隨時更新最新台灣武漢肺炎確診人數、 中央流行疫情指揮中心部長陳時中宣佈的最新政策方針，

編按2020.3.25更新：中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增19例新冠狀>病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，全部皆為境外移入的病例。



台灣目前已經有235例確診（今日新增案217至235），分別為197例境外移入及38例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

3月24日

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增20例新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，全部皆為境外移入的病例。

台灣目前已經215例確診（今日新增案196至215），分別為178例境外移入及37例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

3月23日

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增26例新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，其中25例境外移入、1例本土。

其中較多仍是以境外移入的案例為主，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示：今天機場到中午，入境人數大概1,600多位，預估今日會達3,600位，昨日則是4,600多位，入境人數已開始逐步降低。機場防疫把關也持續加強，所有入境的行李下機後，進入海關檢查前會先消毒，才會進入海關轉盤。

3月20日

今（20）日，中央流行疫情指揮中心宣布單日新增27個確診案例，且案第27例宣告死亡。台灣總卻診人數達135人，2人死亡，28人解隔離。

累計至今日，本週新增的85案例中，境外移入案例就有79人，隨著海外疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今日也全球旅遊疫情升高至「第三級警告」，應避免所有非必要之出國旅遊，並不斷呼籲，返台國人配合居家檢疫，那到底居家檢疫是什麼？與居家隔離有什麼差異？

3月18日

中央流行疫情指揮中心在今（18）日公布，台灣本日新增23例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，是單日史上最高，目前累積確診個案已達100例。

如今所有入境者都需進行居家檢疫14天，隨著居家檢疫者及居家隔離者的人數劇增，此時政府能否準確地掌握隔離檢疫情況，顯得至關重要。

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（本文持續更新）