以外出活動為核心價值的《Pokemon Go》，為何能在人們紛紛深鎖家門減少外出的此刻，依舊繳出亮眼營收？

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情威脅持續蔓延，各國政府紛紛頒布「禁足令」，要求民眾非必要不准外出，待在家中防疫成為社會的共識。然而在這樣的氛圍下，以「出門走走」為核心價值的《Pokemon Go》非但沒有因此受挫，營收反倒在近期大幅增長。

根據App市場研究公司Sensor Tower的資料，《Pokemon Go》3月16日當週營收達到2,300萬美元，相比前一週收入成長66.7％，並創下2020年以來最高的單週營收成績。這2,300萬美元的營收中，約780萬美元由美國玩家貢獻，約占整體的34％。

《Pokemon Go》在3月16日當週營收迎來超大漲幅。 Sensor Tower

導致營收猛增的其中一個原因，是《Pokemon Go》販售蓋諾賽克特限定調查入場券，但《Pokemon Go》是一款需要玩家外出抓寶、移動孵蛋的手機遊戲，照理應該是受疫情蔓延打擊最大的一批遊戲，但在民眾減少外出的趨勢下，為何民眾卻依舊願意買單呢？

蛋更好孵、持久薰香俗俗賣，在家抓寶也能很盡興

事實上，為了讓民眾減少出門、在家遊玩依舊能感受到遊戲樂趣，《Pokemon Go》開發商Niantic正持續針對疫情修改遊戲設定。

《Pokemon Go》原是以戶外活動為核心的手機遊戲，但在疫情減少外出的趨勢下，也做出調整因應當下情況。 Kisan via shutterstock

舉例來說，現階段在 室內抓到寶可夢時，會獲得以往3倍的獎勵 ；寶可夢的 出沒頻率也被調高 ，讓玩家可以在住家附近輕鬆找到寶可夢；同時Niantic還 減少了孵蛋所需的步行時間 ；且為了鼓勵民眾在家遊玩，用於增加特定地點寶可夢出現機率的薰香，更 限時特價打折99％ ，效果持續時間提升至1小時。

而在活動方面，Niantic也做出了不少調整，例如，新推出的對戰聯盟活動就因應肺炎疫情，更改原先需要玩家走路獲得入場券的方式，更可以直接邀請好友遠距對戰；近期推出的特殊調查任務也免除了需要參與團體活動的部份，改為單人也可完成任務減少群聚。

根據《The Verge》報導，上述因應疫情的變動已經於3月中旬時實裝。Niantic表示，他們因應全球疫情做出這些更新，同時也鼓勵玩家思考怎麼做才是對自己的健康、社區的利益最好的決定。

強化「宅」元素，Niantic籌畫第二波防疫更新

另外，Niantic也在籌畫著因應疫情的第二波更新。執行長漢克（John Hanke）表示，在探索、運動等戶外核心機制以外，他們一直認為自己的遊戲也包含著室內遊玩的要素，「現在是我們優先於這方面的工作，致力讓室內遊玩和戶外遊戲一樣創新、讓人興奮的時候了。」

Niantic執行長漢克表示，現在他們的目標之一是讓室內遊戲和戶外一樣創新、令人興奮。 Shutterstock

在新一步的優化中，《Pokemon Go》的「時時刻刻冒險」功能將會涵蓋於室內活動的步數，無論玩家是在打掃、跑步機上健身都可以被App計算，鼓勵民眾在家運動。

社交層面上，Niantic也更改了一些設定，允許玩家在家與好友一同連線參與團體戰；同時他們聲稱正在研究如何提供玩家在遊戲中造訪喜愛的現實地點，並且分享相關回憶給其他人的功能，雖然目前還不知會如何實現。

另外，由於難以預測疫情何時結束，Niantic透露，他們正在重新計畫今夏的Go Fest，好讓玩家在家中收看直播也能參與活動。

Go Fest是《Pokemon Go》一年一度的盛大活動，在2019年創造了近2.5億美元的旅遊收入，玩家們不辭辛勞匯集到舉辦城市，為當地創造了龐大的商機。

雖然與2016年推出時全民抓寶的現象級熱度相比，《Pokemon Go》看似沒有當年熱絡，其實這款遊戲歷久彌新，至今依舊受到全球各地玩家喜愛。2019年《Pokemon Go》營收達到9億美元，這是推出以來營收最高的一個年度。

雖然因為肺炎疫情導致民眾必須減少外出，但從飆升的營收看來，病毒絲毫澆不熄玩家對這款遊戲的熱情。漢克也表示，「我們期待有一天，能夠再次回到那個熟悉想念的地方，沒有安全顧慮地和親朋好友一起遊玩。當世界準備好時，我們也會準備好。」

資料來源：VentureBeat、TechCrunch、Polygon

責任編輯：張庭銉、蕭閔云