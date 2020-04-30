Ainotam借重母公司CloudMile的機器學習技術，推出AI關鍵字廣告操作加速器LOUPE，化身為行銷人的遠距辦公室，滿足企業當下的防疫需求。

隨著新冠肺炎疫情延燒，意外地在全球帶起一波在家辦公(Work-from-home ，WFH)熱潮，像台灣已經有部份企業宣佈員工不用進辦公室，還有許多則是在為啟動WFH工作模式作準備。CloudMile暨Ainotam創辦人劉永信指出，近期突如其來的疫情對於各產業帶來全面性的挑戰，卻也催化客戶開始嘗試善用數位工具解決營運問題，對於數位基礎設施(digital infrastructure)投資也有可能成為這波疫情的免疫力。

劉永信進一步指出，過去數位廣告產業及客戶早已意識到數據重要性，但此波疫情下確實對於投資意願增高， 加速數位轉型，進行更嚴謹的數據整合。Ainotam總經理陳宗斯建議，企業應該從工具與管理兩個面向，檢視自身是否已做好準備，從工具面來看，不外乎提供相應的軟硬體設備，軟體系統像是雲端協作平台、視訊會議平台等，硬體面則需考量員工家中是否有電腦設備、連網品質…等因素。

至於管理面，則需要管理者調整管理思維和團隊合作模式。傳統讓員工聚在辦公室裡工作，同一個空間又是面對面接觸，就管理而言是件相對容易的事，一旦轉成在家工作模式，管理者無法時時刻刻看見員工時，第一個要面臨的管理考驗就是信賴感，例如：主管可能會思考員工在家裡真的會工作滿8小時嗎？員工是否認真工作？

對企業來說，工具面的準備，只要做好審慎評估，採購最符合需求的解決方案就可以，但管理面的準備則非一蹴可及，除了宣導、教育外，劉永信也建議企業可以搭配相關工具的使用，藉由工具引進不同的工作模式，進而促使管理者改變思維。

以數位行銷工作為例，以前多半是用公用資料夾或Email交換檔案，當團隊要開會討論時，彼此要先相互確認手上的檔案是否為最新版本，但若能導入雲端系統，團隊成員連上系統就能掌握最新進度和數字，提高討論的效率與彈性。

數位行銷工作兩大盲點：報表製作費時、經驗難以交流傳承

Ainotam指出，過去10年來，數位行銷產業快速崛起，根據統計，全球行銷科技公司在2011年時只有150家，到了2019年已成長至7000多家，但數位行銷人員的工作模式卻沒有因此而跟著數位轉型，無論是專業的數位行銷廣告公司，或是企業內部的數位行銷團隊，在日常工作上經常面臨以下兩大困擾。

第一是報表製作，數位行銷人員花了很多時間在讀取及列印報表，等報表產出後，才能根據報表統計結果去調整或重新制定行動策略；第二、經驗傳承不容易，很多數位行銷人員平常都是獨立作業，可能1個禮拜才開一次部門會議，會議上也只是口頭分享目前正在操作的個案，導致員工個人產出（如：廣告文案）無法累積成為企業內部知識庫。

為了協助數位行銷人員改善作業流程及營運效率，Ainotam借重母公司CloudMile萬里雲的機器學習技術，推出AI關鍵字廣告操作加速器LOUPE，具有客製化儀表板、廣告投放策略建議及智慧監控等三大功能，協助行銷從業人員處理日常工作瑣事，使其有更多時間去思考如何優化策略，Ainotam指出「客戶在導入LOUPE後，替員工省下15~20%的工作時間，」省下來的工時，讓該公司不用增加人力，也能去承攬更多客戶的行銷專案。

LOUPE化身AI虛擬助理 自動監控執行成效與推薦廣告文案

Loupe 三大功能協助行銷產業團隊解決作業痛點 Ainotam

LOPUE主要將AI技術應用於廣告文案推薦，透過Ainotam自行研發的語意分析資料庫與機器學習演算法，可以根據帳戶過往實際文案比對成效，依照成效排序給予30組以上的廣告文案建議，而且LOPUE不只比對關鍵字，還結合情境關聯分析，為行銷人員提供最佳且多元化的文案建議，解決每天文案想破頭的痛苦。

再者LOUPE可以整合Google Ads 、Facebook Ads等，透過系統24小時監控廣告投放成效，同時數位行銷人員可以針對客戶需求自訂監控條件，例如：CPM太低、點擊成本超過預設價格…等，當符合監控條件時，LOUPE會自動發出提醒訊息，倘若沒有告警訊息，行銷人員就不必逐一登入客戶帳號，省下大量作業時間。

陳宗斯強調，無論企業導入哪一種應用軟體，其最終的目都是希望對營收有幫助，LOUPE不只能協助企業建立廣告策略智慧庫，落實經驗傳承、簡化新人教育訓練成本，還可以化身行銷人員的虛擬助理一樣，使其有更多時間去做有意義的事，例如：發想更多行銷專案、將所蒐集到的消費者意見回饋給產品研發人員，進而帶動公司營收與獲利的成長。