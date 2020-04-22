這是創Gogoro以來碰到的最大困難！10年前投入電動機車創業的陸學森，從未想過政府會回頭補貼油車。面對政策轉變、傳統勢力進逼，他如何繼續堅持理想？

被投資人尹衍樑形容像犀牛一樣橫衝直撞，Gogoro創辦人陸學森一手打造的Gogoro電動機車問世5年，Gogoro Network電池交換平台將邁入30萬車主，隨著用戶數成長，Gogoro持續砸金投資換電站，至今仍未實現獲利。

比起賺錢，陸學森更看重的是「做對的事情」，今年遭逢電動機車補助縮減、失去中油換電站等問題，過去多年培養出的電動機車市場、生態系，一夕間因政策調整，成為陸學森創業10年來最大挑戰。

面對今年遭逢電動機車補助縮減、失去中油換電站等問題，陸學森說，Gogoro不會輕易放棄。 侯俊偉攝影

一波未平一波又起，中油換電站再失14座

2011年創辦Gogoro以來，陸學森坦言最辛苦的是做基礎設施，「本來基礎設施應該是政府要做的事情，但我們知道如果我們不做基礎設施，消費者永遠不會買一台電動機車，我的idea永遠不會出來。」

辭去宏達電創意長一職後，陸學森專心投入創業做換電站，最初找了光陽、三陽、山葉等機車大廠合作，但大家都質疑他：「一個做手機的為什麼做這個，交通工具跟做手機差很遠喔」、「我做一台車，如果你換電站死掉怎麼辦，為什麼要賭在你身上？」沒人願意相信他，最後他自己跳下來做電動機車與換電站，結果一路做到第一大電動機車品牌。

至今Gogoro換電站已突破1,600站，不管是加油站、捷運站、便利商店、停車場、賣場前隨處可見Gogoro換電站的身影，一路克服土地取得困難，更實踐了電動機車可以環島的夢想。

但一紙中油合約卻打亂陸學森的布局。去（2019）年9月Gogoro在中油公營充換電站標案搶輸光陽，拱手讓出38座位於中油加油站的換電站。20日Gogoro Network官網再度宣佈，位於中油分佈台中、彰化、南投地區的14座換電站將於2020年6月30日合約到期，且中油決定不再續約。「合約對中油來說就是一張紙，」陸學森說。

Gogoro Network官網20日宣佈，位於中彰投地區的14座中油換電站將在6月停止服務，原因是爭取中油續約失敗。 Gogoro Network

近來網路也出現一支比較Gogoro、光陽換電站影片引發熱議，兩站的使用率明顯有很大差異，「光陽換電站的使用率不到我們的5%，」陸學森強調基礎設施是相當龐大的投資，但政府單位卻短視近利，呼籲政府在評估建置換電站時，不應只以標金作為考量，應把「使用率」納入。

標案搶輸，理所當然得退出。但陸學森解釋，基礎設施需位在人流多的地方，而中油的換電站據點多位在重要位置；再加上中油轉型做「電動機車能源補給站」的投資來自政府，也應考量大眾的市場，「 政府必須做出對的決定。 」

政府回頭補貼燃油車，傳統勢力衝擊大

過去5年電動機車銷量急起直追，儼然成為燃油車業者的眼中釘，去年底油車業者疾呼：補助應油、電平等，不應獨厚電車業者。

說到這，陸學森急著反駁：「電動車補助並非全部給Gogoro，任何一家要做電動車都可以拿到補貼；政府給電動機車補貼，並不是為了一個行業，而是因為消費者做了對的選擇。」

即便七期燃油機車也訴求環保，陸學森反問：「我放一台七期油車在室內啟動，你可能30秒就受不了，但是電動車你會有反應嗎？就是這麼簡單的差別。」

去年電動機車熱銷，大選前出現「油車都轉成電動車會沒生意」的聲浪，引發2萬家傳統車行抗議，最後環保署決議補貼汰舊換新七期燃油車，卻導致原以修車為主的傳統車行，因政府鼓勵汰換舊車買新車，而維修生意銳減，又成為補貼下的受害者。

為讓傳統車行也能參與電動機車生意，今年Gogoro持續推動工業局機車行轉型，並釋出推廣站計畫，讓油車行也能協助販售、維修Gogoro，目標年底前進駐千家傳統機車行。

今年Gogoro持續推動工業局機車行轉型，並釋出推廣站計畫，讓油車行也能協助販售、維修Gogoro。 蔡仁譯攝影

會選在這個時間點推出，並非只為搶油車通路。陸學森背後的想法是，採用市場共同規格零件的Gogoro 2已推出3年多，不少車主已脫離保固期，不需回原廠修理，現在正是「對的時間點」來訓練傳統車行承接電車的生意，協助傳統車行轉型。

「 我們想很多，也一步步去做，但沒想到我們一步步做，卻被人打成這樣。 」陸學森話說得無奈。

面對其他車廠，陸學森持開放態度，最初Gogoro就打算做開放系統平台，且不收取權利金。到目前已有YAMAHA、宏佳騰、PGO、台鈴加入使用，「幾乎所有的機車品牌我都找過了，」陸學森透露，有些反應是想用，也有些人則當面對他說「你（指Gogoro換電平台）有一天不死，我都不會放手。」他坦言創業10年，看過最多的人生黑暗面。

即便政府非常保護傳統產業，保護到新創難以有機會，他說：「我們不會放棄，Gogoro不會放棄的！」

做好品牌，「顧客服務」才是根本

面對傳統勢力、政策夾攻，陸學森仍堅持一個品牌最重要的核心在於「顧客服務」。即便Gogoro出到第四代，至今第一代Gogoro還是會收到系統升級，縱使保固期已過。這也是除了特斯拉外，首個能夠做到這件事的二輪車業者。

不只是車輛可以優化更新，電池也行！相較早期一代電池僅能跑70至80公里，最新第三代電池續航力已超過100公里，消費者可以擁有更好的電池性能，卻不用多花錢，「在考慮新的系統時，我們原則是讓第一位顧客都可以使用，」陸學森說。

相較早期一代Gogoro電池僅能跑70至80公里，最新第三代電池續航力已超過100公里。 陳映璇攝影

近來Gogoro因嚴抓騎到飽方案使用外送等商用行為引發批評，背後也是基於維護20多萬用戶在使用電池服務的權益及公平性。因為是採每月收電池資費的方式，Gogoro與顧客的關係長久且緊密，陸學森笑說：「在台灣一個月收299元都被罵，但付Spotify聽歌也要兩百多元，Gogoro可以騎車與換電耶。」

過去待過NIKE、微軟、宏達電等大公司的洗禮，陸學森認知到品牌必須做出口碑，要讓人20年後都還記得且相信你，因此Gogoro大部分車主多是透過介紹而來，「當你用愛心做出來一個東西，人家會感覺到，我們2,500多個員工都是為了這個目標在做產品。」

他強調自己創立Gogoro並不是為了賺錢，獨角獸也不是終點。「我們是獨角獸，但這不重要，重要是做對的東西。」

面對眼前的關卡，陸學森維持一貫的樂觀態度，他說只要Gogoro做好產品、做好品牌行銷、做好顧客服務， 總有一天對的事情會發生 。

陸學森分析，燃油車轉為電動車是未來十年重要的趨勢，而且相較汽車，二輪車更能解決城市擁擠的問題，看好二輪車市場的成長性，這將是台灣的機會，而Gogoro正走在這條正確的道路上。

責任編輯：蕭閔云