東元集團董事長黃茂雄將摩斯親手從日本帶進台灣，而且「超前部署」引進送餐機器人、人造肉，一個做馬達起家的外行人為何傾注心力投資餐飲，他有什麼夢想？

自詡為斜槓青年的年輕人們，若是遇到東元集團會長黃茂雄，恐怕都得要叫一聲師傅。

「東元」兩個字，對一般台灣人來說，可能會聯想到家裡的冷氣或冰箱；至於對製造業者而言，東元則是在台灣市占率超過五成、全球第三大的馬達生產商。

但大家可能不知道，以製造馬達起家的東元集團，竟花了近30年，默默在台灣建立了一個涵蓋15個品牌的餐飲王國。就連你愛吃的速食連鎖店摩斯、街邊常見的Royal Host樂雅樂家庭餐廳，都是由黃茂雄親手從日本帶到台灣來的。

年逾八十、談吐間有文人書生氣質的黃茂雄，被外界封為「美食企業家」。倒也不是他特別愛吃，而是年輕時搭飛機奔波各國之間，忙碌之餘，只剩下美食能療癒身心。

饕客如他，仍有一些對美食鑑賞的堅持（像是喜歡法國Gault Millau 高特米魯美食評鑑勝過米其林指南），其中他最偏愛的，更是探索食材背後的文化脈絡。

Gault Millau是法國最有影響力的美食評鑑之一，不同於米其林評分標準納入餐廳空間、裝潢與服務，前者更看重餐點的品質、料理的創意，因此被許多美食愛好者視為更純粹的美食評鑑。 Gault Millau France

好比說，他引進樂雅樂，是因為他看上了樂雅樂散發著闔家用餐的溫馨感受；他投資摩斯，則因為摩斯是一間有東方人特質的速食餐廳。此外，黃茂雄對文化的講究也延伸到產品上。他請團隊特別經營摩斯的「米漢堡」，要求米漢堡類別產品營收要維持在總營收占比銷量的20％左右。這個比率遠高於日本原廠要求，只因他想推廣台灣自身的米食文化。

不過，要將興趣發展成副業，除了有熱忱，還要有眼界。黃茂雄在去年促使摩斯引進熱門的人造肉漢堡，並搶在各大速食對手之前，先推出送餐機器人，為的就是接軌未來科技，探索餐飲的可能性。

但一個做電機的人，究竟是如何栽進這個八竿子打不著的領域裡？他會告訴你，一切要回到東元中壢廠的老舊餐廳裡。

員工餐廳又熱又悶，這樣員工怎麼會覺得幸福？

其實，黃茂雄之所以投資餐飲業，最一開始的目的是為了改善員工的福利。

1991年，黃茂雄還是東元集團副董事長，當時他在思考員工福利政策時，發現雖然給員工一年兩次分紅，加起來約8到10個月獎金，但員工似乎只開心了1個月，之後就沒什麼感覺了。

於是他開始想，如何更有效提升員工福利？黃茂雄走進工廠裡，看到了問題的癥結點。「原來，工廠的餐廳又熱又悶，環境不好。我想，每天的生活品質絕對比發一次、兩次獎金更重要，所以決定從員工餐廳著手。」

大家都問我說，你這個做馬達、做家電的，怎麼會去搞餐飲？ 黃茂雄

想起某次在東京銀座看到的樂雅樂餐廳，乾淨又別緻，黃茂雄決心要把它引進台灣，帶到工廠內。他直接飛到樂雅樂總公司所在的福岡找創辦人，沒想到對方跟他說：「你是第16家從台灣來洽談的廠商。」至於前面15個是誰呢？

「他跟我說，台灣知名食品公司全來了。」黃茂雄說，「這樣講你就知道大概有誰了。」

當時黃茂雄覺得沒望了。一流食品企業跟一間搞電器的，怎麼比？但兩個月後評選結果出爐，樂雅樂竟然真得選了東元。原來，他們想要的，正是一個外行的、誠懇的合作方，願意聽他們的建議，將他們的品牌文化帶到台灣。

