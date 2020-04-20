企業簡訊一年發送50億筆，以單筆官方牌價0.8元計算，就是40億元商機，龍頭廠三竹觀察今年首季簡訊因宅經濟發燒有13.9%年增長，LINE也積極搶進。

「花旗銀行通知：卡號末碼ＸＸＸＸ於4月20日12：14交易1000.00（實際消費金額依帳單所載為準）。」 您是否常收到此類刷卡消費通知？

新冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情衝擊下，電商網購有多熱？從「銀行刷卡通知」到「貨到簡訊通知量」，首季企業訊息呈現雙位數年成長，從中可觀察一二。企業簡訊商機大好，也吸引新競爭者：LINE推出「通知型訊息」殺入搶商機。

身為台灣最大手機門號簡訊通知發送商，三竹資訊（8284）公佈2020年首季企業簡訊發送量已超過4.25億通，較去年同期3.73億通相比，年增長13.9%；由於企業簡訊營收貢獻占三竹總營收占比約76%，毛利率16~17%，是業績金牛。

過去過年過節，個人拜年常用簡訊發送，如今個人需求轉向LINE等即時通訊軟體，簡訊逐漸變成企業行號主要使用管道，由於雜訊相對少，開啟率高，成為科技行銷重要工具之一。

三竹資訊從手機跨到大螢幕，將大推智慧電視及電腦看盤軟體，而除行動看盤，也是企業簡訊發送服務龍頭。 王郁倫攝影

三竹統計，2018年成功發送14億通簡訊，2019年簡訊發送量更高達17億通，電商雙11活動期間，消費者刷信用卡結帳比例高，銀行刷卡通知簡訊爆量，內部預估，單月發送高達1.7億通簡訊創歷史新高，今年首季平均單月發送1.41億通，也毫不遜色。

訊息型通知/簡訊，關鍵是使命必達

不過，企業簡訊市場也不是沒有競爭者，LINE就是一個潛在新威脅者，在LINE大吃企業官方帳號市場後，下一步就想瞄準「企業訊息通知」商機，除了讓企業發送行銷內容資訊，LINE也想包吃一年上看50億通的「通知型訊息」。

由於LINE用戶陸續註冊手機門號，成為切入企業訊息推播服務利器，為搶吃企業訊息發送市場，LINE在2019年第一個就找上三竹談合作，期望三竹協助備援轉換服務。

意思是，由於LINE官方帳號被用戶封鎖或沒開啟收看訊息，企業端小編難以掌握，因此三竹提供系統整合，讓企業主設定若「10分鐘沒開啟LINE讀通知，系統就會發送傳統手機門號簡訊收通知用戶」的方式，確保用戶一定能看到。

LINE去年也積極提供官方帳號企業通知型訊息服務，期望串接傳統簡訊確保不漏接。 LINE

企業通知簡訊特性是「使命必達」，三竹主管透露，由於多為刷卡提醒、貨到通知、帳單繳費等重要訊息，務必讓用戶收到看到，屬服務特性；而LINE企業簡訊則難以確定用戶「看到了。」

「有時消費者手機不是吃到飽，在外沒有WiFi就不會收到LINE消費訊息簡訊提醒。」三竹指出，加上企業參加LINE企業通知型訊息方案，企業申辦嚴格，要送到日本總部審查，所以即便發送成本是0.2元一則，迄今客戶使用頻率極低。

發卡會員型企業用量大，房仲、量販店次之

觀察現在常使用企業簡訊的客戶類別，三竹指出過半數擁有大量卡友或會員，第一季因為疫情嚴峻，宅經濟發酵，企業端大力發送信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳訊息；第二類使用最多族群是房仲和量販店，前者有房產資訊，後者則以發送特賣活動為主，業者似乎針對卡友或會員透過行銷簡訊，鎖定固有營業額。

三竹指出，簡訊被閱讀率高，在手機裡有專屬收件匣，幾乎不會漏訊，個人的手機門號是實名制，雙證件申辦，經過電信業者認證把關，可追蹤及信賴度較高。

信用卡或會員卡服務訊息，是三竹最大發送簡訊用戶類型。 Yulia Grigoryeva via shutterstock

而對於企業簡訊下一步？「未來手機App可能會被雙向簡訊功能取代。」三竹資訊董事長邱宏哲認為，在5G時代來臨後，流量頻寬加大，企業簡訊可能採「選單或網頁連結」方式傳給消費者，消費者上網後互動選定，一步一步完成申辦作業。

因應未來趨勢，三竹持續投入新通訊服務技術開發及應用，如RCS（即時通訊聯盟）、iMessage、LINE PNP等，並開拓雙向簡訊應用，優化服務品質。

附註：2019年10月底Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile等美國4大營運商攜手成立RCS合作聯盟CCMI，計劃2020年以RCS淘汰老舊的簡訊系統，類似iMessage，RCS與一般通訊體最大的差別是基於電話號碼而非電子信箱註冊，實名制，可以傳圖片影音。

三竹的簡訊發送服務，主要提供企業簡訊API程式介接發送、簡訊網頁平台發送，陌生會員開發、多媒體簡訊（MMS）四大類服務，全台市占率粗估約35%（含一般個人簡訊發送），是企業簡訊發送業龍頭。

責任編輯：陳映璇