新冠狀病毒爆發導致業績砍半、甚至歸零？零售業者該如何化險為夷、創造專屬藍海？Cyberbiz以一站式新零售解決方案，讓電商高手、品牌主輕鬆業績翻倍。

隨著新冠狀病毒（COVID-19）的擴散，台灣零售、觀光、餐飲與服務產業進入史無前例的凜冽寒冬，面對這一波無法預測的衝擊、挑戰，「不轉型，就等死」是最寫實的現況，是束手無策還是積極突圍？端看企業是否能以嶄新的OMO（Online-Merge-Offline）手法優化服務能量、重塑未來零售樣貌。

COVID-19疫情快速擴散 零售業者突破重圍的關鍵–OMO

「疫情黑天鵝，對零售業者帶來的衝擊是前所未有的，消費者開始有意識地降低到實體商店消費的頻率，零售（品牌）業者不僅需要透過電子商務增加跟消費者的接觸點，還需要進一步整合線上與線下會員資料以進行分眾行銷。」為幫助台灣零售業者更快、更好的渡過COVID-19疫情帶來的衝擊影響，化危機為轉機的找到新藍海，擁有豐富經驗的Cyberbiz執行長蘇基明建議尚未進軍電子商務市場的零售（品牌）業者從打造具備銷售功能的官網出發，例如，透過資源豐富、功能完善且進入門檻低的Cyberbiz開店平台，讓零售業者不用聘僱專職IT人力也可以輕鬆啟動電商服務，享受串聯物流服務、LINE與線下POS系統等服務的完整服務。「我們的目標是，讓想跨足電子商務市場的零售業者（品牌主）可以在最短的時間內，輕鬆地展開電商旅程，深化與消費者的互動，帶動、翻轉銷售成績。」

更重要的是，只要短短不到2周的時間，零售（品牌）業者就可以展開電子商務服務。蘇基明表示，Cyberbiz開店平台已經預先整合好金流與物流服務，只要短短一天的時間就可以開通服務，換句話說，零售業者若可以更快的做好上架準備，例如提供商品照片與價格等，可以進一步縮短前期準備時間，享受電商服務帶來的OMO（Online-Merge-Offline）全通路行銷綜效，而這，也是Cyberbiz客戶成功部門（CSD）努力的方向：輔導商家、協助規劃電商、解決營運挑戰。

至於已經跨足電子商務市場的零售業者，蘇明基則建議透過線上與線下整合的方式，串聯會員資料等資訊流，降低消費者因為行銷服務斷點而離去的問題發生，舉例來說，電商平台可以即時呈現商品庫存狀態不讓消費者空等、可以快速送貨滿足消費者購買需求，當然，也可以透過消費者提供的電話號碼整合線上與線下資料，讓只來過實體店面購買商品但沒有申請會員的消費者也可以同步享有電商服務等。

「無論是從疫情爆發還是產業發展的角度來看，OMO全通路行銷是必然的趨勢，『線下體驗、線上購買』的全新零售模式，讓品牌業者與電商高手再也不用局限於固定空間展示與銷售商品，可以全新的體驗式行銷服務擄獲消費者的心。」蘇基明表示，透過Cyberbiz的OMO方案與合作夥伴一起提供的智慧商店服務，銷售人員可以省下至少30%的行政作業時間，例如，即時確認進銷存狀況，以及因應促銷活動製作海報、更換商品標籤與設定POS系統資料等工作，以更深層次的消費者互動方式，拉升心佔率，從而帶動銷售表現。

全台首創三合一OMO方案 電商、POS、倉儲一次搞定

「有別於傳統的O2O著重的是『導流』這件事情，OMO強調的是『體驗』、塑造的是一個消費者隨時隨地都可以購買商品服務的環境。」蘇基明表示，為了讓零售業者可以蒐集到更多的數據資料進行再行銷，以及更有效率的完成各種行政作業，將心力放在創造以消費者為導向的體驗式服務，Cyberbiz領先業界整合品牌官網、智能POS與智慧倉儲服務，讓零售業者可以贏在起跑點，將資源放在更核心的業務：深化顧客關係以提升營收獲利，由Cyberbiz協助整合線上與線下服務與資料，如消費者資料與消費歷程等，以更智慧化的手法極大化全通路銷售成績。

蘇基明表示，為了讓零售業者可以事半功倍的享受電商帶來的效益，Cyberbiz除領先業者推出OMO解決方案，更因應不同的零售模式推出一系列貼心服務，例如，提供紅配綠多組合優惠群組讓零售業者可以在電商平台進行多元促銷，提供分潤機制降低實體商店店員因為擔心消費者改從線上消費而影響業績獎金等，以及可在電商平台推播「店鋪限定商品」以提升實體商店造訪率。

「現在，是最關鍵的時刻，零售（品牌）業者並不是無力回天，相反的，只要走對第一步，就能超前部署，開創專屬藍海。」關於COVID-19對台灣零售產業的衝擊，蘇基明直指核心，建議零售業者正視OMO趨勢，即早展開轉型旅程，一步一腳印的優化服務能量，挺過疫情黑天鵝帶來的衝擊，成長為卓越企業。

心動不如馬上行動，現在，就一起來參加《誰是下一個首席電商指揮官？》，掌握OMO能力、突破重圍。