研動高科FarBar挾多年深耕電子廣告串流平台技術實力，結合研勤科技集團內人臉辨識等AI相關科技技術，獲得科教館青睞，成為多媒體升級服務之技術廠商。

國立臺灣科學教育館為深化入館民眾參觀體驗升級，推動「OTT媒體推播及智慧服務機器人」計畫，期待跳脫以往布告欄公告模式的多媒體服務，藉由數位多媒體介面強化科教館與民眾的互動情境，達到精準投放資訊內容的目標。研動高科FarBar挾多年深耕電子廣告串流平台技術實力，並結合研勤科技集團內人臉辨識等AI相關新興科技技術，獲得科教館青睞，成為推動本次數位多媒體升級服務之技術方案廠商。

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【FarBar電子廣告串流平台大幅提升多媒體傳遞效益】

FarBar電子廣告串流平台，完全採用OTT多媒體服務(Over-The-Top Multimedia Services)模式，無需自行架設主機，完全透過網際網路管理及傳輸多媒體資訊，只要登入FarBar電子廣告串流平台，即可輕鬆更換各廣告版面之多媒體資訊內容，大幅節省設備架設及維運成本，直覺式操作介面，任何管理者皆可輕鬆上手。廣告機硬體設備並可升級為互動式多媒體機，藉由與視聽民眾直接互動，大幅深化民眾接觸該資訊印象，達到強化多媒體宣傳效益。

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科教館秉持「人、科學、生活」的建館理念，辦理推動與推廣科學教育，提供全面性的服務，其包含各式活動、教學課程、講座以及團體導覽等等，各類圖文資訊眾多，為增加民眾來館之智慧有感體驗，利用串流FarBar多媒體互動電子看板及聊天機器人等設備進行主動式現場資訊傳播，並結合館內現場活動帶入行銷活動，同步與「科教GO好玩」FaceBook粉絲專頁、科教館LINE等社群網站系統結合，有效打造全方位智慧生活博物館。

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再者，FarBar團隊特別在科教館本次升級計畫中導入母集團研勤科技Face8台灣臉霸人臉辨識相關技術，運用AI科技技術積極蒐集利用多媒體資訊系統之人流數、性別、年齡等大數據資訊，提供館方多媒體資訊管理團隊民眾利用多媒體情境之大數據情報，有利於更精確擬定多媒體資訊規劃方向；同時，藉由相關技術使系統清楚理解站在多媒體廣告版面前民眾之屬性，精準投遞適合該屬性族群之廣告，將更能有效抓住民眾眼球，使多媒體資訊傳遞效益極大化。

【FarBar客製化專業電子廣告串流解決方案商】

FarBar電子廣告串流平台，除基本的影⾳輪播、版型切割、跑⾺燈等基本功能之外，亦可搭配各業主實際需求，選購互動拍照、輪盤抽獎、趣味遊戲等互動模組，甚至搭配AI人臉辨識技術達到詳實分析精準行銷的目標；近期FarBar切入政府及大型企業電子廣告串流服務標案頗有斬獲，已躍昇為專業電子廣告串流解決方案商，對於中小企業更提供包含買斷與租賃等彈性建置方案，對各業主而言，絕對是超高性價比之量身訂做方案，欲提升電子多媒體廣告效益的廠商絕對不能錯過FarBar電子廣告串流平台服務。

FarBar官網：http://www.farbar.ai