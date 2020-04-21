為綠電自由化揭開序幕，綠能售電業者瓦特先生聯手睿禾控股，宣佈完成與大江生醫、元太科技的首宗民間綠電交易。

打響綠電交易第一槍，新創瓦特先生將在世界地球日（4/22）宣佈與睿禾控股、大江生醫、元太科技完成綠電交易，自2017年電業法改革四年以來，成為台灣民間第一度綠電併入台電電網。

2019年Google完成亞洲第一筆綠電採購，在台南購買10MW漁電共生，至今案場仍未完工，反倒由瓦特先生、睿禾控股、大江生醫、元太科技超車，搶下台灣第一度綠電交易。

元太科技、大江生醫透過瓦特先生購買台南兩座各7.44kW屋頂型太陽能，依台南日照量計算，年發電量達9,672度，雖然案場規模不大，卻象徵台灣綠電交易邁向自由化的重要一步，並符合蘋果、Google等加入RE100（再生能源倡議組織）企業，對於再生能源的「外加性」需求，屬新蓋的再生能源案場，提升整體的環境效益。

台大學生創業，滿足企業購買綠電需求

「瓦特先生」為4位台大學生自2018年所創立，扮演綠電中盤商角色，幫助大眾可以直接、輕易地購買再生能源，但創業第一年就遇到撞牆期，在尋找屋頂建置太陽光電時，由於知名度不高，一度被當成詐騙集團，難以取得民眾的信任。

瓦特先生由4位台大生創立。 瓦特先生

後來轉投入新型能源交易市場尋找突破口，接著在去年取得再生能源售電業執照，並與專營綠電轉供的睿禾控股合作，睿禾控股為天泰能源董事長陳坤宏二度創立的公司，提供企業綠電的解決方案。

這宗民間綠電交易案，由民間發電業（睿禾控股）、售電業（瓦特先生）及用戶端（元太科技、大江生醫）3方所串聯起來的綠電交易市場，未來將成為台灣再生能源重要的成長動能。

這宗綠電交易，是由民間發電業（睿禾控股）、售電業（瓦特先生）及用戶端（元太科技、大江生醫）3方所串聯起來的。 瓦特先生

供應各式再生能源，看好綠電市場成長

瓦特先生目前主要供應屋頂型太陽光電案場，未來也將拓展到陸域風電、水力發電等再生能源，看好未來台灣整體綠電市場需求量上看3GW裝置容量。包含瓦特先生在內，目前國內共5家公司取得再生能源售電執照。

瓦特先生共同創辦人范旭承表示，市場仍呈現「供不應求」的情況，需多廠商對於綠電需求急迫，但從簽約找地到建置電廠的申請流程，仍須花1年半的時間，都只能請廠商再等等。

而這次購買綠電的廠商，都是長期對再生能源有高度的支持。

電子紙廠商E Ink元太科技，為降低生產時的碳排放，自2017年起大量購買綠電憑證，3年多來已購買逾1,500張再生能源憑證，為國內認購再生能源憑證數量最多的企業。

元太科技是國內認購再生能源憑證數量最多的企業。 王郁倫攝影

大江生醫則是全台第一間入選RE100的企業，未來將承諾百分之百使用再生能源，專注研發製造保健食品、機能性飲品與肌膚保養品，相當重視環境責任。

瓦特先生之所以專注做企業案子，主要觀察到RE100聯盟廠商開始要求其供應鏈使用綠電，其次是因應環保法規的要求，企業購買綠電的需求與日俱增，更成為企業必要的支出成本。未來瓦特先生將因應企業的需求不同，提供高彈性的綠電解決方案。

責任編輯：蕭閔云