中央流行疫情指揮中心發布「敦睦艦隊COVID-19（武漢肺炎）確診個案活動足跡」，共90多處公共場所活動，也製成Google Maps地圖方便觀看。

台灣確診案數連兩天迎來「零確診」，雀躍的情緒沒有延續太久，在4月18、19兩日，接連傳出破口，18日新增3例、19日更一口氣增加22例（含1名境外移入）。

共24例的確診案例為帛琉敦睦艦隊的官兵，中央流行疫情指揮中心表示，目前將不會把敦睦艦隊歸為本土或是境外移入，而是統稱敦睦艦隊案例。

今（20）日，指揮中心也發布了「敦睦艦隊COVID-19（武漢肺炎）確診個案活動足跡」，共90多處公共場所活動，指揮中心提醒民眾若到過所列的地點活動，應自主健康管理，外出配戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時也主動告知活動暴露史。

除此之外，指揮中心也針對與確診者在「同一時段」，出現在「同一地點超過15分鐘」的21萬位民眾發送簡訊，要求民眾自主健康管理，簡訊內容如下：

中央流行疫情指揮中心針對與敦睦艦隊確診案例「同一時間」出現在「同一地點」的21萬民眾發出簡訊。 中央流行疫情指揮中心

而指揮官陳時中也表示，如果沒有收到簡訊的民眾，代表「離確診者很遠」，不必過於擔心。

遍佈南北，90多處「敦睦艦隊」足跡圖公佈

敦睦艦隊確診個案活動足跡遍佈南北，從台北京站到屏東大學都有，共計90多處，指揮中心也公布了Google Maps的地圖，請至https://bit.ly/2xyUgs3觀看。

中央流行疫情指揮中心

敦睦艦隊確診案例到過的公共場所如下：



新左營車站

813高雄市左營區高鐵路105號

臺鐵屏東站

908屏東縣長治鄉復興路2號

屏東市國民運動中心

新潭頭玄天上帝廟

嘉義市千葉火鍋垂楊店

南紡夢時代MOMO火鍋

台南享溫馨KTV

600嘉義市西區國華街436號

佛光山萬壽園

斗六車站

台北車站

高雄市酷帽子餐酒館

高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館

高雄市老四川南屏店

台南市新光三越

漢來海港餐廳 巨蛋店

義大世界購物廣場

瑞豐夜市

赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店

奇美博物館

台南Dear House 創意旅宿

鬍鬚忠牛肉湯

高雄捷運左營站

高雄捷運都會公園站

漢神巨蛋百貨公司

林園區緣髮理髮店

吉野家Globalmall環球購物中心屏東店

高雄市楠梓區卡布義式料理

高雄市鼓山區Mr. Pa帕先生

高雄市楠梓區天后宮

813高雄市左營區介壽路247號

果貿吳媽家餃子館

新營休息站

湖口休息站

京站時尚廣場

台南南鯤鯓

南廠保安宮

錢來也商店

水晶教堂

北門鹽田

學甲國中

高鐵台中站

高雄市四維羽球館

小港區戶政事務所

小港一街郵局

三民區大昌醫院斜對面自助式洗車

大順路好市多

高雄市鼎山家樂福

韓咪達韓式料理(高雄市三民區大順二路)

潮州健身工廠

斯朵利髮型潮州店

臺鐵潮州站

機場捷運體育大學站

國立體育大學 (桃園市龜山區)

333桃園市龜山區文化三路100號

桃園市龜山區北方麵飯館

清水區手機夢工廠

迪里休斯早餐店

小林眼鏡（新北市五股區成泰路二段158號）

112台北市北投區光明路1號

桃園區統領百貨地下一樓誠品書店

捷運復興崗站

桃園車站

板橋火車站

新北市永和樂華夜市

家樂福桂林店爭鮮壽司

85度C沙鹿英才店

清水區農會

家樂福沙鹿店

華得來清水店

新光三越高雄左營店

素香庭素食餐廳

7-11嘉義桃城門市

高鐵嘉義站

家樂福八德店

歐奇牛排沙鹿店

苗栗頭份五花馬

新竹峨眉湖

思夢樂苗栗店

全聯福利中心頭份中央店

600嘉義市西區文化路429號

麗馨商旅七賢館

天天汕頭火鍋

澤野燒肉屋

802高雄市苓雅區中正一路120號

玫瑰精品汽車旅館

國立屏東大學民生校區

國立屏東大學屏商校區

海軍左營基地

責任編輯：陳映璇