例，雖然取得了3.5GHz頻段的40MHz頻寬，自己也「受重傷」（意指取得成本），如果要在5G市場當破壞者，殺傷力會比4G少一點，畢竟帳上還是負（虧損）的。

遠傳電信執行副總經理尹德洋指出，5G資費將有三項特點：吃很好、吃很飽、多元豐富。

吃很好，指5G服務會建立在4G基地台之上，要觀察電信業者提供的上網表現，需把現有的4G頻譜多寡考量進去。吃很飽，則是指4G時期的「低流量」1GB、2GB方案將消失。多元豐富，代表5G相關數位服務數量會持續增加。

尹德洋觀察，台灣在2014開台4G時，12個月內約有20%至25%的3G用戶升級；韓國5G開台一年內，約有12%至15%的4G用戶加入。他估計，台灣5G市場的第一年轉換率比4G開台少，略快於韓國，將落在15%至22%中間。

他強調，遠傳3G轉4G的用戶面貌，有滿多拿旗艦機、採用高資費、數據使用量高，確實很有機會在開台「第一個12月」把客戶帶到5G。

電信「二雄」說爭議未平，遠傳、台灣大互酸

遠傳先前曾指出，以頻寬取得多寡來看，電信三雄將成為歷史，5G未來只有「二雄」。這項說法引起台灣大總經理林之晨在Facebook發文回擊，指出：「從近期財務表現，可以明顯看出台灣大是3家中唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第2曲線momo持續高速成長，我們也早已脫離電信慘業 ，大步邁向新時代科技公司的行列。在此祝福剩下的兩雄，能早日找到新的成長引擎。」

雙方戰火延續到遠傳媒體茶敘上，井琪笑回：「momo在電商市場表現確實做得很好，不過這點在林總上任前即是如此，我會鼓勵自家電商同事多學習，但不會說電信是『慘業』，畢竟大家都需要轉型。」

「或許林之晨的創投背景思考跟我不太一樣，我在意的是如何讓電信服務提供長久commitment（承諾）。」她說。

責任編輯：蕭閔云