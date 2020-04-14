衛星網路獨角獸OneWeb在疫情衝擊下，創投們如軟銀、高通也救不回，正式根據美國破產法「第11章：重組（reorganization）」申請破產。

網路連結每個角落，屬於每一個人。 Internet access everywhere, for everyone. OneWeb對世界的使命

OneWeb衛星網路獨角獸於今年（2020）3月27日自願向法院申請破產。根據美國破產法「第11章：重組（reorganization）」OneWeb可透過提出重組計劃解困，極大化公司的效益。

OneWeb成立於2012年，其主要使名為「網路連結每個角落，屬於每一個人（Internet access everywhere, for everyone.）」，主要服務為建置低軌道網路衛星群，幫助世界各地的人們打造幅員更廣、觸及更深、費用更低的通訊網路。OneWeb曾是創投們的心中潛力股，共獲得約34億美元資金挹注，其中巨頭包括軟銀（佔公司抵押資產淨值的37.41%）、高通（15.93%）、空中巴士、維珍集團、可口可樂等等。

註：根據美國破產法規定，從提出破產申請後法庭宣布暫免令(order for relief) 起計，債務人有120天時間提出重組計劃，然後等候債權人及法庭批准，法庭亦可將提出重組計劃的時間延長至18個月 。

申請破產前：OneWeb的臨危掙扎

在OneWeb正式提出破產前，曾向知名科技媒體TechCrunch坦承裁員消息，並於同週的3月21日發送另外34顆衛星上太空，使得其衛星網路總數來到74顆，再於10天後，也就是3月27日，正式申請破產。

OneWeb執行長史泰克爾（Adrian Steckel）於聲明稿中表示，他們依舊堅信「連結每個人、每個角落」這個使命背後的社會及經濟價值，然而OneWeb陷入破產窘境的主因來自於新冠疫情造成的負面經濟衝擊。OneWeb希望透過「重組破產」的法律途徑，讓OneWeb能夠開創出完成使命的道路—畢竟這個使命奠基在數十年的努力以及數十億的資金上。

「重組破產」會是OneWeb的轉機嗎？

這個月初，《彭博》便有報導傳出OneWeb正考慮提出破產申請，或是其他替代方案：例如進行新的一輪募資。去年OneWeb便成功從軟銀募得13億，2016年也募得12億，再募資20億美金看似不無可能。

OneWeb執行長坦承，其實公司年初時便開始積極與投資方協商，希望能成功募集部署及發射衛星的資金，然而就在公司快取得資金挹注時——新冠病毒一竿打翻OneWeb船上的所有人。疫情帶來的財務負擔及市場混亂讓融資過程最後宣告失敗，最終募資提案並未被接納。

然而回顧歷史，商場上不乏有公司以破產為手段，起死回生的例子。

並非所有公司都和雷曼兄弟（Lehman Brothers）、世通公司（Worldcom）一樣，破產後再也一蹶不振。公司快要倒閉時，美國企業家常用美國破產法「第11章：重組」來作為保護公司的最後手段。美國破產法第11章授與公司重整內部事物、債務、以及資產的權利，通用汽車 (General Motors)曾在2008年金融海嘯時宣告破產，但最後被聯邦政府救了回來，目前市值 491 億美元，漫威娛樂（Marvel Entertainment，於2009被迪士尼收購）也曾於1996年宣告破產，如今動輒創造百億票房，甚至全球知名的蘋果公司（Apple）也曾於1997年「瀕臨」破產，直到最後一秒鐘微軟緊急救援才化解危機。

雖然「破產」兩字駭人聽聞，但其實美國破產法第11章的根本是在拯救企業，是企業擺脫無力償還的困境，起死回生，東山再起。

OneWeb的未來發展：柳暗花明或是迴光返照？

在破產前夕，OneWeb已於太空部署了74枚通訊衛星，寬頻速率達400Mbps，平均延遲32ms。OneWeb透過破產聲明特別強調公司擁有「極具價值的通訊頻譜（valuable global spectrum）」，希望藉此刺激買氣。它的潛在買家包含正計劃部署低軌道衛星網的兩大公司：臉書及亞馬遜（畢竟CEO貝佐斯剛於今年二月售出40億股份，目前手上握有鉅額資本 ）。

目前5G要求的超快速數據傳輸速度、超短延緩等，相較於4G便需更多頻譜、更多的頻寬達成，因此低軌道衛星部署也成為科技公司如軟銀、臉書、亞馬遜、Google等，從地表較到太空的「商」備競賽。這會成為OneWeb的轉機嗎？還是該問另一個問題：「資本」與「疫情」，今年究竟是誰會打贏這場仗？

參考資料：

SoftBank is letting internet satellite company OneWeb file for bankruptcy, a sign Masayoshi Son has learned lessons from WeWork

OneWeb goes bankrupt, lays off staff, will sell satellite-broadband business

OneWeb Files for Chapter 11 Restructuring to Execute Sale Process

OneWeb Files for Chapter 11 Bankruptcy

OneWeb to file for bankruptcy as effort to secure funding, including from investor SoftBank, falls through

8 Bankrupt Companies That Came Back