要知道，黃茂雄是日本慶應大學畢業的高材生，日文說得比誰都好，不僅理解日本文化，溝通上也完全沒問題。於是乎，黃茂雄就這樣在餐飲界踏出了他的第一步。

東元集團會長黃茂雄自1990年引進摩斯漢堡，跨足餐飲業，目前摩斯已穩居台灣第二大速食業。 東元

搞電機的跑去開餐廳，前7年沒賺過

或許是一回生，二回熟，樂雅樂在台灣開幕後3個月，黃茂雄也跟著引進了摩斯。這些決定在當時是相當不容易的決策。「許多前輩、上司看不起餐飲業，都反對我，說電機（生意）都做不完了，還去開餐廳？」黃茂雄說。

確實，投入餐飲的前7年，兩家餐飲品牌一路都在虧，直到第8年營收才翻紅。「那時我有一個同病相憐的好朋友，那就是高清愿先生（統一集團創辦人）。他做7-11的前7年也是虧，我們兩個碰到還會彼此說，哎呀怎麼這麼辛苦！」

2003年，摩斯首度登台，在松江路原東元總部大樓開幕，身穿摩斯圍裙的黃茂雄與員工一起比讚合影。 東元

但如今，摩斯已爬升成全台第二大速食餐廳。回頭細看黃茂雄的經營方針，他似乎一直很善於做出當下不被看好，但後來被證實是對的決策。

比方說在擴店策略上，由於加盟店無需本錢，且加盟主自負盈虧，日本摩斯有高達七成都是加盟店，但黃茂雄卻堅持所有的台灣門市必須是直營店。

自營店相較於加盟店，得投資更多錢、擴店速度也相對慢，為什麼黃茂雄要這麼做？

「我們要推出新產品大概只要兩、三天，全台近300家門市都能夠馬上貫徹執行。但在日本，可能要花至少兩個月才做得到。」黃茂雄說。摩斯總經理高順興補充說，公司的商品開發部門隨時有30樣品項在測試，每個禮拜內部也都會舉辦一次以上的試吃會。

現在，連日本摩斯總部也開始看到加盟制的缺點了。景氣不好，加盟主會反對總公司的商品策略，而隨著較有開創精神的第一代加盟主慢慢退休，他們也很難將店面傳承下去。「第二代都不願意接手。太辛苦了。」黃茂雄說。

黑心油那陣子，我們的食安流程還被當作模範

此外，黃茂雄是很早期就重視食安品質的連鎖餐飲老闆。他要求炸過的油每4個小時就換新，商品若是賞味期間過了還擺在架上，負責員工很可能直接被開除。而為了避免手部污染食物，他還要求餐廳設立洗手台、收銀店員每次收完錢都得按一下酒精乾洗手，才能接待消費者。

而為了精進物料的溯源管理，黃茂雄還親自向曾擔任過日本農林水產省大臣的大學同學取經。

「黑心油案件爆發那陣子，衛生單位還曾來摩斯請教我們的食用油安全測試流程。」而這些決策考量，在在顯示了他長遠經營的眼光。

東元集團在台灣建立了一個涵蓋15個品牌的餐飲王國，就連摩斯、街邊常見的Royal Host樂雅樂家庭餐廳，都是由黃茂雄親手從日本帶到台灣來的。 侯俊偉攝影

奠定了營運基礎，近年來黃茂雄更將觸角伸至餐飲產業的原料、設備與服務端，欲打造一整個大型餐飲生態圈。

在原料端，他們在去年建造一個植物工廠「安心智慧農場」，在密閉式環境下用高科技、自動化模式，即時監控蔬果生長所需的溫溼度、光照與水分；在設備端，他們用物聯網納管餐廳內最耗電的兩大電器：冰箱與冷氣，並大量在門市內用東元的智慧變頻冰箱；在服務端，東元也搶先同業，打造了兩款「服務型機器人」，協助送餐、收餐盤，推廣智慧化服務。

