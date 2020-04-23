疫情下美食外送正夯，許多人騎電動機車兼差外送討生活，但近來Gogoro祭出騎到飽資費嚴禁商用引發批評聲浪，到底Gogoro的做法有沒有爭議？

4月中旬，網路討論出現有Gogoro車主因違約使用899元吃到飽資費外送，被官方要求強制轉為商用資費並被追討近萬元的違約金，在Gogoro社團、PTT引發熱烈討論。

Gogoro電動機車自2015年問世以來，採用以收電池月租費的商業模式，打造電池交換平台Gogoro Network，至今已有宏佳騰、PGO、YAMAHA等機車品牌加入，形成Powered by Gogoro Network（PBGN）智慧電動機車聯盟，不過近來PBGN車主紛紛收到一封「維護用戶使用電池服務的權益與公平性，商業用途請選擇商用資費方案」的email，嚴禁吃到飽資費從事商業行為，外送員車主首當其衝。

究竟Gogoro的做法有無爭議？創投律師、現任立勤國際法律事務所律師黃沛聲認為，站在法律的角度來看，Gogoro並沒有錯，但在資費設計上可以有折衷的做法，讓消費者可以有選擇的機會。

Gogoro騎到飽方案嚴禁商用行為，近來有車主因違反規定，被追討近萬元違約金。 foodpanda

騎到飽嚴禁商用，Gogoro：5月10日開罰

本週二，Gogoro Network正式寄信給所有車主給予寬限期，即日起至5月9日前，若有商用需求可向官方申請轉為商用資費，但5月10日起若經「舉證」違反資費方案從事商業行為， 無論騎乘公里數將變更為商用資費方案 ，以維護平台上20多萬民車主使用電池服務的權益與公平性。

雖然Gogoro Network的吃到飽資費方案原本就明訂：

本方案不得作為商業使用，商業用途包括但不限於快遞業、物流業、租賃業（長租/短租）、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等用途。如參加人之每月騎乘總里程數連續2個月均超過1,600公里時，將被推定為商業使用。

不過如果原本使用899元騎到飽（每月基本里程1,600公里），更改為799元商用資費（每月基本里程600公里），假設外送員每月騎1,600公里計算，多出的1,000公里，若每公里1.5元計算，得多付1,500元，因此商用資費得交2,299元，費用明顯比899元騎到飽增加許多。

Gogoro有799元商用資費，每月基本里程600公里，超出每公里收1.5元，若超過1600公里以上，每公里收2元。 gogoro

不少車主紛紛抱怨，為什麼Gogoro可以單方面限制車主的騎程使用？憑什麼管用戶如何使用車輛財產？

Gogoro法律站得住腳，律師：應給消費者有選擇的機會

黃沛聲認為，站在法律的角度來看，Gogoro並沒有錯。最初Gogoro的商業模式就不是買斷，而是採取「車賣給你，但電池是租給你」的形式，並設計各種資費方案讓消費者挑選。

而引發爭議的騎到飽資費合約，上頭也註明「不得作為商業使用」，他認為消費者不能想買又想占便宜。

針對合約條款中的「包括但不限於」，屬法律用語，也就是說商業用途並不限於合約上所列的內容，「 但Gogoro要如何推定什麼樣的用途是商業行為，仍有爭議空間。 」黃沛聲說。

至於限制用戶如何使用車輛財產一說，黃沛聲點出，原本財產就不包括電池，Gogoro也並沒有不給民眾使用電池，只是若從事商業行為，就得採用較貴的商用資費來使用電池，這也是顧及一般非商用的消費者。

但這次之所以引發廣大爭議，黃沛聲分析，許多消費者的不滿在於：被限制只能轉為商用，他建議業者可以微調商業模式，或設計新的優退方案，讓消費者可以有選擇的機會，好讓雙方都有台階下。

這次Gogoro嚴抓騎到飽外送員的態度會如此強硬，其實也是目前市場上未有其他競爭對手出現，黃沛聲認為，一旦有更強大的競爭者出現，消費者也會做出判斷，不會受制於Gogoro。

責任編輯：蕭閔云