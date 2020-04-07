《動物森友會》是一款無暴力、無懲罰性的遊戲，但它竟然可以吸引眾多玩家，究竟是如何做到的？

編按：

任天堂再一次引爆了遊戲產業。



3月20日，《集合啦！動物森友會》（以下簡稱「動森」）的發布讓本就因為疫情而不斷漲價的任天堂Switch遊戲機變得更加一機難求。



「動森」是一個「老IP」了。2001年4月，第一部「動森」登陸任天堂N64，它是屬於任天堂的第一方遊戲IP。新版「動森」是一款社交模擬遊戲，以其高自由度而備受玩家們的喜愛。如果說《健身環大冒險》的再次爆火是因為疫情創造了家庭健身的需求，那麼動森則憑藉其強大的自定義系統和互動屬性成了任天堂Switch玩家社交的新陣地。



任天堂的哲學是：「擴大玩家隊伍，讓所有人愛上玩遊戲」。「動森」的爆紅正是對這一哲學的又一例證：一款被追捧的遊戲不必是對人性黑暗的放大和引導，它可以是陽光的，乾淨純粹的，源於現實卻又高於現實的。

拿到遊戲僅僅一週，《集合吧，動物森友會》就成了我Switch上26個遊戲裡，遊玩時長排名5的遊戲，僅次於塞爾達、瑪利歐、Splatoon等早期Switch護航大作。而我在無人島上的生活，其實才剛剛開始。

我在3DS上體驗過動森的前作，但當時的我淺嚐輒止。那是3DS生命週期的末尾，我把更多精力放在了瑪利歐、塞爾達這些更大的IP上。所以直到現在，我仍是這個系列的新玩家。

箱庭探索

《動物森友會》是一個典型的箱庭探索遊戲。

放到三年前，大部分不熟悉任天堂的玩家可能還不知道「箱庭探索」遊戲指的是什麼。但在《超級瑪利歐：奧德賽》這一現象級作品發售後，眾多Switch玩家，包括我在內，已經親身體驗過「箱庭探索」的美妙了。

「箱庭」是宮本茂提出的遊戲設計理念。在這套體系下，遊戲的空間被設計成一個微縮的日式庭院。遊戲設計師會在這個空間裡放入各種「玩具」，供玩家探索、發現、互動。它不會太大，以至於過分空曠，也不會太小，導致玩家很快就厭倦。

這幾乎是任天堂最重要的遊戲設計理念，仔細想來，《塞爾達傳說：荒野之息》裡的神廟，遊戲前期的「初始台地」其實都是「箱庭」理念指導下的產物。這種箱庭與箱庭的嵌套，讓玩家在好奇心的驅動下，不斷前往下一個目的地，找到下一個「好玩」的東西。

更典型的例子則是《超級瑪利歐：奧德賽》。在十幾個不同的世界裡，玩家可以透過帽子附身各種不同的東西，體驗到各種不同的玩法。每一個世界都是一個獨立的箱庭，一個充滿樂趣的遊樂園。

而動森裡的無人島，也是一個很典型的箱庭。你乘飛機來到這個無人島，馬上就會發現島上有果樹、石頭，花叢裡有昆蟲，水裡有魚，地下還有化石。水果可以吃，木材和石頭可以造成家具，昆蟲和魚可以放進博物館。還有動物朋友每天跟你打招呼，互贈禮物。

你可以在島上做各種各樣的事。 極客公園

在物產的基礎上，遊戲設計師還加入了一套經濟系統，島上的物產全都可以賣錢，探索小島的過程還可以積攢里程。錢和里程可以用來擴大房子規模，還可以兌換各種各樣的獎勵，包括衣服、家具、各種裝飾。以及還有大頭菜「期貨交易」系統，你可以周日低價收購大頭菜，之後價格不斷波動，你可以找到一個相對的價格高點，拋售賺錢。

這一切活動形成了一套「閉環」。你收集、種植、製造，把不需要的東西換成錢，購買自己喜歡的東西，按自己的想法改造這座島。

除此之外，動森裡還有各種「彩蛋」設計，比如商店的狸貓可能會「算錯價格」，把挖到的錢種回坑里可以長出「搖錢樹」，挖到會掉落金幣的石頭，會發出瑪利歐裡頂金幣問號一樣的音效，並且也跟瑪利歐一樣會成倍掉落金幣。

