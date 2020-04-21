因疫情擴散，許多民眾避免外出，讓「宅經濟」需求急增，也讓Switch一機難求，為了因應此狀況，任天堂已開始考慮增產，預估產量較去年增加一成。

新型冠狀病毒肺炎（COVID－19、俗稱武漢肺炎）疫情擴散、民眾避免外出，提振「宅經濟」需求夯，任天堂（Nintendo）Switch遊戲機「一機難求」。而最新傳出為了因應需求急增、導致消費者難買到Switch的問題，任天堂考慮增產、今年產量預估將較2019年增加1成。

日經新聞20日報導，因武漢肺炎疫情擴散、民眾避免外出，提振全球「宅經濟」需求急增，也讓Switch一機難求，而為了因應此種情況，任天堂已開始考慮增產Switch，已向零件、組裝等多家供應商要求提高產量。Switch自2月上旬起就在全球持續呈現缺貨狀態。

據主要零件公司指出，任天堂已向各家零件商告知，2020年Switch產量預估將較2019年（包含Switch Lite計算約2,000萬台）增加1成。據悉有廠商在2020年4－6月期間接獲的Switch相關零件訂單較計畫值高出5成以上。

任天堂接受日經新聞採訪時表示，「希望供應商能配合增產，不過因部分零件採購情況無法預估、因此無法預測供應商能供應多少Switch。」

需求太夯、任天堂一度暫停Switch日本出貨

因供不應求，任天堂曾於4月7日宣布，暫停Switch主機以及小型廉價版機種Switch Lite於日本市場的出貨。不過在停止出貨約1週時間後，任天堂於4月14日宣布重啟Switch於日本市場的出貨，「集合啦！動物森友會」限定版Switch主機也將在4月下旬出貨。

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日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計數據指出，因3月20日開賣的「集合啦！動物森友會」超熱賣，帶動2020年3月份（統計期間為2020年2月24日－3月29日的5週期間）任天堂Switch系列機種（Switch＋Switch Lite）日本銷售量達83萬6,094台、和前一個月份（2020年2月份、29萬8,685台）相比暴增1.8倍（增加180％），3個月來首度呈現月增，已連續第25個月稱霸日本遊戲機市場。

Famitsu指出，截至2020年3月份為止、Switch系列機種於日本市場的累計銷售量已突破1,300萬台，為自2017年3月3日開賣Switch（Switch Lite是在2019年9月20日開賣）以來、歷時約3年時間達成此銷售里程碑，開賣3年的累計銷售量超越Wii同期間（在日本市場開賣3年）的1,274.8萬台。Wii是當前任天堂最暢銷的遊戲機種、全球累計銷售量突破1億台。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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