無畏全球疫情蔓延，Gogoro積極拓展海外市場腳步，並跨入電動自行車領域，發佈全新品牌Eeyo，預計5月在美上市，歐洲、台灣於今年夏天推出。

Gogoro海外市場再下一城，預告推出全新電動自行車（ebike）品牌Gogoro Eeyo，最快5月在美國上市，歐洲與台灣則是在今年夏天推出。挑選在全球疫情蔓延時，曝光最新電動自行車品牌，即便產品還沒推出，網路上已引發熱議。

目前關於Gogoro Eeyo的產品資訊仍相當少，但Facebook、Instagram、Twitter等社群平台上都已成立Gogoro Eeyo帳號，僅發布第一支動態短片宣傳Gogoro Eeyo，並寫上「Prepare for Liftoff（準備起飛）」，Gogoro產品長彭明義則在個人Facebook寫下：「 又準備生小孩了，#GogoroEeyo 」。

這將是繼Gogoro電動機車/換電站、Goshare共享服務後的第三項產品Gogoro Eeyo，Gogoro創辦人陸學森曾透露內部只少有8個計劃，有輪子、沒輪子的都有，並預告今年也會有重磅發表，現在看來就是Gogoro Eeyo電動自行車。

歐美為台灣電動自行車主要出口市場

據台灣智慧財產局最新商標申請公開資料，Gogoro 在二月時已提出新的 eeyo 商標，當中提到附IC卡、智慧卡、電池充電器、行動電話應用程式，值得注意的是還有提到「電動滑板車」、「平衡車」等字樣。

Gogoro將從智慧電動機車跨入電動自行車領域。 陳映璇攝影

為什麼Gogoro選擇美國市場作為起點？據外貿協會一份2019美國電動自行車市場調查報告指出，目前美國共有120～150個品牌推廣電動自行車，連General Motor（美國通用汽車）、Harley Davidson（哈雷摩托車）也規劃投入，UBER旗下也推出共享電動自行車Jump Bike。

由於美國幅員廣闊，大部分居民主要以汽車為交通工具，美國消費者視傳統自行車為娛樂休閒用品，對電動自行車接受度不高，因此目前美國電動自行車的銷售數量仍比歐洲地區來的少，但也被視為 極具開發潛力 的地區。

據市調公司QYR Research數據，美國電動自行車市場規模2018年為3.43億美元，到2025年將達到20.64億美元。

回到國內觀察，台灣自行車以外銷為主。據經濟部統計處於2019年發佈自行車產業發展概況指出，2018年台灣自行車產值達1,153億元，其中電動自行車產值達109億元，年增50.22%，產值創下新高； 歐、美為台灣電動自行車主要出口市場 ，在歐盟進口市占率32.6%、美國進口市占率14.8%，近年台灣兩大自行車雙雄巨大、美利達也積極布局電動自行車市場。

由於過去Gogoro推出的智慧雙輪，顛覆過往對摩托車的印象，這回Gogoro大動作切入電動自行車領域，也令人好奇會有什麼大膽新舉。

資料來源：techcrunch、智慧財產局、外貿協會

責任編輯：蕭閔云