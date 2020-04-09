科技部TTA讓潛力科技新創不缺席，除鼓勵團隊貢獻充沛技術研發能量、結合電子資通訊產業優勢發展各項應用方案，讓防疫效果更為提升，也為台灣抗疫再添助力。

TTA科技防疫隊 全力投入抗疫物資、監控及診療

鑑於全球新冠病毒 ( COVID-19 ) 疫情持續升溫，許多企業主動釋出自身研發成果投入抗疫行列，科技部及 TTA 除號召新創組成科技抗疫隊，也與旗下比翼資本共同建構 Health for all 線上防疫新創媒合平台，串聯政府單位、醫療新創與醫院體系，共同為疫情盡一份心力。

抗疫物資

創淨科技 ( ELECLEAN ) 發表全球首創以水為原料的消毒噴霧製造機，隨手可得的清水通電就能即時製造高活性氧消毒水，目前已獲超過十國訂單並持續增加中，相較疫情擴散前成長超過百倍產能；另業安科技 ( yallvend ) 整合臉部身分辨識、區塊鏈溯源追蹤技術及對接健保資料庫，開發口罩智能自動販賣機，不僅獲健保署及台北市政府肯定將增加機台據點，更將積極提升產能擴散至全台灣，並納入酒精等多項抗疫物資發放。

此外，勤益科技大學翁國亮教授技術團隊所開發的「全外氣循環熱交換空調系統」，首創熱交換技術能有效避免空氣交互感染、降低建置成本，團隊也攜手秀傳醫院打造「負壓隔離病房」及「微負壓檢疫站」，已成功將檢疫站改裝為微負壓環境， 4 月初完成負壓隔離病房改裝，協助醫療院所整備防疫環境。

疫情監控

愛微科 ( iWEECARE ) 推出全球最小智慧體溫計，透過體溫貼片及雲端監測可掌握多位患者體溫，已獲得自中國、日本代理商的洽詢合作，另結合「居家隔離個人定位追蹤系統」追蹤居家隔離者體溫，減輕防疫人員負擔。

疫情診療

聿信醫療 ( Heroic-Faith ) 則開發「 AI 連續輔助聽診系統」，納入 AI 運算等跨領域整合技術，讓醫護人員不用聽診器、和病患直接接觸，也能遠端監控肺部聲音及呼吸徵狀，甚至能讓病人進行簡易自我檢測，目前和國內多個醫學中心合作投入試驗，產品部分預計 6 月底可獲衛福部食藥署核准正式上市。

昇雷科技亦研發 24 小時遠距偵測呼吸頻率、心跳、體溫與姿勢的雷達系統，打造市面上唯一「非接觸式生理照護」的完整產品，目前已應用在高雄醫學大學的負壓隔離病房中，降低醫護照護人力負擔，未來將持續導入其他醫療院所、校園、廠辦及大眾運輸系統，以有效進行防疫工作。

聿信醫療

成立線上平台匯集各方力量 加速抗疫方案出場

科技部 TTA 讓我國潛力科技新創不缺席，除鼓勵團隊貢獻充沛技術研發能量、結合我國電子資通訊產業優勢發展各項應用方案外，也與加速器夥伴比翼資本合作，啟動防疫新創媒合平台，串聯政府單位、新創團隊及秀傳醫院、台北醫學大學等，聚焦醫療物資、防疫措施到診斷治療等三項主軸，媒合需求者及資源提供者，讓防疫效果更為提升，也為台灣抗疫再添助力。