遊戲仍是App中收入最豐碩的類型，因此在以收入排列的全球發行商52強，前三名會是騰訊、網易以及動視暴雪，就相當不令人意外。

研調機構App Annie發布了2020年全球App發行商52強榜單，依據2019年1月1日至2019年12月31日期間，iOS與Google Play的付費下載與App內購收入來排名（不包含App內廣告或其他訂閱收入）。

雖然榜單囊括的範圍包含遊戲、社交、娛樂與交友等，卻發生了遊戲發行商「霸榜」的現象，前三名騰訊、網易與動視暴雪（Activision Blizzard）更是連續第二年蟬聯前三名。

其中亞洲發行商的成績相當驚人，榜單中過半數的發行商總部位於亞洲，其中前10大就有5家來自亞洲。

騰訊、網易、動視暴雪連兩年蟬聯前三名

App Annie

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騰訊第一名並不令人意外，包含自研遊戲《王者榮耀》（傳說對決）、《PUBG M》、《極速領域》之外，發行的《Auto Chess》、《食物語》等都有相當好的成績。其中王牌遊戲《王者榮耀》更據傳2020年月流水（尚未扣除給平台方的分潤）達新台幣400億元，相當驚人。

網易則靠著《第五人格》、《陰陽師》、《荒野行動》等熱門遊戲奪下第二名。

動視暴雪的App發行部分，最主要仍是靠《Candy Crush Saga》與《爐石戰記》等。2015年動視暴雪以59億美元收購《Candy Crush》母公司King，補足了暴雪在手遊端的弱勢。未來重點則在於《暗黑破壞神M》玩家是否買單。

不過，綜觀前五名雖然是五家獨立的公司，但最大贏家仍是騰訊。不管是動視暴雪、Supercell，騰訊都間接或幾乎直接持有股份。

此外，第11名的Zynga也相當值得關注。倚靠著Facebook遊戲紅利起家的Zynga已經很久沒有進入台灣人的眼中，但卻也強勢擠入了榜單中。

從Zynga 2019年Q4的財報中可以發現，旗下《Words with Friends》（類似填字遊戲）與《Empires & Puzzles》（三消遊戲）都創下了收入新高。而Zynga還預計發行第三款《哈利波特》的官方遊戲《Harry Potter: Puzzles & Spells》，也許這位過去的明日之星，還值得大家的重新關注。

不要忘記手遊大黑馬：開發超休閒遊戲的Good Job Games

不過，App Annie本份榜單並不包含App內的廣告收入，極有可能忽略掉一匹手遊界的大黑馬：土耳其伊斯坦堡的遊戲公司Good Job Games。

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Good Job Games專門開發玩法簡單的超休閒遊戲，雖然輕量卻容易讓人上癮，擁有相當巨量的下載量。

根據App Annie於2019年12月的發布的數據，最常被下載的遊戲中，第4、5、6名皆是Good Job Games旗下的遊戲。

責任編輯：林美欣