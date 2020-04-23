融資成績優異、提供醫研單位抗疫科技 第一期校友捷報頻傳！

繼去年八月第一期微軟新創加速器計畫14家優秀新創團隊結業至今，於各領域表現突出，捷報頻傳，現更已累積獲得台幣三億元資金挹注！延續第一期校友的新創能量，台灣微軟今(二十三) 日宣布「微軟新創加速器」第二期新創團隊共計18家入選，包括數位身分股份有限公司、前進智能股份有限公司、重量科技股份有限公司、極現科技股份有限公司、兆米智慧檢測、杰悉科技股份有限公司、網聯科技股份有限公司、傑騰智能股份有限公司、深智科技股份有限公司、愛因斯坦人工智慧股份有限公司、康統醫學科技股份有限公司、信任網路有限公司、深義分析股份有限公司、桓竑智聯股份有限公司、國際信任機器股份有限公司、絡客思行銷科技股份有限公司、台灣資料科學股份有限公司和環球睿視股份有限公司等，橫跨人工智慧、物聯網、區塊鏈、AR和VR等各產業領域。入選團隊不僅將獲得微軟的雲端、AI、大數據資源，及技術、營運、市場等各面向資源協助，更有第一期加速新創團隊協助指導，幫助新創提升實力，扶植台灣新創躍進國際舞台。

台灣微軟總經理孫基康表示：「台灣微軟致力培育產業人才並提供技術交流舞台，以加速台灣產業數位轉型。我們持續將微軟國內外資源、AI等新科技注入新創公司，期看見新創發揮創新能量，為市場帶來創意思維。同時，微軟更希冀培養有潛力的新創公司快速成長，推進優秀團隊於國際市場嶄露頭角。」

經濟部積極打造創新創業環境，以「打造全球創業聚落品牌，建立創新育成國際通路」為目標，將林口世大運選手村建造為國際創業聚落，推動『林口新創園』，鏈結產業發展、市場行銷、創業投資及創新創業所需資源及專業輔導，提供新創解決方案的實踐舞台，為當前社會經濟型態注入活水。經濟部中小企業處處長何晉滄表示：「台灣微軟協助台灣新創團隊已有初步成果，很高興看見微軟新創加速器第二期的新創團隊名單出爐，相信在微軟這樣的國際大廠協助下，新創團隊將能夠更加穩健與快速的成長，政府也將投入相關資源，提供最佳的創業環境，並持續與大中小企業攜手新創共同努力，將台灣新創能量推向國際舞台。」

台灣微軟

第一期校友融資傳捷報、亞大基因與微軟提供免費COVID-19雲端高速運算基因定序分析

微軟新創加速器第一期14家優秀新創團隊結業後，市場表現吸引諸多投資者關注，其中美商行動貝果公司、愛酷智能科技、亞大基因股份有限公司(下稱亞大基因)，累積獲得三億元台幣的投資，未來發展無可限量。其中第一期校友亞大基因不僅獲得國內多家生醫研究機構採用肯定，因應近期全球新冠肺炎疫情，更攜手微軟提供台灣首個90天免費SeqsLab高通量基因體定序分析運算平台訂閱服務，以及生物資訊技術支援，協助新興病毒研究單位不須額外耗費巨資建置高速運算中心，立即擁有Azure雲端大數據運算能量，提升現行基因體大數據分析工作流程及運算效率、檢測準確率及數據規模，完成台灣第一項雲端高速運算基因定序抗疫研究，加速針對新冠病毒檢測方法、疫苗研發以及治療方針的發展，同時也為未來後防疫時代疾病診斷和預防醫學技術研究注入雲端之力，加速台灣智慧醫療產業發展。

AI和物聯網技術成為未來市場大宗 入圍新創邁步迎向全世界！

為延續第一期微軟新創加速器的動能，並提供台灣新創團隊更多發展機會，今年第二期微軟新創加速器計畫擴大增加四家獲選名額機會，從130多家經由第一輪的篩選後共有28隊進入初選，在技術能量完成度、破壞性創新、產品影響力、穩定度、國際發展潛力這五項評選標準下，最終評選出18家新創團隊，成為微軟新創加速器第二期的輔導新創團隊，產業橫跨金融服務、智慧醫療、智慧城市、零售業等，應用技術包含AI人工智慧、物聯網、區塊鏈、VR/AR等，其中更以AI跟物聯網比例居高，約佔8成以上，顯見AI人工智慧技術與物聯網技術，搭配5G的應用前景，仍是目前最受矚目的商機。

多位專家導師專業經驗分享 微軟新創加速器計畫加速扶植新創公司順利上軌

每家入選新創公司透過微軟新創加速器計畫，將有機會獲得高達75萬台幣額度的Azure 雲端資源服務，並可申請進駐經濟部中小企業處打造的新創產業聚落「Startup Terrace 林口新創園」，微軟新創加速器第二期，將提供包括高階主管、技術專家、新創企業家、創投基金及媒體主管等企業導師團進行深入的一對一輔導等多項協助。台灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民表示：「台灣微軟十分重視台灣新創團隊的培育與扶植，並期待可透過微軟新創加速器計畫，幫助更多新創公司強化自身優勢，成就非凡。微軟新創加速器的獨特價值，在於幫助新創獲得台灣大型企業的商機，以及對接微軟在全球的業務通路體系，鍛鍊新創團隊的經營能力、獲利能力與行銷能力。微軟新創加速器也是台灣唯一投入超過四十位專業技術架構師與產業業務專家的加速器組織。加入微軟新創加速器，等同於成為微軟生態體系的一份子，藉由新創公司的創新技術與概念，也可反向幫助台灣的企業加速完成數位轉型的目標。」

台灣新創團隊透過其具創新且創意的解決方案，不僅展現出未來企業發展的蓬勃生機外，更是需要將新創概念具體實現，此過程不僅需要龐大資金和資源投資，更要建立完整的營運模式和面對市場挑戰的能力，評審團給新創團隊的建議，更是希冀台灣新創團隊能夠在微軟新創加速器的全方位協助下高速成長、並成為具全球競爭力的台灣頂尖新創團隊，結合第一期的新創團隊能量，共同透過微軟全球的生態系網路鍵接至亞洲、並擴大到全球市場！

關於微軟新創加速器

微軟新創加速器是由微軟技術中心成立，加上與微軟全球加速器平台（Microsoft ScaleUp）合作，並將微軟物聯網創新中心及以及微軟分布在國內外的多個研發團隊合作，幫助有實力潛質的新創團隊實現從 1 到 N 的快速成長。特色是以微軟強大的雲端技術與AI、大數據資源，協助新創團隊的整體實力提升，致力為新創團隊從人才、創意、技術、營運、市場等創業階段進行孵化及幫助完整其商業模式。