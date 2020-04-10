為了反擊世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞對台灣不公平的宣言，YouTuber阿滴與設計師聶永真發起了購買《紐約時報》廣告的募資案，希望能為台灣平反。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於8日公開指責台灣對他展開人身攻擊，引起許多台灣民眾的反彈，紛紛在Twitter、Facebook等社群媒體上發布帶有「ThisAttackComesFromTaiwan」標籤的貼文，內容卻是台灣的美景、食物等，用另類的方式展現台灣的反擊。

而今（10）日，設計師聶永真、YouTuber阿滴等人於群眾募資平台嘖嘖上，發起實體的「ThisAttackComesFromTaiwan」募資，希望募得新台幣400萬元買下《紐約時報》全版廣告，用真相回擊譚德塞，最終只花不到9個小時，於晚間10點已達標。至截稿前（4月11日，00:21）已達700萬元。

不到9小時，成功募資400萬元

本次群眾募資由聶永真、阿滴、張志祺、沃草共同創辦人林祖儀、迷走工作坊張少濂共同發起，目標是「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」。而也設立了18小時的募資時限，主要原因是要購買4月13日週一刊登紐約時報全版廣告，最晚的截稿時間為台灣時間4月11日週六凌晨5點。

而募資案更細部的說明提到：

藉由民間的力量，向 WHO、向譚德塞、向全世界的人們說明：我們譴責發表歧視性言論的人，也為所有世界上過去到現在曾遭受霸凌、歧視、忽略、冷遇的個人或群體，表達最誠摯的致意。台灣本身，在國際上長久也遇到這樣的待遇。



儘管在過去，台灣的名字在國際組織很少被提及，更鮮少被承認。



但我們也希望全世界的朋友理解，台灣是如何在長期被忽略與孤立中，堅守自己的價值，並在世界需要幫忙的時候，慷慨伸出援手。因為我們都知道，台灣是如何辛苦地在17年前SARS風暴過後，自省革新，到今天蛻變成為全球讚不絕口的防疫典範，而且台灣無私地協助每一個需要幫忙的國家。



活動一出後馬上引發熱烈的討論，嘖嘖網站一度被擠爆，許多網友無法登入，後來募資案的發起團隊也表示，本募資案創下了嘖嘖平台創站以來最高的在線人數。不過，最後仍在不到9小時內達成目標。

募資項目中的金額也有特殊的意義，如最低的183元，代表183個受到疫情影響的國家。 嘖嘖

而本次群眾募資的贊助金額項目也十分有巧思，除了金額最高的6萬元沒有特殊的意義之外，從金額最低的183元到20,204元都有其意義。

如183元代表受到疫情影響的183個國家、1,231元代表12月31日，台灣曾試圖警告世界衛生組織疫情可能發生人傳人的日期、2,020元代表充滿挑戰的今年等等。

購買紐時廣告效果待查證

這不是第一次有台灣民眾發起購買《紐約時報》廣告的募資案，過去林祖儀與張少濂就曾在318學運（太陽花學運）時，於flyingV發起「台灣，這次妳一定要撐下去」，同樣也是購買《紐約時報》廣告。

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不過，後續能引發多少討論、能見度仍屬未知，是否對於提升台灣的國際地位或名聲也要打上問號。但至少對部分台灣民眾來說，成功募資代表了他們想看見的台灣人團結性。