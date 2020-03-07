武漢肺炎延燒，科技大廠紛紛退出，使得結合了音樂、電影及多媒體科技的西南偏南藝術節（SXSW）宣布停辦，當地經濟恐將遭到重創。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）持續延燒，國際大型活動陸續被迫取消。最新的苦主是美國知名盛會，有全球最大音樂節之稱的「西南偏南藝術節」（SXSW）。

該活動原訂於3月13日至22日於德州奧斯丁登場，且9日就有系列活動將開跑，如今取消，預計受影響的與會人士將超過七萬人。

科技大廠紛紛退場，SXSW停辦恐損失百億商機

這是有34年歷史的SXSW第一次取消活動。該藝術節結合了音樂、電影及多媒體科技展會，許多科技大廠皆將之視為展現最新顧客體驗服務的機會。

SXSW是德州奧斯丁的盛會，音樂、電影、科技領域的佼佼者每年三月都會從世界各地前來共襄盛舉。 SXSW官網截圖

根據SXSW官方統計資料，2018年SXSW總共為奧斯丁帶來了約3.5億美元（約新台幣105億元）的經濟效益。即便Netflix、Apple、亞馬遜、Facebook、Twitter、抖音都陸續宣布要退出SXSW，主辦單位一直到兩天前還對外宣布會繼續舉辦。

在官方信件中，SXSW表示該決定是遵照奧斯丁市政府的決策，而他們也正在研擬相關的線上活動，並考慮將活動延期舉辦的可能性。

SXSW取消，台灣文化部也受到影響

事實上，SXSW也造成了當地居民的不安。上個月有民眾在就在網路平台Change.org上連署要求取消活動，吸引超過五萬人支持響應。

SXSW在去年度一共吸引了73,716位與會人士，其中近兩萬人是外籍人士。台灣方面，往年文化部也會帶團出席SXSW，文策院董事長丁曉菁的受訪畫面就有節錄在SXSW今年的官方宣傳影片裡。

不過，文化部也在昨（6）日宣布台灣團隊今年將不赴行。原先有七組台灣樂團預計在SXSW的「Taiwan Beats台灣之夜」上登台演出。

武漢肺炎影響全球展會，截至目前巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC）、Facebook F8開發者大會、Google I/O（實體活動）、日內瓦車展皆已取消，而大眾也在觀察另一個盛會，四月中將舉辦的加州最大音樂節Coachella是否也會受到影響。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：SXSW、CNBC