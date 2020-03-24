雖然「體感」上群眾募資熱潮不再，但從贊助金額上來看，2019年的16.7億比2018年多上整整一倍。群眾募資沒有消失，只是成為消費者生活中的一部分。

儘管群眾募資已經不如2015-2016年那樣盛行，眾多募資案都能搏得媒體版面，但從貝殼放大自有媒體《群眾觀點》所發布的2019年台灣群眾集資年報中可發現，2019年全台群眾募資的總額超過16.7億元，是2018年的2倍。

群眾募資沒有消失，只是成為消費者生活中習以為常的一部分。

2019年集資排行，首度出現破億產品

2019年破千萬的集資計畫就有35件，創下歷年新高，是2018年的2倍，其中更出現單一集資金額破億的專案「POIEMA Fit 零耗材空氣淨化器」（總金額161,393,115元、19,490贊助人次）。

2019年首度出現破億的募資案；驚喜製造的《微醺大飯店》也在一片科技產品中殺出一條路。 群眾觀點

吸管、食物包、杯具等熱門募資產品，仍能在Top20中看到它們的存在。 群眾觀點

在金額排行前20名當中，已在海外集資成功、或已有通路販售的產品代理進台灣，並以群眾集資形式發起預購活動的「進口型專案」有13件，約佔破千萬台幣件數之3成，例如集資第三名的「HYPHEN真無線耳機」（集資金額25,214,736元）皆是如此。

從中也可以發現，在國外已經有通路販售的成熟產品，透過群眾募資的方式進入台灣市場，也都能獲得不錯成績。

從「贊助人次」與「集資金額」分別取Top 20觀察，設計、科技類的個人用品（耳機、雨傘、飲食用具等）仍占大宗，平均贊助人次為9,511人，平均贊助金額為台幣2,479.7萬元，相較2018年數據也成長將近50％。

2019年登上Google熱搜的群眾募資案件。 群眾觀點

值得一提的是，雖然2019年科技、設計酷品購賣熱度不減，以全年度「群眾集資」、「群眾募資」關鍵字趨勢來看，登上Google熱搜的6個高點都並非產品案件，而是「K2 Project 登山計畫」、「香港反送中登報集資」、「民主返鄉列車」、「居住正義集資」、「《聖人大盜》電影上映」等倡議型提案及其相關事件，反應出去年社會、環境動盪，群眾募資成為民眾另一個發聲管道。

不讓科技產品專美，文化類型募資也有好成績

文化議題型案件今年也出現蓬勃發展的現象，以人物紀念空間作為群眾集資標的（齊柏林空間共建計畫、史明文物館）、首度以群眾集資形式售票的沉浸式體驗（驚喜製造《微醺大飯店》）、政治訴求型案件如「香港反送中登報集資」（香港人發起在 GoGetFunding 集資）、「民主返鄉列車」，也都透過集資平台表態，都創下不錯成績。

2019-2020年，有4件深具意義的群眾集資計劃和已故人物有關，分別是畢嘉士、齊柏林、幸佳慧及史明。 群眾觀點

特別是過去幾年，台灣失去了幾位對社會有重要貢獻的人物，2019-2020年初，有4件深具意義的群眾集資計劃和已故人物有關，分別是畢嘉士、齊柏林、幸佳慧及史明。 不管是搭建紀念空間，還是提倡行動，都透過群眾集資讓民眾參與並延續他們的精神和意志。

從趨勢來看，群眾觀點提到：民眾對於群眾集資想像越來越多元，無論是感官享受、酷品體驗，還是倡議行動等都可以成為集資項目。

放眼2020年，貝殼放大執行長林大涵認為，「國外引進」型商品包含中國、韓國、日本數量持續增加，但因受到新冠肺炎疫情影響，供應鏈重分配讓台灣在地力量崛起，也會出現越來越多影視IP、經典文創作品集資，豐富文化議題內容領域，越能發揮MIT精神的團隊，將越能在未來的集資市場站穩腳步。

責任編輯：陳映璇