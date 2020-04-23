行銷與Martech

實體活動都取消該怎麼辦？行銷人看過來，「線上策展」必備戰略

2020.04.23 by
FC未來商務
實體活動都取消該怎麼辦？行銷人看過來，「線上策展」必備戰略
圖片提供／一百分設計工作室
因應疫情，許多展覽接連取消或改為線上。在不曉得疫情何時結束時，「線上策展」成了大家共同的思考與解方。

電玩展停辦、國際書展改為線上、100人以上活動陸續取消，在疫情看不到盡頭的此刻，「線上策展」（Online Curator）儼然成為大家共同的思考與解方，但是，線上策展和動態網頁設計有何差別？策展和一般的線上行銷活動（Marketing Campaign），又有什麼不同呢？

近來，「線上策展」突然成了一個熱門名詞。與其說「線上策展」是一種行銷策略，也許可以更接近品牌經營的觀念或心法。根據策展社群The Curators一篇文章的解釋，「策展人」一詞來自於拉丁語的照顧者（Curator），並引申為具有保護珍貴藝術品的意思。這篇文章也以TED演講將其負責人稱為「策展人」為例，指出策展人的任務是「搜尋、整理、呈現資訊內容，並且讓這些資訊有更多的使用空間和影響力。」

人人都是策展人的時代

策展雖然源自於藝術領域，而從藝術圈走到數位行銷的過程，「線上策展」更成為了一個生氣蓬勃、但意義分歧的名詞，最常見的或許是「內容策展人」（Content Curator）。根據香港數位行銷公司Fimmick，「內容策展人」的主要任務，是去發掘尚未普及、但對受眾有意義的內容，同時附加與品牌相關的觀點（如重新濃縮、節錄原有訊息），而受眾也會樂意接納這些多元的訊息聲音，並非只是聆聽品牌的一言堂。當然，內容擴散與操作的能力就是策展人必備的。

根據數位資訊世界網站統計，美國有超過80％的行銷人員，實際工作內容就包含了「內容策展」，藉由策展（Curate）而非從頭到尾的原創（Create），除了可以節省內容產製的成本，更可以連結不同的興趣客群，發揮社群的優勢。

事實上，你也很有可能不知不覺成了「內容策展人」而不自知。同一篇調查指出，全美有32％的社群使用者，會在進行新聞或資訊轉載時，同時附上自己的評論或其他原創內容，也就是說，有1／3的社群使用者，在不自覺的情況下進行著內容策展的工作，並將「自己」作為和這些展示內容連結的品牌，深化或改變受眾（朋友圈）對你個人的整體印象。

以線上策展營造「線下體驗」的感官錯覺

然而線上策展的另一層意涵，或許更接近藝術界的原意：將資訊「詮釋」或「升級」成較高價值的呈現方式，營造線下體驗的錯覺。 例如NGO組織無國界記者（Reporters without borders）就在沙盒遊戲Minecraft內，建造了一座華麗的「反審查」虛擬圖書館，陳列了因政治因素而遭許多國家禁止的內幕新聞，包括新聞文字與記者的實際錄音等內容。

4Gamers

這項虛擬「策展」除了藉由遊戲避開相關國家干預，另一層重要意義，是在於它被使用者體驗的方式──並非直接顯示遭封鎖的新聞，而是鉅細靡遺地打造這座圖書館的細節外觀──哥德式的廊柱、恢弘的大廳、銘刻著各國旗幟的玻璃穹頂、莊嚴的階梯、與象徵「無國界記者」以拳頭握筆的石雕等，都讓玩家有種踏入秘密殿堂的儀式感。

圖書館策展者詹姆斯 ·德萊尼（James Delaney）表示：「我們不是將新聞自由等主題『遊戲化』，而是將這個主題直接帶到遊戲中」，因此，這些看似裝飾性、趣味性，或有些多餘的使用流程，目的其實都是讓虛擬世界更加逼近「線下體驗」的精心設計。

此外，虛擬實境（VR）技術也讓虛擬策展多了一種選項。從Google針對VR開發者的建議來看，也與實體策展的要求相當吻合（例如空間沉浸感的營造、物件的擺設避免過於靠近觀者等）。最近亦有相當多虛擬美術館、博物館的應用應運而生。唯獨VR硬體裝置過於昂貴，仍是普及的一大門檻。

不過，藉由一些簡單的工具，策略團隊依然可以為自己的企業品牌、產品或服務進行線上策展，例如：可結合影像、圖文呈現專題的免費開源軟體Mural，就能在不需另外撰寫程式的情形下，靈活地套用各種樣板，進行影像敘事或策展，包括製作新聞專題製作大型活動頁面新聞頻道簡介等高品質的多媒體線上展示內容。

在疫情影響之下，稍具規模的實體活動都相繼取消，但人們對於真實接觸，從而獲得更豐富感官體驗的渴望，卻不會因此衰減。線上策展作為一種解套，或許將為這種趨勢下的「數位隔絕」帶來另一種契機。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務

FC未來商務，專注未來新商務應用、轉型思維與創新體驗，並結合沙龍分享、展會發表，協助產業找到面對未來的轉型關鍵解方，並連結創新資源。

延伸閱讀：
1. 為什麼這一項數位工具應用，引起了英國、美國、以色列的關注？
2. 走一條不後悔的路，從格鬥遊戲中看見的幽微之光──魏傳耕

延伸閱讀
#數位行銷 #策展人

每日精選科技圈重要消息