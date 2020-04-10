武漢肺炎持續發酵，孫正義估計，願景基金所投資的新創中，恐怕會有15間在這段煎熬的時期中隕落。

召集沙烏地阿拉伯主權基金、紅海、蘋果等著名投資者，以1,000億美元資金在創投界打響名號的軟銀願景基金，正面臨史無前例的艱難挑戰。軟銀執行長在知名財經媒體《富比士》的專訪中提到，他估計在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的風暴下，恐怕會有15間旗下新創殞命。

今年3月底時，軟銀願景基金投資的衛星網路新創OneWeb宣布破產，成為繼「美國版無印良品」Brandless後，第二間遭遇倒閉命運的新創公司。OneWeb執行長史泰克爾（Adrian Steckel）明確指出，導致公司走至這步的罪魁禍首，就是武漢肺炎。

不過，這可能只是雪崩的前奏。孫正義估計，「我認為有15家公司會面臨破產。」在疫情中瀕臨崩潰的軟銀新創可不只有OneWeb，包括房地產獨角獸Compass、企業小額貸款公司Kabbage都宣布放無薪假及裁員，可預期後續會有更多新創在漫漫無期的病毒陰霾下潰敗。

衛星網路新創OneWeb在疫情下宣告破產。 OneWeb

雖然15家公司聽起來很驚人，但這位敢於投資未來的日本企業家認為，一切還在容忍範圍內。畢竟，只要其中一間公司成功，所有失敗都能被逆轉。孫正義所期待的，是下一間阿里巴巴及雅虎的誕生，過程中會有眾多新創倒下，或許早在最初的預料之中。

方針變換太快，旗下新創適應不良

成立於2016年底的願景基金，於過去3年來運用遠超同行的籌碼，押注了88間新創公司，在各個領域攪起翻天覆地的浪濤，造就一隻又一隻的獨角獸。在軟銀最初的想像中，這些獲鉅額資金加冕的新創，應在快速擴張中擊垮競爭對手，雄霸一方。

但一切並沒有按照軟銀預期的發展，尤其從2019年旗下新創陸續邁入IPO階段開始，所有事物都開始變調。先是Uber、Lyft等共享乘車新創上市後，股價大幅衰退導致估值快速縮減。

然後，WeWork在去年9月的IPO計畫中滑鐵盧，不單上市的幻夢戛然而止，更遭遇資金即將燃燒殆盡的危機。為了拯救命懸一線的共享辦公空間新創，軟銀傾注了上百億美元，並請走創辦人諾伊曼（Adam Neumann），也揮出改革大刀，裁撤旁枝業務。

軟銀從這次事件開始走向下坡，連續兩季財報成績大幅衰退，一季繳出過去10多年來最嚴重的虧損、一季淨利同比下降99％，連先前預告的第二個願景基金都面臨難產。投資者們吃過一次虧後，紛紛選擇抽手。

從此以後，軟銀也一改過去大方注資的作法，要求企業必須要能獲取利潤，如果不斷虧損、被認定是沒有成功機會的公司，恐怕再難得到這位日本金主的青睞。

《富比士》提到，史丹佛大學商學教授斯卓布拉夫（Ilya Strebulaev）認為，軟銀面臨的難題，是他們的資金太過龐大了，第一筆融資平均高達4億美元，且取決於等級可能達到數十億美元資金。太多現金會令公司變得揮霍、雜亂無章，當這些投注大筆金錢換來高成長的公司，被告知要放慢腳步、節儉一點，難免會適應不良。

反悔拒收購30億美元WeWork股票、出售410億美元資產，軟銀財務狀況困窘

孫正義預言的15間新創隕落，某種程度上指的是在改變投資方針後，被「捨棄」的一部分公司。軟銀不會再輕易打開荷包，如果無力支撐，那宣布破產也無妨，像WeWork那般費盡錢財及心力搶救的情況，沒有下一次了。

不過除了策略改變，另一方面軟銀的財務現況，也不容許它再恣意地投資未來、押注夢想。接踵而來的肺炎疫情，對歷經WeWork危機的軟銀更是雪上加霜。

3月中時，軟銀宣布出售410億美元資產，以償還債務及回購股票。據傳這筆資金中，將包含140億美元的阿里巴巴股票。而以30億美元收購WeWork股票的合約，軟銀最終也選擇不履行，兩者已因此撕破臉，準備對簿公堂。

由於財務上的困窘，軟銀選擇不履行收購WeWork 30億美元股票的契約，兩者可能將因此對簿公堂。 WeWork

雖然軟銀的處境可能不太良好，但孫正義強調，「儘管人們認為軟銀已經陷入困境，我們仍在成長當中。」他補充，「不要回首過去。」

《富比士》提到，孫正義近期時常向人展示墨跡測驗風格（Rorschach，一種心理測驗用的墨水圖案，依照受測者回答看起來像什麼判斷性格）的圖片，「即使24小時之內，你的身高沒有半點改變，影子的長度也會有劇烈變化，人們常對影子的長短感到害怕或過於自信。」

這番話似乎正暗指軟銀當前的情況，孫正義想說的或許是，無論經歷何種興衰，軟銀依舊是那個軟銀。

資料來源：Forbes、Bloomberg

責任編輯：林美欣