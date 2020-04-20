台灣確診案數連兩天迎來「零確診」，雀躍的情緒沒有延續太久，在4月18、19兩日，接連傳出破口，18日新增3例、19日更一口氣增加22例（含1名境外移入）。
共24例的確診案例為帛琉敦睦艦隊的官兵，中央流行疫情指揮中心表示，目前將不會把敦睦艦隊歸為本土或是境外移入，而是統稱敦睦艦隊案例。
今（20）日，指揮中心也發布了「敦睦艦隊COVID-19（武漢肺炎）確診個案活動足跡」，共90多處公共場所活動，指揮中心提醒民眾若到過所列的地點活動，應自主健康管理，外出配戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時也主動告知活動暴露史。
除此之外，指揮中心也針對與確診者在「同一時段」，出現在「同一地點超過15分鐘」的21萬位民眾發送簡訊，要求民眾自主健康管理，簡訊內容如下：
而指揮官陳時中也表示，如果沒有收到簡訊的民眾，代表「離確診者很遠」，不必過於擔心。
遍佈南北，90多處「敦睦艦隊」足跡圖公佈
敦睦艦隊確診個案活動足跡遍佈南北，從台北京站到屏東大學都有，共計90多處，指揮中心也公布了Google Maps的地圖，請至https://bit.ly/2xyUgs3觀看。
敦睦艦隊確診案例到過的公共場所如下：
新左營車站
813高雄市左營區高鐵路105號
臺鐵屏東站
908屏東縣長治鄉復興路2號
屏東市國民運動中心
新潭頭玄天上帝廟
嘉義市千葉火鍋垂楊店
南紡夢時代MOMO火鍋
台南享溫馨KTV
600嘉義市西區國華街436號
佛光山萬壽園
斗六車站
台北車站
高雄市酷帽子餐酒館
高雄市伊麗莎白撞球休閒運動館
高雄市老四川南屏店
台南市新光三越
漢來海港餐廳 巨蛋店
義大世界購物廣場
瑞豐夜市
赤鬼炙燒牛排 高雄博愛店
奇美博物館
台南Dear House 創意旅宿
鬍鬚忠牛肉湯
高雄捷運左營站
高雄捷運都會公園站
漢神巨蛋百貨公司
林園區緣髮理髮店
吉野家Globalmall環球購物中心屏東店
高雄市楠梓區卡布義式料理
高雄市鼓山區Mr. Pa帕先生
高雄市楠梓區天后宮
813高雄市左營區介壽路247號
果貿吳媽家餃子館
新營休息站
湖口休息站
京站時尚廣場
台南南鯤鯓
南廠保安宮
錢來也商店
水晶教堂
北門鹽田
學甲國中
高鐵台中站
高雄市四維羽球館
小港區戶政事務所
小港一街郵局
三民區大昌醫院斜對面自助式洗車
大順路好市多
高雄市鼎山家樂福
韓咪達韓式料理(高雄市三民區大順二路)
潮州健身工廠
斯朵利髮型潮州店
臺鐵潮州站
機場捷運體育大學站
國立體育大學 (桃園市龜山區)
333桃園市龜山區文化三路100號
桃園市龜山區北方麵飯館
清水區手機夢工廠
迪里休斯早餐店
小林眼鏡（新北市五股區成泰路二段158號）
112台北市北投區光明路1號
桃園區統領百貨地下一樓誠品書店
捷運復興崗站
桃園車站
板橋火車站
新北市永和樂華夜市
家樂福桂林店爭鮮壽司
85度C沙鹿英才店
清水區農會
家樂福沙鹿店
華得來清水店
新光三越高雄左營店
素香庭素食餐廳
7-11嘉義桃城門市
高鐵嘉義站
家樂福八德店
歐奇牛排沙鹿店
苗栗頭份五花馬
新竹峨眉湖
思夢樂苗栗店
全聯福利中心頭份中央店
600嘉義市西區文化路429號
麗馨商旅七賢館
天天汕頭火鍋
澤野燒肉屋
802高雄市苓雅區中正一路120號
玫瑰精品汽車旅館
國立屏東大學民生校區
國立屏東大學屏商校區
海軍左營基地
責任編輯：陳映璇