這些布局背後的共同點，就是東元的智慧化設備。黃茂雄自豪地說，所有的智慧物聯網設備，包含溫控、光控，甚至是機器人腳下那台配載了光學雷達、超音波感測器與AI自動導航系統的智慧移動平台（AGV），「全是東元自己做的。」

東元一邊做設備開發設計，另一邊落地直接應用，積極發揮集團綜效。也因為東元提供的不只硬體設備，例如ERP（企業資源計畫）管理等軟體系統便是由旗下的東捷資訊提供，所以餐飲端在應用時遇到問題，也能很快反應、做出調整。在會長一聲令下，集團各事業體少了阻力，也讓摩斯這家日式連鎖速食店，充滿著科技感。

當然，這些智慧化技術的布局都還在剛起步的階段。植物工廠目前只栽種7、8種萵苣，1個月1.5噸的產量充其量只是摩斯生蔬需求的的零頭；即使提到機器人，黃茂雄自已也嚷嚷：功能還不夠理想、還可以再更智慧一點！

東元集團搶先同業引進服務型機器人，在摩斯協助送餐、在新東陽幫忙回收餐盤，但他仍嫌它們「不夠智慧」，還要再更好。 侯俊偉攝影

斜槓青年鼻祖，一步踏進智慧化設備

即便這麼多走在前頭的嘗試成效有待市場驗證，卻也指證了一件事：黃茂雄這個一頭闖進餐飲的外行，最終意外得到了只有他才能享有的集團優勢。過去靠集團養大的餐飲，最後也回過頭來，提供了東元智慧設備的第一手應用場域。

敢於嘗試、樂於跟年輕世代互動，跟黃茂雄對談，有時會不小心忘記自己在跟一位長者對話。他似乎永遠在觀察新的事物，並且充滿好奇。

他說，他想讓台灣人認識更多世界各地的美食。於是當他到北京，愛上他們的餡餃，宮廷廚房「餡老滿」就在南港開張大吉；當他來到土耳其，喜歡上他們的冰淇淋，百年老店「Mado」立馬落腳台北。

會長每次出差回來跟我們開會，總是迫不及待分享他這次發現的美食，有時一講就半個小時。 摩斯總經理高順興

問到黃茂雄對集團餐飲未來發展的看法，他拍拍一旁高順興的肩膀，直說自己年紀大了，未來是他們要考慮的事。但他還是像個大孩子，忍不住做了好多的發想，像是植物工廠「未來也可以種番茄啊、草莓啊，就連你們喝的咖啡，那個咖啡豆我都想做呢。」

再說起其他的計畫，他還想到了可以養殖的水產品，「要用太陽能發電也可以呀，我們也有做太陽能發電設備。」說著說著，他彷彿就化身一個創意大廚，無論餐飲、重電、物聯網智慧設備，全成為他的食材與調味料，拌在一起料理，轉身就能端出一套滿漢全席。

不可能嗎？怎麼會呢。搞馬達的都能開出全台第二大速食店了，有什麼是不能挑戰的呢？

把興趣當作副業來經營，東元集團會長黃茂雄可說是箇中翹楚。做馬達起家的他，在各國出差時總愛趁機大啖當地美食，吃著吃著，竟把這些餐廳給帶回了台灣，經營出一個有著15個品牌的餐飲王國。

而在「智慧餐飲」逐漸成為趨勢的現在，這個專長電機的餐飲界程咬金，或許比誰都顯得更加內行。

1939年出生的黃茂雄，畢業自日本慶應大學、美國賓州大學華頓學院，在2007年卸下東元集團董事長一職後，目前為東元集團會長。 東元

責任編輯：張庭銉、林美欣