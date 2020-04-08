針對假新聞、數據驗證等等痛點， Numbers 以分散式儲存、區塊鏈與 AI 等技術，打造真相快門（Capture）程式，以保證數據的完整性。

「根據內部消息，一名某航空公司的員工肺炎快篩呈現陽性⋯⋯」最近全球新冠肺炎疫情越演越烈，如果在網路上突如滑到這樣的資訊，我們第一時間不知道是否選擇相信；若要溯源消息的正確性，還需要層層爬梳，非常費力，「其實這就是缺乏數據的完整性：使用者不敢相信數據的真偽，數據生產者不知道數據被使用在什麼地方。」主張數據 Numbers 共同創辦人 Sophia 提到。

談起 Numbers 創立緣由，以及為何會開始注重數據完整性議題，便不得不提及共同創辦人楊琬晴（Tammy Yang）先前的創業經歷，物理與資料科學背景的 Tammy，2015 年與台大電機系 ICS 電腦視覺實驗室的夥伴共同創辦 AI 新創 DT42 灼灼科技，並推出深度學習平台 Epeuva，讓 IoT 業者不需要擔心 AI 技術，讓電腦自動蒐集與辨識資料，而這一次的創業經驗使她意識到追溯資料來源的重要性，「想要以資料為燃料去養出聰明的 AI，最根本的問題是『資料』怎麼來、怎麼用？是不是每一筆資料都有尊重使用者權益，在資料的真實性、完整性沒辦法被保證的時候，你根本不知道自己是透過什麼在訓練 AI。」Tammy 提出自己先前的疑惑，也道出了創辦提供數據溯源服務的 Numbers 最根本的原因。

Numbers主張數據團隊，團隊由左起分別為：Numbers團隊成員、Numbers團隊成員、Numbers 產品經理 Sherry、Numbers 創辦人暨執行長 Tammy、Numbers 業務開發 Sophia、Numbers 共同創辦人暨技術長 Bofu、Numbers 團隊成員 Numbers 提供

從數據生產源頭做改變，「找回大家對數據的信心」！

我們去生鮮市場的時候，為了吃得安全，會特別注意架上的食材是否有標示相關的食安標章，那對於資訊呢？

以農產品來舉例是相當容易理解的，一般大眾需要一個機制來「信任」廠家供應的食物是安全的，而主張數據想解決的，是大眾對數據資料的「信任」，建立資料的「可回溯性」與「完整性」。

想要解釋為何「數據缺乏完整性」愈趨重要，Numbers 的商務開發經理 Sophia 以 2019 年 9 月震驚全球的亞馬遜大火為例。

當時亞馬遜野火浩劫的新聞已延燒數天，卻被爆出在網路上最被廣為流傳的照片竟是假的，這張未被證實過的照片在一個月內於各大社群平台不斷發酵，貼文累計超過 6000 次不等的分享，當時，台灣事實查核中心的總編輯便提出所謂「照片反搜」的概念，但無奈時至今日，數據溯源、數據完整性等概念還未在台灣有所發酵。

「我們那時候發便意識到，使用者吸收大量的資料，假新聞、假數據，但卻沒有辦法在第一時間就知道這個影像是不是真正真實的；除此之外，人們每天拍的照片在社群網絡上面傳播，不知道數據流向，有人上傳了自己的行車記錄器被媒體轉發，你甚至很難得知自己的資料有沒有被複製、重置或者誤用。」Sophia 提到，目前市場上的痛點是如何辨識數據真實性、以及真實性可否被驗證等問題，「像是新聞業者收到市民提供的資料，但不知道他是否是真的。」

有鑑於此，Numbers 希望從源頭就可以保證數據的完整性，並找回大家對數據的信心。他們預計於 2020 年 4 月推出可以即時紀錄數據、追蹤數據來源以及驗證數據真實性的 APP：真相快門（Capture）。

「我們以分散式儲存系統以及區塊鏈、AI 等技術，保存數據的完整性，」Sophia 說，「分散式儲存系統確保數據被記錄的真實性，區塊鏈則是讓數據可以被溯源，而 AI 功能負責驗證數據是否經過竄改。」只要是使用真相快門產生的影像，都會出現 NDIA 驗證標章，以做為認證。除此之外，真相快門也能紀錄按下快門時的環境數據，同時，也紀錄拍攝的手機、相機等硬體型號，如果是翻拍的或是複製的，便會特別標示出來。目前有幾家國際主流媒體、戰地記者、獨立攝影師與證據保存相關非營利組織正使用 Numbers 推出的服務。

