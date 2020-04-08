全家點數的用法更多了，除了可以直接抵現金，還跨出生態系換更多種商品，首波一口氣公布10個合作通路，未來還要與銀行、壽險合作。

全家便利商店自2016年推出會員App以來，會員數即將衝破1千2百萬，平均2個台灣人裡面就有1人是全家會員，居台灣四大超商（7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富）之首。另外，在2019年，來自會員的貢獻也已經占全家整體營收的4成，會員黏著度相當高。

為讓會員點數更好用、提升會員黏著度，全家點數兌換機制正式跨出生態圈，並開放在門市折抵現金使用；7-ELEVEN旗下支付工具OPEN錢包，也積極拓展到更多通路使用。

全家點數折現，會員使用更直覺

過去全家點數主要使用方式是折抵加價兌換商品，根據全家內部統計，2019年全家會員點數約6成為商品兌換，兌換前三類別為民生用品類（杯裝飲料、牛奶、衛生紙）、全店行銷、家電精品，另外4成用在遊戲兌點。

為讓會員點數更好用，從今天開始會員結帳時只需在櫃檯使用App，開啟點數折抵條碼，即可以300點折抵1元。無論是使用Fami Pay或現金結帳，都可以折抵。

新上線的點數折現機制提供「零錢折抵」、「全部折抵」兩種模式，會員若在App關閉「全部折抵」，折抵條碼即為「零錢折抵」模式，店員將詢問是否折抵零錢。如消費金額為58元，若點數餘額足夠將直接折抵8元；若開啟「全部折抵」，將依點數餘額全數折抵。

全家會員數超過千萬名，平均2個台灣人就有1位為會員。 全家便利商店

全家點數再擴大，iRent、KKBOX都能換

為讓累點、兌點更方便，全家便利商店自去年開始著手系統串接，讓集團全家國際餐飲旗下的餐飲品牌大戶屋也可以累積全家App點數，未來在大戶屋內也可以使用App點數折抵部分消費。

不過，點數光是在自家集團內使用還不夠，全家還要讓點數跨出集團生態圈。

為擴展全家點數流通性，4月22日全家將推出點數跨界兌換功能，將可兌換生活旅遊、金融理財、購物平台、零售藥妝、遊戲影視五大業態通路商品，包含LINE STORE、屈臣氏、亞洲萬里通、iRent、KKBOX、KKTV、遊e卡、MyCard、幣託、CWMoney記帳共10間合作廠商。在未來，全家點數可以兌換KKBOX、KKTV使用序號，iRent的機車、汽車租用時數也可以換。

目前，全家也正在積極與跨界合作夥伴串接系統，往後將可直接進行點數交換，後續拓展更多不同通路。

全家表示，這次的合作業者皆為各業態領袖，並擁有廣大消費客群， 將可整合異業資源、相互導客 ，今年預計再擴展至銀行、壽險、線上通路，持續滿足會員多元生活需求。

跨通路累點、兌點成大勢，小七藉集團優勢積極布局

讓自家的點數更好用，無非是黏住自家會員、提升黏著度的重要方式。不僅是全家便利商店正在往這個方向佈局，統一超商（7-ELEVEN）也積極搶進。

像是7-ELEVEN就整合了統一集團的優勢，在OPEN POINT App中的點數不但可以兌換7-ELEVEN的商品，也可以兌換博客來禮物卡、星巴克咖啡、康是美抵用券等等。

近期，7-ELEVEN也把旗下支付工具OPEN錢包拓展到更多通路使用，像統一時代百貨台北店、統一佳佳經營的BEING spa、BEING sport統一健身俱樂部，現在都可以使用OPEN錢包付款、並累積點數。透過這些佈局，7-ELEVEN預期可在今年底將OPEN POINT會員衝到千萬以上。

責任編輯：陳映璇