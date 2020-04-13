當手機故障或要換手機時LINE對話記錄是不是可以移轉到新手機上？現在只要開啟LINE自動備份聊天紀錄功能即可。

LINE最常被使用者詢問或搜尋的問題可能是「對話記錄」備份或是移轉，例如不小心把對話記錄刪除能不能救回？手機故障或要換手機時LINE對話記錄是不是可以移轉到新手機上？

我本身不會很拘泥在LINE對話記錄能不能備份或移轉，比較重要的資料我會選擇使用Email往返，也能有個備份，當然大家都知道LINE之前就已經內建「備份聊天記錄」功能，只要是同一系統移轉基本上都沒什麼問題。

如果你想在LINE移轉對話記錄，必須先透過內建的備份聊天記錄功能，iPhone使用者會將聊天記錄儲存於iCloud，Android則是保存於Google Drive雲端硬碟，若遺失或換購新的手機也能透過備份資料還原記錄。

近期LINE推出10.3.0版更新後加入「自動定期備份聊天記錄」功能，對於平常沒有習慣手動備份對話記錄的使用者來說會很有用，例如手機突然故障、遺失可能還來不及手動備份記錄，就能靠自動備份減少因沒有備份到而遺失對話記錄的機會。

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LINE自動備份聊天記錄必須手動開啟，可設定要備份的頻率，例如每天一次、每三天一次、每週一次、每兩週一次或是每月一次，要注意的是自動備份不會隨時進行，必須要符合行動裝置連接電源、連接Wi-Fi兩個條件下才會執行。 LINE會在深夜執行自動備份功能。

使用教學

STEP 1

首先，將LINE App更新到最新版本，點選主頁左上角「設定」後選擇「聊天」。

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STEP 2

在聊天設定中點選「備份聊天記錄」，新版本會多一個 自動備份頻率」，預設情況下是關閉狀態。

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STEP 3

點選「自動備份」將開關切換到開啟，從下方選項可以變更備份頻率，例如每天一次、每三天一次、每週一次、每兩週一次或是每月一次，頻率越高，可以保存的對話記錄就越即時。要注意的是裝置必須要在充電狀態、使用Wi-Fi連線的情況下才會自動備份。

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STEP 4

設定好之後建議可以點選「馬上進行備份」先手動雲端備份一次，例如我就沒有保存對話記錄的習慣，可以看到上次備份時間就會距離現在很久（幾乎沒有使用），當然在點選備份後就會把當前的紀錄先壓縮、上傳到iCloud或Google Drive，即使之後自動備份沒有達到效果，至少還有這次的對話記錄備份可以使用。

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值得一試的三個理由 1. 開啟LINE自動備份功能，自動在雲端保存聊天記錄

2. iOS版保存在iCloud，Android版則是Google Drive雲端硬碟

3. 可設定自動備份頻率，每日、每週或每月自動備份記錄

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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