史上第二次，台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2020）宣佈因為疫情延期，鑑於歐美疫情要6月好轉，主辦單位宣佈延後至9月，並濃縮了天數。

台灣年度最大科技電子會展「台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2020）」因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，俗稱武漢肺炎)疫情影響，宣佈正式延期3個月，預計延至秋季9月28～30日，新創（InnoVEX）展也同時間舉行。

武漢肺炎疫情持續惡化，在世界通訊大會（MWC）及SXSW、Google IO等國際重要科技會展陸續取消下，COMPUTEX主辦方24日宣佈，將延後台北國際電腦展期，原訂展期為6月2日至6日，此次預計延至9月下旬，因場地限制，展期從5天縮減至3天。

COMPUTEX延期3個月，展期也縮短至3天

截至發稿日，全球累積已超過30萬人確診、全球167國染疫，嚴重衝擊經濟、貿易、交通運輸與會展觀光等各行各業。COMPUTEX主辦單位包括台北市電腦公會總幹事杜全昌及外貿協會秘書長葉明水24日共同宣布，為維護參展廠商及參觀者的健康與安全，顧及參展效益，維繫COMPUTEX品牌形象，確定展延會展舉辦時間。

貿協秘書長葉明水跟台北市電腦公會一起宣佈，今年將因疫情延後台北國際電腦展時間。 中華民國對外貿易發展協會提供

這不是台北國際電腦展首度延期，據了解，2013年SARS疫情也曾使此展延期到9月舉行，換言之， 這是台北國際電腦展史上第二度因流行性疾病延期 。新展期敲定9月28日至30日於台北南港展覽2館辦理。

主辦方表示，9月COMPUTEX 2020 Special Edition將呈現5G與網通、智慧解決方案、電競及新創（InnoVEX）等重點主題。依據麥肯錫最新疫情報告，中國與東亞的疫情在第2季初期會受到控制，歐美地區疫情也會在6月趨緩，主辦單位將加強洽邀全球買主來台觀展，是考慮延後展期到9月原因。

將加強線上策展，鼓勵視訊採購

針對持續力挺COMPUTEX的參展廠商，主辦單位將在網站上辦理COMPUTEX線上展覽，廣邀全球買主參加視訊採購洽談會，及邀請海內外指標廠商進行線上新產品發表會，同期將邀請國內外資通訊指標性業者，以網路型式分享5G、AI、物聯網等智慧科技應用與最新趨勢。

責任編輯：陳映璇