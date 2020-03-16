蘋果App Store拒絕上架許多與新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情相關的App，不少開發者反應此類問題，而蘋果官方正式給予回應。

據外媒報導，蘋果應用商店App Store明確規定，只有來自官方衛生組織或者得到認可的單位，所開發的有關新型冠狀病毒的應用程式才能進入蘋果App Store。

此前，有許多開發人員抱怨稱，他們開發的應用程式因與冠狀病毒有關而遭蘋果App Stor的拒絕。對此，蘋果發布了有關這一禁令的最新消息。當地時間週六下午，針對App Store允許什麼樣的內容上架發行，蘋果給予了清楚的說明。

蘋果正式公告，在App Store上架新冠狀肺炎疫情相關App，需有來自官方或健康衛生相關非營利組織的認證，才能進入審查階段，進而有機會上架。 Pixabay

蘋果App Store發布的更新指南表示，「App Store應該始終是用戶下載應用程式的安全和可信的地方。現在，這一承諾比以往任何時候都具有特殊意義，因為世界範圍正在抗擊COVID－19疫情的大流行。世界各地的社群都依賴於應用程式來獲得可信的新聞來源，所獲得的這些新聞將幫助用戶了解最新的衛生防疫創新，發現他們在需要時可以得到幫助的地方，或者向他們的鄰居提供幫助。」

更新指南指出，「為了滿足這些期望，我們 正在對應用程式進行批判性評估 ，以確保數據來源具有信譽，確保這些應用程式的開發人員來自認可的單位，如政府機構、致力於健康衛生事業的非政府組織（NGO）、在衛生健康業務上得到認證的公司以及醫療或教育機構。只有來自這些公認單位之一的開發者，才能夠提交一個與COVID－19相關的應用程式。」

開發者可以將他們的應用程式標記為「時間敏感事項（Time－Sensitive Event）」，以加快應用程式審查速度。因為這樣的應用程式是在緊急情況下開發的，需要迅速發行，以及時向所需要人員提供準確的資訊。

該指南更新表示，「我們理解需要盡快將這些應用程式交給用戶。我們鼓勵符合這一標準的開發人員在快速請求表單上選擇『時間敏感事項』，以確保獲得優先審查，因為App Store審查可能需要更長的時間。」

蘋果還表示，App Store對非營利組織及相關實體可以免交年度開發者費用。這份更新指南表示，「只計劃在App Store上分發免費應用程式的非營利組織、認證的教育機構和政府實體，App Store會員年度費用可以免交。」

新的指南禁止在娛樂和遊戲應用程式的標題中使用任何有關「COVID－19」或「冠狀病毒」的內容。只有正式的認可實體在健康衛生資訊類別下，才能在App Store上發布與新型冠狀病毒相關內容的應用程式。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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