據報導指出，蘋果今年將推出新一代旗艦機iPhone 12，在相機鏡頭組合中將會增加一顆飛時測距的3D相機鏡頭。

據外媒報導，根據蘋果（AAPL－US）內部程式碼透露的情報顯示，今年秋季將推出的新一代旗艦機iPhone 12的相機鏡頭組合中，將會多增加一顆飛時測距（ToF）的3D相機鏡頭。

蘋果新機鏡頭組合曝光 鉅亨網

據了解，iOS 14程式碼中透露出一款新iPhone，代號為「d5x」，而先前iPhone 11系列的內部代號為「d4x」，因此合理判斷該款裝置將是新一代iPhone 12，而繼蘋果在iPhone 11上搭載三鏡頭模組後，蘋果似乎正在為iPhone 12 Pro系列搭載四鏡頭模組，但iPhone 12估計不會搭載。

在現階段對該款智慧型手機知之甚少，但目前可以得知，「d5x」有兩個型號具備ToF鏡頭，可以推斷出高階的iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max將會加入帶有飛時測距鏡頭3D感測鏡頭。因此，iPhone 12 Pro系列來看，鏡頭的組成很可能是配備一顆廣角主鏡頭、一顆超廣角、一顆長焦鏡頭、再加最新的ToF 3D鏡頭。

外媒指出，ToF的加入與製造3D模型、「測距儀」App有關。新鏡頭可以獲得有目標物體「深度」的圖像資訊，將有助於提升iPhone在人像模式下的拍攝效果。

另外，若結合擴增實境（AR）的應用也十分有益，可望帶來AR創新。此外，與遠程攝影變焦鏡頭的結合，也能改善相機變焦體驗。新機也預期將能支援夜間模式。ToF的原理是透過計算紅外線的來回時間來判斷目標物的距離，從而投射出3D的畫面。

先前有爆料指出，蘋果可能會將配備一顆6400畫素的主鏡頭，不過在IOS 14程式碼中卻未出現相關的資訊，因此仍需進一步觀察。

先前，外媒也從iOS 14的程式碼中發現，蘋果不僅將推出新機iPhone 9，也正在研發螢幕更大的版本，可能稱為「iPhone 9 Plus」。iPhone 9 Plus預期將搭載A13仿生晶片和「Home」鍵，採用Touch ID而非Face ID，內建觸覺回饋元件Taptic Engine模擬點按的手感，以減少按鍵故障。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自鉅亨網