數據足跡追蹤系統 Numbers 提供

火場鑑識數據驗證系統 Numbers 提供

除了可以驗證，數據還要可被追蹤！

使用真相快門時，被放上區塊鏈的並不是影像或數據本身，「而是一段 hash（雜湊值，一種設計可用於快速查找資訊的目錄函數），他就好像這個數據的地址一樣，而透過這個地址，就可以找到原數據。」Sophia 說，這使 Numbers 由真相快門產生的數位內容，會在內容產生時獲得「NDIA(Numbers Data Integrity Assurance)」標章，就像有機食品的認證標章，讓內容閱讀者可以在接收內容的同時獲得資料完整性的保證，同時，也可以保護資料創作者的智慧財產權及隱私。

使用真相快門紀錄 Numbers 提供

「因為我們就是數據的產製者，」Sophia 說，數據的完整性除了溯源以外，我們也需要知道自己數據的去向。「我們現在沒辦法追蹤自己的資訊被用到哪裡去、也收不回來；那些數據管理平台提出使用數據要求時，都硬要使用者要按下『同意』，才能使用這個平台的服務。」Tammy 表示，儘管數據使用者會徵詢同意權，使用範圍卻很難被界定。

相對於社群平台，有些完全被禁止使用的數據，卻可能對社會大有助益，「像個人的醫療數據是的保存是很嚴謹的，不能外流，但醫療資料可能可以幫助藥物開發，對社會有助益。」Tammy 說，目前的數據使用非常極端，不是完全限制，就是在生產者不知情的情況下，被任意使用。Numbers 希望藉由這項服務的推廣，讓更多人理解數據完整性的重要。

帶回海外使用需求經驗 盼台灣產業一起打造健康數據生態圈

Numbers 過去主要與歐美的業者合作，今年才開始與台灣的廠商接洽，目前主要產品「真相快門」的商業模式分為 B2B 與 B2C 兩種，2B 端主要與媒體產業合作，提供 Capture SDK，收取 License fee，以專案形式協助導入分散式數據儲存系統 (Decentralized storage) 與後臺資料驗證功能，並收取後兩者之維護年費；而 B2C 初始階段將為免費服務，用戶每月可免費註冊 100 張照片，進階付費使用者將提供更多的分散式儲存空間及驗證服務。

「目前的客戶多是以專案的方式合作，未來希望可以訂定出標準的年費收費方式；至於一般民眾，則是提供定量的影像數據保存空間，若需要更多服務，則會額外收費。」Sophia 說，除此之外，她也提到，與國外戰地記者合作，可搜集到更多團隊原本不知道的知識，透過他們比較廣泛且多元的記者採訪狀態，如：從戰地到亞馬遜雨林，這對於團隊快速成長、收斂產品及服務的幫助很大。

至於歐美與台灣兩邊生態的差異，Sophia 表示：「歐美的情況是需要自己舉證，所以對這一塊的需求會比較強烈；台灣的狀況是由公家機關完成，對於公家單位比較信任。」因此在尋找台灣的合作廠商時，除了有大量需求的媒體業以外，Numbers 也考慮與需要舉證的保險業合作。

儘管歐美與台灣的生態有所差異，但國外的經驗讓 Numbers 獲益匪淺，「他們的記者拍攝的題材較廣泛，從戰地到雅馬遜森林等等，對於理解使用需求是非常大的幫助；再來是技術上，他們優一些使用規範與流程，所以在銜接上較容易。」Tammy 分享。

針對假資訊的種種痛點，Numbers 跨出了第一步，希望可以持數據完整性與可溯源、可驗證，「但未來我們的終極目標，是我們可以掌握個人數據的運用。」Sophia 補充說道。

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

假資訊氾濫是近五年來的熱門議題，大部分的解決方案都是從下游 (即已被產製出的假資訊) 往上追查，就我們所知，目前所有對抗假資訊的解決方案仍然都是以人工追查資訊來源，或比對資料庫來確認，不但耗時，也需要很多人力維護並做資料建置。我們希望能從上游 (即資料被產製的同時) 就確保它的完整性被保存，讓資料在持續往下游散播時能夠輕易被溯源。

目前國內外尚未有完整、成熟的解決方案，早期進入市場及擁有堅強的技術團隊是我們的競爭優勢。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

「開放、透明、自律自治」是 Numbers 對數據世界的願景，如上題所述，假資訊是我們第一階段想解決的問題，我們最終的目標是希望能夠找回大眾對網路資訊的信任，並透過數據溯源的機制與認證，建立完整且公平的數據經濟生態鏈。

下一步的目標將是推出「NDIA(Numbers Data Integrity Assurance)」標章，並將「資料溯源」的概念推向大眾，讓大眾除了培養自身的媒體識讀能力外，也有好的工具與能夠信賴的標章可以選擇。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

1. 對內採取透明且共治的文化，滾動修正制度來保持效率

2. 對外只要可以就盡可能幫忙投資人或商業夥伴，建立互助互信的關係

3. 聆聽市場的聲音，但堅持產品理念"

團隊資訊

公司名稱：Numbers Co. Ltd. 主張數據股份有限公司

成立時間：2019/05/24

產品名稱：Numbers Capture 真相快門

上線時間：2020/04/01

團隊人數：10名