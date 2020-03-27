藝術與文化計畫與兩千多間博物館和藝廊合作，製作可線上瀏覽的內容，只要有網路，不用門票也沒有閉館時間，讓你可以盡情在線上觀賞藝術品！

Google Arts and Culture（藝術與文化計畫），與2,500間博物館和藝廊合作，製作可線上瀏覽的內容，舉凡荷蘭梵谷博物館、英國泰特現代藝術館、紐約大都會博物館，只要有網路，不用門票、沒有閉館時間，少了旅遊時的疲憊，你可以盡情在這些藝術品中流連忘返。

Google Arts and Culture首頁，最上方顯示精選內容，可以從葛飾北齋逛到威尼斯廣場。 圖片來源／Google Arts and Culture

就像現實生活中，去知名美術館前總會參考攻略，線上美術館逛起來，也是需要有人幫忙帶路。《Shopping Design》推薦Google藝術與文化計畫的「線上導覽」，透過10多個畫面與文字解說，帶你深入藝術的殿堂。部分英文解說可使用Chrome瀏覽器的Google翻譯協助閱讀。

以下是我們精選的8個線上導覽！

01_莫內 睡蓮池塘

線上導覽連結：莫內 睡蓮池塘

由Google和英國國家美術館合作推出的線上導覽。莫內自認最偉大的作品，竟不是任何一幅油畫，而是位在巴黎近郊吉凡尼，由他一手打造的睡蓮池塘。以「睡蓮池塘」為題，在導覽的引導下觀察莫內的用色以及光影折射。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

02_葛飾北齋 神奈川衝浪裏

線上導覽連結：葛飾北齋 神奈川衝浪裏

由日本、美國等地5間美術館所提供的作品組成，葛飾北齋的Google系列導覽，帶我們將名作〈神奈川衝浪裏〉放大看個仔細。「但〈神奈川衝浪裏〉名氣太過響亮，遮蔽了葛飾北齋其他類畫作的光芒。」導覽中納入了鮮少看見的花鳥、仕女圖等一般展覽少見的北齋作品。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

03_芙烈達·卡蘿 與小猴子的自畫像

線上導覽連結：芙烈達·卡蘿 與小猴子的自畫像

這場導覽專注於墨西哥畫家芙烈達·卡蘿的這一幅畫作〈與小猴子的自畫像〉，畫面中芙烈達的一字眉一如往常，身邊由蜘蛛猴和小狗陪伴，據說是代替她無法生育的孩子。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

04_梵谷 夜晚露天咖啡館

線上導覽連結：梵谷的11件作品

大家所熟悉的梵谷自畫像、〈夜晚露天咖啡座〉都囊括其中，走進這個導覽，順道看看梵谷筆下愜意的螃蟹、農村生活。為他舉世聞名的渦漩點狀手法而著迷？這裡也有不少此類作品。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

05_維梅爾 戴珍珠耳環的少女

線上導覽連結：維梅爾 戴珍珠耳環的少女

位在海牙的莫瑞泰斯皇家美術館，最為人知的收藏品便是維梅爾畫作〈戴珍珠耳環的少女〉。導覽向觀眾們揭露，原來這幅作品算不上是肖像畫。背後的原因是什麼？進去看一看就知道了。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

06_奈良美智A-Z Project

線上導覽連結：奈良美智 A-Z project:BALTIC Castle

和前面的導覽略有不同，Google Arts and Culture的奈良美智A-Z Project，是2008年英國實體展覽的線上呈現，奈良美智經典的叛逆小女孩、青森犬，當然都收錄其中！

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

07_香奈兒女士 現代主義

線上導覽連結：香奈兒女士 現代主義

由Google和紐約大都會博物館合作的線上導覽，帶領我們一窺香奈兒女士所設計的時裝。跟著導覽一起閱讀，Chanel最有代表性的 毛呢西裝、黑色小禮服（little black dress），背後有什麼樣的歷史和故事。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

08 克林姆 吻

線上導覽連結：克林姆 吻

來自維也納美景宮的收藏，一起Zoom In看看奧地利國寶——克林姆金光閃閃的〈吻〉。導覽告訴我們，克林姆的靈感來自拜占庭馬賽克，〈吻〉這幅畫作中藏匿著埃及等許多其他文明的符號。近期的研究更發現，這些裝飾與克林姆對艾蜜莉芙洛格Emilie Flöge的愛、克林姆對於羅丹雕像的研究有關。

圖片來源／Google Arts and Culture

圖片來源／Google Arts and Culture

看完以上8個Google藝術與文化計畫的線上導覽，是否覺得意猶未盡呢？回到Google Arts and Culture的首頁，看看現正熱門的話題，往下滑到故事、線上展覽等精選內容，或是前往下載專屬APP（iOS 版 Android 版）！

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責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：Shopping Design