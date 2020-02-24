台灣大與SK電信合作多年，自2013年起開始，雙方展開3G、4G LTE網路規劃與優化合作。5G世代來臨，他們會有哪些火花？

台灣5G頻譜拍賣大戰結束，電信業備好糧草，正式進入戰術比拚階段。

台灣大哥大今（24日）天宣佈與韓國第一大電信業者SK Telecom簽訂合作備忘錄（MOU），雙方聚焦5G網路建設、效能提升與技術轉移，SK電信也將分享5G商轉模式與垂直場域應用。

台灣大與SK電信合作多年，自2013年起開始，雙方即展開3G、4G LTE網路規劃與優化合作。

台灣大技術長郭宇泰表示：「韓國是全球最早啟動5G商轉的國家，5G用戶數世界居冠，希望借重其5G布建、應用及推展經驗，協助台灣大發展一步到位。」

韓國自2018年5G商轉至今，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家，SK電信在當地市占率近五成。 SK電信

「5G前輩」SK電信，能給台灣大哪些經驗談？

韓國自2018年5G商轉至今，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家。

SK電信在當地市占率近五成，是全球率先突破百萬5G用戶數的電信運營商，截至2019年底，5G用戶數達到208萬，預計到今年年底將達到600至700萬。

5G擁有高速（speed）、低延遲（latency）、廣連結（connections）等三項特性，但常遭質疑缺乏殺手級應用，無法說服消費者轉換。

「雲端遊戲」與「媒體應用」，則是韓國電信龍頭SK的突圍方向。

首先，SK電信自去年10月起與微軟攜手執行xCloud專案，目標是要讓消費者在不需下載的情況下，直接以智慧型手機玩Xbox遊戲，看好雲端遊戲應用能發揮5G高速、低延遲特性。

市場研究公司Newzoo指出，韓國是全球第四大手機遊戲市場，2018年花了近56億美元（約新台幣1,730億元）在手機遊戲上；玩家數為2,890萬，相當於半數人口（總人口約5,147萬）都在玩手遊。

台灣人同樣愛手遊，人口數約為韓國一半，卻是市調公司App Annie排名全球第五大的市場。再加上，台灣大的策略夥伴Google去年也推出雲端遊戲平台Stadia，等於先天環境、合作廠商都已到位，就看台灣大是否押寶這條路線。

不只愛遊戲，SK電信押寶VR、OTT

另一方面，VR（虛擬實境）與OTT（串流影音）聯盟，亦是SK電信佈署重兵的消費者應用面。

SK電信去年底宣布和Facebook、韓國最大通訊軟體Kakao合作，選擇以Oculus Go作為主要頭戴裝置，將共同打造VR虛擬聊天服務。

9月份，他們宣布與三大電視台KBS、MBC、SBS共同成立新平台Wavve，將投資3,000億韓元製作原創影音內容，目標在2023年吸引500萬名付費訂閱用戶。

特別的是，SK電信過去就有自家OTT服務「Oksusu」，三大電視台也有平台「Pooq」，各自累積1千萬、4百萬用戶，雙方最終仍選擇合作，可見對影音趨勢具有相當程度信心。

台灣大哥大總經理林之晨曾表示，韓國5G發展、商業模式，最適合台灣參考。 蔡仁譯 攝影

台灣大哥大總經理林之晨曾在接受《數位時代》專訪時指出，從文化、消費者習性來看，韓國的5G發展脈絡將最適合台灣參考。（延伸閱讀：5G開台後如何推廣？林之晨： 「這樣做」容易成功）

此外，台灣大與SK都對運動內容情有獨鍾，旗下擁有棒球、籃球隊，台灣大未來能否複製韓國電信的成長路線，值得關注。

責任編輯：陳映璇