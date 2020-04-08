因應在家防疫趨勢，LINE SPOT即日起開放點餐外帶功能，用戶能在聊天視窗一鍵進入查詢身旁店家，線上點餐、預約時間取餐回家吃，減少暴露在外的風險。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延不止，經濟衝擊持續加深中，尤其反映在實體餐飲業的營業額，愈來愈多人選擇在家用餐、不出門覓食。LINE於昨（7日）宣布，將在店家查詢服務「LINE SPOT」中新增「點餐外帶」功能，讓民眾可以線上點餐並預約取餐，減少在外活動的時間與感染風險。

根據經濟部統計處於6日公布今年1～2月餐飲業營業額為1,415億元，僅年增0.5％，來到近17年同期最低增幅，明顯受到疫情影響。為防範群聚感染，民眾避免外出，間接促使宅經濟再起，也帶動了外送與外帶餐飲生意。

因應武漢肺炎全球大流行，店家查詢服務LINE SPOT新增「點餐外帶」的線上預約功能。 LINE SPOT

因應趨勢，LINE SPOT開放「點餐外帶」功能，用戶在聊天視窗下方的「＋」選單中點擊LINE SPOT，便能在LINE SPOT首頁進入「點餐外帶」入口，瀏覽所在位置周遭支援點餐外帶的店家；凡用戶在線上完成點餐付款，再進一步預約到餐廳的時間前往取餐，就能回家安心享用餐點。

LINE SPOT「點餐外帶」首波上線店家囊括早餐店、手搖飲、炸物等餐點選擇，有近500家餐飲品牌加入，包括瓦城、1010湘、大心、海壽司等知名連鎖餐廳品牌，以北部地區為大宗，LINE表示將持續協助更多店家加入線上與增加訂單，搭上這波在家用餐潮。

外送平台多，LINE「點餐外帶」也來分一杯羹

基於LINE坐擁2,100萬使用者的普及程度，想使用LINE SPOT「點餐外帶」的用戶，不需額外下載App，用LINE即可一次完成找尋、點餐、付款整個消費流程；有必要也可以一鍵分享餐廳到LINE聊天室，瞄準「想外帶回家，但怕外帶要等」、喜歡同時選擇多家餐廳，或習慣線上消費的族群。

為擴大外帶生態圈，LINE SPOT店家資訊查詢服務開放用戶與商家，可以自行新增與填寫店家資訊。對用戶來說，用LINE SPOT快速搜尋消費資訊、查詢進行中的促銷活動；站在店家角度，「點餐外帶」功能是額外曝光、增加訂單的管道，且不需收取費用，業主只要在LINE SPOT建置店家資訊，就能串接LINE相關服務，像在地址顯示店家的官方帳號折價券，與官方帳號貼文串內容。

LINE SPOT此次攜手12CM（睿鼎數位）、快一點、肚肚等數位平台系統業者開發點餐外帶功能，由3家業者合作提供串接的店家名單與資訊，LINE SPOT團隊負責協助業主建置店家頁面，包括店名、電話、地址，與營業時間等資訊。

LINE表示，期望在這波疫情運用科技力挺台灣中小企業，為鼓勵使用者使用點餐外帶功能，即日起，用戶只要透過LINE SPOT在活動指定餐廳完成「點餐外帶」訂單，前1,000名可獲得LINE POINTS 15點的獎勵。

責任編輯：陳映璇