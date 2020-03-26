也許是因為疫情關係，民眾都宅在家，讓Switch上近期的大作《集合啦！動物森友會》在多國創下銷售紀錄。

《集合啦！動物森友會》（以下簡稱動森），持續在全球熱銷。根據日本遊戲媒體Fami通25日公布的銷售情報，動森在發售3天內（3月20～22日），在日本地區出貨量達188萬份（不含數位下載版）。

188萬份這個數字，正式超越了《寶可夢劍／盾》系列的132萬份銷量（同樣不包含數位版），讓動森創下Switch平台首周最熱銷的紀錄。

動森超熱賣，帶動Switch機台熱銷

除了日本之外，動森也在英國發售的第一周開出大紅盤，成為首周實體銷售第一名的遊戲，考量到英國現在也因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，不建議外出，數位版的銷量可能也相當驚人，但在不包含數位版的情況下，動森成為史上在英國銷售最快的單一Swtich遊戲。

Amazon

此外，在Amazon上，動森實體與數位版也奪下了Switch暢銷排行版的前兩名。

而根據日本遊戲媒體Fami通的數據顯示，動森的熱賣也帶動了任天堂Switch、Switch Lite的銷量。在動森發布當天（20日），兩台主機在日本的周銷量達392,576台，遠遠超過2月以來的銷售數字。

Fami通

動森是一款無人島模擬遊戲，玩家加入了Nook公司的無人島移居計畫，從一座什麼都沒有的島上開始生活，能夠布置家具、抓蟲、建立博物館，也能夠與島上的動物居民互動。對玩家最大的吸引力就是極高的自由度，正如其來拿宣傳的標語：「 因為什麼都沒有，所以什麼都做得到。 」

同場加映：抓住「動森熱潮」行銷的溫蒂漢堡

溫蒂漢堡一直都是相當擅長行銷的品牌，自然也沒有放過「動森熱潮」。

動森能夠讓玩家自行「捏臉」，溫蒂漢堡也盡力捏出了招牌溫蒂女孩的模樣。 溫蒂漢堡Twitter

在動森首賣之日，就於遊戲直播平台Twitch上開直播，還不忘把角色「捏」出溫蒂漢堡女孩的招牌髮色、將島民取為「辣雞塊」，且在直播中不斷提醒觀眾目前免運費的消息。並在社群平台Twitter上宣傳，也獲得了2.1萬個愛心、3,300個轉推。

溫蒂漢堡不忘在動森的房子內放進漢堡圖。 溫蒂漢堡Twitch頻道

這不是第一次溫蒂漢堡透過遊戲、直播來行銷，溫蒂漢堡在《要塞英雄》中也有類似的操作。

《要塞英雄》在日前推出「食物大亂鬥」，玩家分成漢堡隊與披薩隊，而溫蒂漢堡在發現漢堡隊中的廚房有冷凍櫃，於是創造了一個「溫蒂」角色，進入遊戲把所有冷凍櫃砸毀，呼應溫蒂漢堡強調「不用冷凍牛肉」的形象。

因此，也獲得了2019年坎城國際創意節《社群與影響者創意獎Social & Influential Lions》的殊榮。

責任編輯：林美欣