您曾聽過座頭鯨的聲音嗎? 您聽過座頭鯨母女對話嗎?

對人類來說，座頭鯨的語言至今仍無法解讀，邀請您發揮想像，用創意說故事，創作一段暖心、幽默亦或是激勵人心的座頭鯨母女對白。

台達與台達電子文教基金會共同攜手，於世界地球日啟動《鯨碳之歌》對白、改編影片徵件競賽。台達基金會贊助攝影團隊遠赴赤道拍攝難得一見的座頭鯨身影，將以8K超高畫質影像呈現，預計年底巡演，盼能傳達鯨魚碳捕獲潛能，有助減緩全球暖化危機同時喚起大眾對海洋生態保育的重視。因應近期疫情而開展的雲端工作及休閒型態，也讓數位影音創作成為大眾發揮幽默、傳遞溫馨的重要媒介。台達首度邀請各路高手共同參與紀錄片對白設計，期待透過參賽者的創意發想，於影像片段加註對白或改編，為屬於座頭鯨母女間的對話賦予故事及生命力。台達希望藉此競賽吸引更多優秀的文案與多媒體人才，一同關懷海洋保育及環境生態永續。

細緻8K影像 震撼呈現座頭鯨身影

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊女士表示：「台達基金會長期推廣環境教育，繼2019年發表全球首支8K環境紀錄片《水起．台灣》後，今年我們將再推出第一支8K海洋環境紀錄片，訴說鯨魚為人類守護地球環境的故事。攝影團隊遠赴位於南太平洋赤道附近的東加王國取景，歷時3個多月的海底拍攝，透過台達8K投影技術，細緻呈現座頭鯨自南極游過數千公里，到赤道附近孕育下一代的身影。除了震撼畫面，影片中我們聽見座頭鯨母女神秘且令人好奇的呼喚，在全球疫情如此嚴峻的現在，我們期待參賽者能發揮想像力，讓座頭鯨母女之間的對話，為大家帶來輕鬆與溫暖。」

《鯨碳之歌》導演中川西先生分享: 「這次在東加王國是我首度嘗試以8K解析度拍攝座頭鯨，由於8K攝影機體積大，水下移動較不便，同時又必須保持恰當距離避免驚擾鯨魚兼顧對焦清晰，讓整體拍攝充滿挑戰。座頭鯨寶寶身長約5米，若在寬約六米的300吋8K銀幕上呈現，觀眾就幾乎能感受到鯨魚的實際大小，希望透過壯觀的影像讓大家走入難得一見的海洋環境。」

台達電子文教基金會

海洋保育需要你我

台達電子文教基金會執行長張楊乾表示：「根據IMF(國際貨幣基金)研究，一隻鯨魚一生平均封存33公噸二氧化碳，等同於3,000棵樹一年的吸碳量。今年成立滿30週年的台達基金會，希望透過《鯨碳之歌》海洋環境紀錄片，讓大眾了解鯨魚對地球環境的貢獻，也期盼此次競賽在徵求創意的同時，吸引更多人才投入海洋保育。」

此次競賽分為對白組與改編組，以影像力、故事力、創意力為評分面向，對白組首獎獎金3萬元、而改編組首獎獎金更高達15萬元，得獎作品有機會剪輯納入台達8K海洋環境紀錄片，在推廣活動中一同被更多人看見。紀錄片預計今年年底開始巡演，台達基金會也歡迎感興趣的民眾拜訪競賽網站，搶先觀看座頭鯨的互動、聆聽座頭鯨聲音。

台達電子文教基金會

《鯨碳之歌》對白、改編影片徵件競賽

時間：4/22(三)~6/10(三)

網站：http://www.delta-foundation.org.tw/humpbackwhale/