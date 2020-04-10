Microsoft Teams 具備五大資安保護機制 力助產官學運作不停歇

全球新冠肺炎疫情燃燒，產、官、學等各單位積極採用各項遠端協作工具，而其中所隱藏的資訊安全威脅和挑戰更是不容小覷。根據微軟亞太地區微軟數位犯罪防治中心( Microsoft Digital Crimes Unit，簡稱 DCU )估計，自疫情爆發後，網路駭客透過網路釣魚(Phising)和勒索軟體(ransomware)的惡意攻擊增加了五倍。台灣微軟十分重視資訊安全守護，透過強制性整合AD系統及多重要素驗證(MFA)、整合進階威脅防護ATP機制、外部來賓控管、點對點加密與保護機制、符合超過90項法規與產業相關合規標準認證五大資安保護機制，搭以 Microsoft Teams視訊會議和團隊協作平台，提供使用者居家辦公、安心就學過程中，隱私權及安全性皆獲最佳保障。

Microsoft Teams 符合過90項規範標準及法規，企以國家級安全的最高要求，保護遠距會議機密資訊不外洩。 台灣微軟

常見網路釣魚郵件、勒索軟體資安惡意攻擊增五倍 隨新型態遠距工作需求增長應更重視資安防護

根據微軟最新釋出的遠距工作調查報告指出， Microsoft Teams 全球使用者開啟視訊的頻率相較疫情爆發之前增加了兩倍；今(2020) 年三月份Microsoft Teams視訊通話數更是增長了約1,000％，使用者更創下最新記錄達到一天之內產生27億分鐘的的通話與會議，與3月中旬的調查結果相比，足足增長了200％，這些不僅顯示數位化工作型態的轉變、及對遠距生產力平台的高度需求；更重要的是，在此新型態遠端工作模式下，從電腦裝置到雲端作業、遠端語音溝通和視訊會議系統等，皆須以更嚴謹的態度重視落實資安防護。

微軟多年來一直致力於資安領域的投資，以確保使用者使用微軟相關產品及服務的安全性，為了防堵勒索病毒攻擊，DCU也估計約有91%的網路攻擊事件是經由電子郵件散佈惡意連結和不可信任的檔案散進行惡意攻擊，透過網路釣魚(Phising)和勒索軟體(ransomware)的惡意攻擊更是增加了五倍成長！微軟採用多層防禦系統，包括機器學習、虛擬環境打開和信號共享等機制，快速尋找和阻擋釣魚郵件的攻擊檢測惡意電子郵件、URL或附件，並且阻止郵件進入收件匣。透過強制性整合AD系統及多重要素驗證(MFA)、整合進階威脅防護ATP機制、外部來賓控管、點對點加密與保護機制、符合超過90項法規與產業相關合規標準認證五大資安保護機制設立，分析師可評估使用者提交的可疑電子郵件報告及分析惡意攻擊方式，藉以培訓機器學習模型，惡意的檔案或網址都將與Microsoft Defender進階威脅保護 (ATP) 等資安服務共享使用，保護其他在Windows Defender 環境下的使用者亦可以受到資安保護，全方位打造資安防護網，將使用身份洩露產生的風險降低99.9％以上，確保使用者免於被藏於檔案中的惡意程式攻擊威脅。

Microsoft Teams 符合包括HIPAA、GDPR、FedRAMP、SOC及保障學生與孩童安全的家庭教育權與隱私權法案(FERPA) 等超過90項規範標準及法規，透過隱私調整和來賓設定控管團隊資料存取權限，以國家級安全的最高要求，保護機密資訊不外洩、避免利益或規範衝突，也讓團隊成員在家辦公時也能安心維持組織團隊正常運作。台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理 陳慧蓉表示：「微軟充分證明微軟所提供的資訊安全符合國家級安全的最高要求，微軟也承諾將秉持著幫助全球組織成就非凡的精神更加努力，全力協助中央機構及地方政府、企業組織和校級單位等，面對全球疫情危機下，皆能快速透過 Microsoft Teams 完成遠距辦公超前部署的作業，透過安全無虞的資安平台環境，維持公務運作、企業營運和安心就學等正常運作，一同協助全台度過難關。」

學習不間斷！Office 365 串聯教育部雲端帳號 免費提供多元遠距學習解決方案

微軟致力於提供教育創新解決方案與實際應用，將數位教學載具融入教學應用中，提供與全球同步的專業發展資源和交流平台，現在全球已有175個國家和地區共約183,000名使用者透過Microsoft Teams 發展線上學習方案，透過虛擬教室環境體驗，更可讓教師們與學生建立直接溝通管道，拉近教學距離。台灣微軟於今年2月即宣布，提供全國約250萬名學生與20萬名教師的單一帳號(教育雲端帳號)與Office 365帳號串聯服務，教育用戶只需透過單一教育帳號即可免費享有 Office 365 教育版(A1)資源與服務的便利性，全方位翻轉傳統面對面授課模式，打造獨特色和創新教學的新數位學習環境。

台灣微軟免費提供多元遠距學習解決方案，讓國小至大專院校師生使用 Microsoft Teams 進行遠距學習，並皆擁有完整資安防護。 台灣微軟

疫情爆發後，因中央指揮中心隔離措施規範下，許多學校展開線上開學、視訊教學等多樣化教學方式．從國小至大專院校的師生使用 Microsoft Teams 進行跨境課程教學、教材共享、各科系/班別資料管理、學生課業進度管理等多項學習需求，更無須擔心教材或學生個資的外洩風險，在國家級資安保護級別的保護下，守護台灣教育智慧資產，更是全力確保教學不間斷，並實現防疫期間「停課不停學」的教學目標。