箱庭遊戲指導的關卡設計，往往不會過分強調「通關」的概念，也不會設計一條固定的路線。玩家可以在這個不大不小的空間裡自由探索，發現各種不同的樂趣。

這恰恰是動森的核心趣味所在，你進入一個全新的世界，去探索、發現，享受好奇心帶來的樂趣。

休閒、無惡意的設計

《動物森友會》是一個休閒遊戲。

儘管很多人都在用「肝」來形容這個遊戲，但這更多還是一種「甜蜜的負擔」。因為有趣的事情太多了，所以不斷地被新事物吸引，不忍離開，最後才突然意識到自己沉迷其中，忘記了睡眠和工作。

實際上，在這個島嶼上，一切需要高強度「肝」的要素已經被有意弱化了。你還房貸的進度不會影響島嶼建設，遊戲內也沒有明確的「任務清單」，不往前推進主線也不會有任何懲罰。

並沒有任何遊戲機制督促著你要去「肝」它，只是你可能會過分糾結於網上的攻略，把朋友的建設進度當作自己的壓力，那你可能更需要調整一下自己的心態。實際上，動森的每個細節設計，都在鼓勵你隨自己的節奏去玩。

除了休閒，動森還是一個幾乎杜絕了一切惡意的遊戲。這裡面沒有任何對抗，更沒有任何暴力。甚至沒有牧場系統，沒有任何「殺害」動物的暗示，你捉到的昆蟲和魚，遊戲會鼓勵你放進博物館收藏，而不是「烤來吃掉」。

動森裡常常有各種慶典活動。 極客公園

除此之外，動森也幾乎沒有任何懲罰性設計。你會被蜜蜂蟄，但可以直接用同時掉下來的蜂巢和隨處可見的雜草做成藥，立刻恢復。即使連續被蟄兩次，或是被島上最危險的動物——狼蛛咬了，也只不過是會「復活」在家門口而已，沒有任何其他懲罰。

甚至好友聯網的機制都被設計得相當嚴格、繁瑣。只有你主動邀請，互加了最佳好友的朋友，才能來你的島上摘果捉蟲，最大程度地避免了其他人來島上「搞破壞」的情況。

這是一個遠離紛爭的世外桃源。每天打開家門，你面對的美妙的大自然。你與島上的動物居民交朋友，互贈禮物，在流星掠過時許願，給未來的自己寫信，時不時幫助遭遇海難，漂流到島上的海鷗發出求救信號，也幫助山上的「幽靈」找回魂魄的碎片……

沒有負擔，沒有惡意，只有用溫柔治癒一切，這就是動物森友會。

開放與真實

有人把動森比作「任天堂GTA」。

雖然這個比喻挺勉強的，但還是不難理解他們想表達的意思。動森是一個開放性的，具有很高自由度的遊戲，像GTA一樣，你可以在遊戲裡做各種各樣的事。

有人把自己的島建成了果園，還在地上寫下了「現摘現發、包脆包甜、順豐包郵」的廣告；有人把釣上來的魚擺在一起，建成了「海鮮交易市場」 ；還有新人因為新冠疫情，導致婚禮無法如期舉行，所以他們召集幾個朋友，在島上一起舉辦了婚禮。

日本玩家在遊戲裡舉辦婚禮 極客公園

以及動森也是一個很「真實」的遊戲。

遊戲裡的日期和時間與現實完全同步，有同樣的日夜和四季交替。晚上商店會關門，島上的動物會回家睡覺。不同的時間、季節會有不同的生物出現，也會有不同的天氣，以及各種節日主題的裝飾。遊戲甚至還考慮到了南北半球的季節差異，為南北半球的玩家定制了不同的物產生態。

不僅如此，動森也完善了遊戲的各種細節。比如走在不同材質的地板上有不同的聲音，家裡的燈有兩種不同的色溫，在動物朋友面前捉到蟲，他們會為你鼓掌。遊戲裡月亮的月相也是與現實同步的，當有其他朋友來島上遊玩，你的動物朋友會「觀察」他們，並在之後聊天時提到他們。

