海外包裹實名制即將上路，台灣海外網購最大宗的淘寶、蝦皮也已經開始與關務署合作，串接系統要讓報關更簡單。

財政部關務署在2018年開始推動海外包裹實名制，原訂將在今年4月16日開始強制執行，不過在考量到官方App「EZ WAY易利委」使用率仍然很低，以及疫情發展等因素，將強制執行時間 延後一個月至5月16日實施 。

在海外包裹實名制強制實施之後，若沒有辦理實名認證，也沒有委任報關的包裹，海關將會放行一次，但如果第二次包裹通關再沒有辦理，海關將不收單。

如果習慣在淘寶、Amazon、日本樂天市場這些海外網購平台購物的消費者，必須要趕緊下載「EZ WAY易利委」App，並且完成實名制註冊認證，以免網購包裹卡關。

進口郵包物品完稅價格在2,000元以內者，免徵關稅、貨物稅及營業稅（不包括菸酒及實施關稅配額的農產品），海外包裹實名制是期望針對完稅價格超過2,000元者，應按全額課徵進口稅費（捐）。

EZ Way是什麼？該怎麼使用？

儘管強制執行時間延後，消費者還是可以現在先下載「EZ WAY易利委」並完成實名認證。往後海外網購，當包裹到海關時，「EZ WAY易利委」就會直接跳出通知，要求收貨人確認資訊。不需要再重複進行實名認證的步驟。

下載「EZ WAY易利委」App後，點選會員註冊，「EZ WAY易利委」App會要求使用者輸入姓名、Email、手機號碼、身分證字號等資訊，也需要上傳正反面身分證照片，進行實名制驗證。

EZ WAY易利委App使用介面。 EZ WAY

實名驗證註冊完成後，後續報關業者報關時，收貨人姓名與手機門號經通關系統檢核後，海關將透過「EZ WAY易利委」App推播報關資料給收貨人，民眾可檢視報關資料無誤後，一指確認即可。

關務署對新制上路指出，實名認證是期望防犯業者用「化整為零」的戰術，利用人頭分拆高價值貨品、不當規避進口稅費。

要注意的是，每一次進口的貨品含稅金額必須在2千元以內，並且每半年度僅有6次免稅福利。單價或是配送次數超過，都要另外課稅。

淘寶、蝦皮協助推廣，系統串接讓使用者更便利

據平面媒體報導，財政部關務署長謝鈴媛指出，台灣每天快遞貨物進口報單量約17萬件，全年進口量高達6千多萬件，而海外網購最大宗就是淘寶、蝦皮。

目前，關務署也先以這兩家網購平台開始，從電商會員系統直接連結關務署的實名認證資料庫，可望大幅提升實名認證人數。

蝦皮購物可透過自有App完成實名驗證。 蝦皮

而淘寶與蝦皮從去年開始，就陸續透過Facebook粉絲團等管道宣導海外包裹實名制。並且開始優化自家的平台，讓消費者能更無痛通關。

像是淘寶就指出，當消費者在淘寶完成購物、並選擇官方物流集運倉之後，淘寶App就會跳出警示提醒，若沒有下載「EZ WAY易利委」App就無法把貨品送到台灣。在消費者下載「EZ WAY易利委」App之後，系統中也會自動出現包裹資訊，供消費者事後查詢。

蝦皮購物則在自家購物App中，設置了「關務署實名認證資訊」功能，讓消費者不用跳出蝦皮App，也可以完成實名認證。不過，要完成後續報關手續，還是必須要下載「EZ WAY易利委」App。

責任編輯：蕭閔云