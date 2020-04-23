用高畫質錄製設備紀錄環境，讓觀眾身歷其境，台達電2019年發表全球第一支8K環境紀錄片後，2020年世界地球日再度發表8K海洋環境紀錄片《鯨碳之歌》。

3年前齊柏林用4K影像畫質空拍，製作《看見台灣》呈現令人震撼的壯闊視覺，台達電子文教基金會2019年與日本NHK Enterprises技術合作，歷時快兩年完成全球第一支8K環境紀錄片《水起．台灣》，呈現逼真實景。

2020年，台達電團隊再前進南太平洋赤道附近東加王國進行海底拍攝，為期三個月完成《鯨碳之歌》海洋環境記錄片，在世界地球日發表。

台達電也與基金會共同推動《鯨碳之歌》對白、改編影片徵件競賽，倡議社會大眾對環保的意識。台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達贊助攝影團隊遠赴赤道拍攝難得一見的座頭鯨身影，並以8K超高畫質影像呈現，希望傳達鯨魚「碳捕獲」潛能，有助減緩全球暖化危機，喚起大眾對海洋生態保育的重視。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達贊助攝影團隊遠赴赤道拍攝難得一見的座頭鯨身影，並以8K超高畫質影像呈現鯨魚「碳捕獲」潛能。 台達電

台達電第一支海洋環境8K紀錄片《鯨碳之歌》預計年底巡演，郭珊珊指出，對人類來說，座頭鯨的語言至今仍無法解讀，這支影片呈現自南極游數千公里到赤道附近孕育下一代的座頭鯨身影，也記錄下座頭鯨母女珍貴的對話與海洋唱和，為此也發起創作競賽，鼓勵外界投稿，用對白設計或改編再製的方式，用創意說故事，改編組首獎高達15萬元。

鯨魚保護地球環境，一生封存33公噸CO2

台達電子文教基金會執行長張楊乾表示，選擇座頭鯨為拍攝對象，是因為根據IMF(國際貨幣基金)研究， 一隻鯨魚一生平均封存33公噸二氧化碳，等同於3,000棵樹一年的吸碳量。

他指出，希望透過《鯨碳之歌》海洋環境紀錄片，讓大眾了解鯨魚對地球環境的貢獻，也期盼此次競賽在徵求創意的同時，吸引更多人才投入海洋保育。

台達電則表示，近期因應疫情，社會逐漸開展雲端工作及改變休閒型態，也讓數位影音創作成為大眾發揮幽默、傳遞溫馨的重要媒介，促成此次以影片再創作為發想，待參賽者能發揮想像力，讓座頭鯨母女之間的對話，為大家帶來輕鬆與溫暖。

《鯨碳之歌》導演中川西則透露，8K攝影機體積大，水下移動較不便，同時又必須保持恰當距離避免驚擾鯨魚，為兼顧對焦清晰，整體拍攝過程充滿挑戰。

8K紀錄片《鯨碳之歌》

座頭鯨寶寶身長約5米，若在寬約六米的300吋8K銀幕上呈現，觀眾就幾乎能感受到鯨魚的實際大小，以1比1呈現，希望透過壯觀的影像讓大家走入難得一見的海洋環境。

台達電開發投影機多年，2020年8K投影技術已提升至37,000流明，也是目前全球最亮的8K投影機，色彩覆蓋率達到NTSC 90%以上，畫質細緻銳利，色彩鮮豔飽和，主要應用於大型銀幕投影、精密醫療、科學研究、飛行模擬器等場域。

責任編輯：陳映璇