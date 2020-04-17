疫情讓全球經濟、科技發展充滿不確定性，微軟執行長納德拉也在台灣微軟主辦的微軟線上技術峰會中，分享在這個特殊時期，他們所看見的科技及商業趨勢。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來糟糕的一年，卻也催生出變革的一年。縱然疫情導致諸多不確定性，讓人們不得不待在家中，但無論在工作或生活層面，邁向數位化的腳步都在這最煎熬的時期加速。

在台灣微軟主辦的微軟線上技術峰會中，執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）及微軟大中華區總裁柯睿杰（Alain Crozier），便透過直播和外界分享身為雲端及企業服務巨頭的他們，在疫情下看見什麼趨勢，如何幫助各個企業跨越這樣的危機。

數位轉型因疫情悄然推動，企業加速擁抱數位科技

納德拉提到，數位科技在疫情下正悄然發生，悄悄融入現實世界，為生活、經濟及社會等各面向帶來影響，整個社會經濟都在雲端與邊緣運算技術的助力下，步上數位轉型的道路。

確實，微軟可說是感受最深的企業之一。疫情令微軟雲端服務的使用率大漲，3月底時，這間雲端巨頭公佈，他們發現在部份疫情重災區，如義大利，視訊會議軟體Teams的活躍用戶激增775%；分析工具PowerBI也成長42%。

因應新冠肺炎疫情升溫，微軟推出 Microsoft Teams 限時 6 個月 Freemium 免費版本。 微軟新聞中心

即使是武漢肺炎肆虐期間，各種數位裝置依舊能幫助人們消弭物理距離，納德拉聲稱微軟能在雲端及邊緣運算的時代下，為企業與民眾提供得心應手的平台與工具，建立可靠的安全解決方案與開發工具。

同時微軟也積極發揮影響力為防疫做出貢獻。舉例來說，柯睿杰表示，微軟與中國遠影醫療合作，在瀋陽、鄭州、成都、合肥等地，以Power BI為基礎，打造疫情數據分析和決策平台，令主管部份能快速理解疫情走勢，做出更好的管理與決策。

TMI Roth等業者也在微軟的支持下，以Surface Go為基礎開發出一套消毒機器人系統，並應用在第一線的醫院，減少醫療人員的負擔與風險。

疫情下的趨勢：企業「科技強度」持續上升

柯睿杰認為，在疫情嚴峻的此刻「科技強度（Tech Intensity）」變得比以往任何時候都要來得重要。科技強度便是指企業如何運用數位科技，駕馭各種資源，進而推動經濟發展與成長。

納德拉指出，今天最不需要的一件事，就是重新開發車輪，他認為企業應借助最新的科技力量，進一步創造商業上的解決方案，建立競爭優勢。不過在達到這樣理想的願景之前，企業必須做到公司內外都能對數位科技給予充分信任，而這就是科技強度的內涵所在。

納德拉表示，「一個國家或公司能否建立競爭優勢的關鍵，取決於他們掌握科技強度的高低。」

疫情讓在家工作成趨勢，企業也更願意應用雲端技術協助遠端上班順利。 Shutterstock

隨著在家工作的盛行，微軟觀察到科技強度也在中國呈現快速攀升的趨勢。中國地區的Team用戶在近期暴增600%，並且仍在持續成長，越來越多企業採用各類雲端服務，協助遠端工作順利執行。

面對前所未有的疫情挑戰，納德拉強調，全球必須攜手並戰，而微軟所能做的努力，就是提供最好的工具協助企業與開發者，「無論身處何處地，我們每一個人都為希望而行動，只要每個人都付出努力讓世界變得更美好，那麼一切努力將匯溪而流，創造一個更美好的世界。」

責任編輯：蕭閔云