行銷與公關可說是企業品牌經營的左右手，一體兩面密不可分，不過隨著社群媒體的興起，兩者的分界漸漸被打破，「溝通力」將取而代之成為品牌經營的重要關鍵。

學弟妹們對於「行銷」與「公關」的差異，常常有所疑惑。有人問我，是不是可以在「公關」公司學到「行銷」實務？或是問我，行銷與公關要如何建立「品牌」？以下從我個人的角度，很粗略地說明行銷與公關的異同。因為，真要說清楚的話，三天三夜也說不完啊！

行銷與公關就像雙胞胎，一體兩面、密不可分。 Photographee.eu via shutterstock

公關（Public Relations） 著重的是專業領域的「關係」（Relationship）建立與維繫。

行銷（Marketing） 是以「推銷」（Promotion）或「銷售」（Selling）產品或服務為首要目的。行銷可再細分為產品行銷（Product Marketing）與市場行銷（Market Communications，MarCom）。這兩者的職能要求與工作技能並不相同。

行銷跟公關一體兩面，密不可分

在企業組織內的實際分工，行銷與公關各有權責。小型公司也許可以一人身兼數職，但是稍具規模或是上市上櫃公司，兩者是由不同的專業人員所擔任。至於在「公關」公司，有沒有機會學習到行銷活動企劃執行？當然有，客戶常常會委託公關公司舉辦行銷活動，例如新品發表會與記者會。

對於一個企業品牌或產品品牌而言，企業內有企業公關負責企業品牌，產品品牌是由產品經理或品牌經理負責。

企業品牌相當於公司最高階產品，企業公關就是這個品牌的產品經理，要掌管品牌的生命週期，思考如何活化品牌。如果一家企業沒有企業公關或是品牌經理，也可以委託公關公司代為規劃品牌策略與計畫。

行銷與公關在做些什麼？

概念上，公關事務涉及到媒體關係、政府關係、企業關係、客戶關係等層面。行銷則會處理到產品規格表、產品型錄、官網、產品手冊、廣告宣傳、銷售展示活動，例如展覽與發表會，以及數位影音素材等，接觸客戶，增加業務銷售機會的種種媒介物。

數位跨界時代，社群打破了公關與行銷的分界

社群媒體帶來全新的挑戰，對於社群以及社群媒體的經營，我建議用「溝通」（Communications）代替公關操作手法與商業化的行銷。保持對社群的真誠與具備高度的專業知識，是溝通者不可或缺的基本條件，而這需要下一番苦工。

今天寫到這裡，改天再聊品牌在社群溝通的科學與藝術。

責任編輯：陳建鈞

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