一切的一切，都是為了給你營造出一個真實的「島上生活」。在遊戲中，你來到這個島的故事背景是為了「逃離現實生活」，然後它就真的認真為你打造了一個現實生活的出口。

這是動森和GTA最不一樣的地方。我們無數次討論，遊戲機性能要如何再往前躍進幾個世代，才能讓GTA變成一個「終極真實」的遊戲，也常常想像什麼時候才能有完全屏蔽掉感官的、完美的VR裝置。但任天堂說根本不需要，即使是在Switch，這個機能甚至不如iPhone的遊戲機上，我也可以透過各種遊戲的細節設計，為玩家營造出一個「真實」的體驗。

「真實」無關性能，靠的是遊戲設計者的奇思妙想。

啟發性

最後，《動物森友會》有一套極具啟發性的「創作系統」。

在遊戲裡，你可以自己透過像素畫的方式設計圖案，然後將這些圖案以畫作的形式擺在畫架上、掛在牆上，還可以印在地上、做成牆紙、設計成衣服、帽子……你還要自己寫一首曲子作為你們的「島歌」，自己設計你們的「島旗」。

這套「設計系統」在復雜和簡單之間找到了一個絕妙的平衡，它足夠簡單，以至於每個普通玩家都有動力用這些工具創作點什麼，它又有足夠的空間，讓專業的創作者能用它做出更複雜、更有意思的東西。

而且這個創作系統還支持「二維碼」導入設計的功能，儘管這個功能設計的初衷是為了讓3DS用戶可以導入自己以往的設計，但它還是開放的，所以立刻就有人基於網頁做了一套「圖片轉設計」工具，讓玩家可以直接自己上傳圖片，轉換成像素設計，用到自己的遊戲裡。

從來沒有哪個遊戲裡的創作工具如此激發了我的創作欲，我把自己喜歡的專輯封面轉換成像素畫掛在了自己家裡的牆上，就像是黑膠唱片的封面一樣；把蘋果的Logo印在T-shirt上做成了文化衫；把《塞爾達》裡的一些經典旋律、中學時的上課鈴聲做成了島歌。

把專輯封面掛在牆上 極客公園

不只是我自己，我還有朋友把全家便利店開門的歡迎音樂做成了島歌；有朋友把喜歡的動畫角色做成了海報掛在家裡；更不必說網上那些利用設計功能把房子裝修成各種不同風格的例子。最後，日本有藝術家利用這個功能，把房子裝修成了一個「博物館」，然後把自己創作的像素畫都擺出來，舉辦了一場線上「動森展覽」。

發售僅三天，《集合吧，動物森友會》的銷量就突破了百萬，這是一個最終銷量必定突破千萬級別的作品。不難想像，有多少小朋友，會因為這個遊戲的啟發，最終喜歡上繪畫，或是作曲，這是一個遊戲在娛樂之外，更深層次的意義。

我常常思考一個問題：功能複雜、完善工具，和功能簡單、易用的工具，到底哪個更能啟發使用者的靈感，促使他們創作出優秀的作品？

動森告訴我們，當這個工具被注入了設計者的巧思時，它往往最具啟發性。

陽光下的電子遊戲

所以，《動物森友會》所提供的，到底是怎樣一種遊戲體驗呢？

你來到一個無人的「荒島」，探索生態、發現物種。慢慢地，你開始種植經營，收集製造。最終，你甚至能自己設計、創造些東西。你的終極目標是把無人島改造得越來越美麗，越來越「宜居」，越來越接近你理想中的樣子。

有人半開玩笑地「詬病」這個遊戲隱喻了現實的醜惡，你每天要還貸，炒股，剝削島上的底層動物。但如果你真的認真體驗了這款遊戲，你會知道，錢和里程只不過是一種交換介質。本質上，《動物森友會》是一個與森林、動物交朋友的過程，是一個與你現實中的朋友重新成為朋友的過程。

這原本是一個無人島，你給它取了一個名字，把它一點點建設成一座美麗的寶島，過程中各種動物朋友和現實中的朋友加入進來，島上漸漸有了生機，你也收穫了真正的友誼。

沒有對抗，沒有暴力，沒有醜陋的現實，沒有任何形式的惡意。任天堂用人性中陽光的一面，溫暖了疫情中不想走出家門的玩家們。

人們總說，電子遊戲之所以能取得商業上的成功，是因為利用了人性中的陰暗面。現在你可以反駁他們，理解人性並不總是一件壞事，因為人性中還有陽光的一面。理解陽光，理解善意，同樣可以做出讓人著迷的遊戲，同樣可以取得商業上的成功。《動物森友會》就是最好的證明。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：極客公園